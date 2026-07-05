Faustino Oro es gran maestro a los 12 años... pero es aun mejor en el ajedrez de partidas rápidas

Después de la hazaña de conseguir el título de gran maestro a los 12 años, Faustino Oro sigue un intenso trajín de competencias, enfocado sobre todo en el ajedrez rápido. Hace un par de semanas jugó un mundial de partidas rápidas por equipos en Hong Kong. No se lució mucho porque su equipo no era de los más fuertes, de modo que apenas le tocaron jugadores de mejor posición en el ranking que la de él, pero sí llegó a enfrentarse con el polaco Jan Duda, de 2743 puntos de Elo y número 13 del mundo, y le ganó sin atenuantes.

Después jugó en Perú un match de seis partidas, también rápidas, con el mejor ubicado de Latinoamérica, José Eduardo Martínez Alcántara, de 2650 de Elo, al que batió por 4 a 2. En cambio, en León, España, perdió contra el local Santos Latasa, de 2620. Faustino, con 2537 unidades, todavía está bastante por debajo de esos encumbrados jugadores en el ranking.

El argentino llegó a una semifinal en el Magistral de León, España, donde perdió contra un adversario que tenía 83 unidades más de Elo: Jaime Santos (2620).

Recordemos que el año pasado, en Bahía Blanca, venció a Sandro Mareco en otro match de rápidas. Observando su desempeño, creo que para el mundial de partidas rápidas, que suele tener lugar entre las fiestas de fin de año y comienzo, en 2026 puede aspirar a un lugar en el top 10, a la altura de los pesos pesados del ajedrez mundial.

En esta disciplina, la línea rectora, que es la que determina el ranking Elo, siempre fue el ajedrez pensado clásico. Hablamos de la forma convencional de valorar a un jugador. Pero en los últimos años viene perfilándose un cambio de paradigma. Hay una constante creciente de torneos rápidos en el mundo. Y muchos factores son causa de ello.

Los certámenes rápidos pueden ser organizados en un fin de semana, o incluso en un solo día. Los pensados exigen como mínimo una semana. La economía de tiempo es una ventaja para los organizadores, y armoniza mejor con la realidad cotidiana. Los campeonatos rápidos ofrecen un nivel de ajedrez en el que hay más errores, pero también son más entretenidos y excitantes, tanto para el público como para los protagonistas.

Faustino es muy buen en el ajedrez clásico, pero aun mejor en el que permite poco tiempo para pensar, que está cada vez más extendido en el planeta.

Otro motivo es que, llegado ya un nivel de excelencia de los mejores jugadores, se hace difícil que se saquen ventajas entre ellos en un ritmo de juego controlado, como el clásico. En cambio, en las partidas rápidas intervienen mucho más la intuición, la velocidad de cálculo, la improvisación y, por supuesto, el azar. Así es como en los últimos años Magnus Carlsen viene abogando por una reducción de los tiempos generales en el ajedrez.

¿Y en qué consisten los ritmos rápidos? Hay muchas modalidades. Menciono las más populares.

La ultrarrápida, conocida como “bullet”, otorga un minuto para cada jugador para toda la partida sin agregado de tiempo. Está claro que en ella hay que jugar muy velozmente, y que es más importante jugar velozmente que jugar bien. Pero hay una técnica para hacerlo, y hay jugadores especialistas.

Luego está la modalidad que creo la más popular, la de tres minutos para cada jugador con el agregado de 2 segundos por movida realizada. Este es un ritmo que satisface al ajedrecista de rápidas y también gusta al más reflexivo, ya que, por ejemplo, una partida de sesenta jugadas dura unos diez minutos. El mundial de blitz se juega a este ritmo.

Y también hay ritmos intermedios, que procuran una mediación entre el pensado y el blitz. El más común es el de quince minutos por jugador con el agregado de 10 segundos por movimiento. El término “blitz” es usado para partidas de menos de cinco minutos por ajedrecista. El de “rápidas” incluye todo lo que sea de menos de veinte minutos por jugador.

Hasta hace poco, Faustino tenía aspecto de niño; en poco tiempo su cuerpo se convirtió en el de un adolescente que también crece en juego. Frans Peeters

En todos estos ritmos de juego rápidos, Faustino Oro es un as. Por muy bueno que sea en el ajedrez clásico, lo es aun más en el vértigo de las rápidas. Se muestra muy superior a lo que indica su Elo convencional. Y como a un buen chico de doce años, esto es lo que más le gusta practicar. Ya tiene una buena colección de varios de los mejores del mundo entre sus vencidos en estas modalidades.

Además, las partidas rápidas son utilizadas para desempatar un primer puesto, como los penales en el fútbol. Por lo tanto es muy útil la destreza en ellas. Esta cualidad potencia aun más a Faustino como un fuerte candidato a futuro campeón mundial.