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El tenista Nick Kyrgios, exfinalista en Wimbledon, dio positivo por cocaína y quedó suspendido
El australiano publicó un mensaje en que habló sobre lo ocurrido
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LONDRES (AP) — El exfinalista de Wimbledon Nick Kyrgios contó este miércoles que dio positivo por cocaína y que quedó suspendido provisionalmente del tenis.
El australiano, de 31 años, cayó ante Novak Djokovic en la final individual de 2022. Ahora ocupa el puesto 919 del ranking tras una serie de lesiones y publicó los detalles de lo ocurrido en redes sociales.
“Hace poco no superé un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína”, escribió. “Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”, agregó.
También en el mensaje Kyrgios afirmó que le costaba asimilar que estaba cerca del final de su carrera después de dos años de lesiones. “A veces me siento impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, dijo.
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