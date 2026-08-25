Magnus Carlsen defiende a la “vieja guardia” del ajedrez, aunque las nuevas generaciones avanzan

Luego de ganar en calidad de invicto la Esports World Cup, Magnus Carlsen declaró que uno de los motivos por los que estaba encantado de haber ganado el certamen era que todos los rivales a los que había enfrentado en el torneo nacieron después del año 2000, y que le gustaba poder demostrar la vigencia de “la vieja guardia”.

Que Carlsen gane un torneo de partidas rápidas es habitual, lo difícil es hacerlo invicto. En dichos torneos se juegan muchas partidas y es natural perder alguna. En este caso fueron veinte las partidas que jugó Carlsen y se trataba de un ritmo de juego de diez minutos por jugador sin incremento de tiempo, lo que hace aún más difícil permanecer invicto.

Feeling good! It’s nice to show that the old guard still knows how to move the pieces. pic.twitter.com/e3nfKQbXeq — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) August 15, 2026

En el match final Carlsen se midió con Denis Lazavic, un gran maestro bielorruso de diecinueve años, que tiene un nivel discreto en el ajedrez clásico, pero es un experto en rápidas. Carlsen declaró que en la preparación previa observó que Lazavic era impreciso cuando le tocaba defender finales de torres. Una vez comenzado el match, como si estuviese guionado, Carlsen ganó la partida decisiva en un final de torres. Ya dice Martín Fierro que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.

Faustino Oro, el prodigio argentino de 12 años que supera barreras día tras día en el ajedrez Mauro V. Rizzi

Al mismo tiempo, se jugaba en Saint Louis, en los Estados Unidos, el torneo magistral Sinquefield Cup, que ya es un clásico moderno del ajedrez. Su elenco combinó jugadores jóvenes, como Praggnanandha, de 21 años, y Sindarov, de 20, con veteranos como Aronian, de 43. El torneo fue ganado (al igual que el año pasado) por el filipino devenido americano, Wesley So, de 32.

En general, la generación intermedia, o “la vieja guardia”, como quiere Carlsen, sigue siendo la dominadora del ajedrez mundial. Es cierto que hay un fuerte embate de jugadores adolescentes, del que participa Faustino Oro, pero en el top five mundial tenemos a Carlsen, Nakamura, Caruana, y So, todos promediando la treintena, y sólo el uzbeco Sindarov, próximo retador de Gukesh por el Campeonato Mundial, se entrevera con ellos.

La edad de la excelencia del ajedrecista ha ido bajando con el paso del tiempo; a lo lejos divisamos a Botvinnik, que con más de 50 años era campeón mundial en los sesenta. O Viktor Korchnoi, que fue desafiante por el campeonato mundial en 1981 ante Anatoli Karpov, teniendo 50 años. Aunque en el ajedrez, como un anverso a los genios precoces que produce, se registran hazañas de longevidad, estas ocurren rara vez o nunca en la actualidad. En la Argentina tuvimos a Miguel Najdorf, que ganó su último campeonato argentino a los 65 años, y que con más de 70, todavía ganaba partidas a jugadores del top diez mundial.

El inolvidable Miguel Najdorf, que ganó su último campeonato argentino a los 65 años

Entre la genialidad de Faustino, que con doce años gana partidas rápidas a los mejores, incluyendo al mejor de siempre, Carlsen, y el “viejo” (que ese era su apodo, como si siempre lo hubiese sido) Najdorf, el radio de acción de un ajedrecista se expande por más de sesenta años, más que en cualquier otro deporte.