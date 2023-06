Alejandro Fantino cuestionó a dos exjugadores de la selección argentina: “Eran malas juntas para Messi”

escuchar

El pase de Lionel Messi a Inter Miami despertó un sinfín de análisis. Desde lo futbolístico, al abandonar el deporte de alta competencia, hasta lo personal de dejar Europa, un continente que lo cobijó durante gran parte de su vida, el rosarino decidió mudar sus goles a la MLS, una competencia en plena expansión que encontró un embajador ideal para continuar con su evolución.

Tras anunciarle a Mundo Deportivo su decisión de no regresar al FC Barcelona y así meterse de lleno en lo que es la gira que tiene la selección argentina por Asía, los analistas empezaron a desmenuzar los testimonios de Lionel para entender aún más su decisión y el trasfondo que trae la misma.

En el programa Universo Fantino, transmitido por la emisora Neura, el periodista Alejandro Fantino expresó su opinión acerca de los hechos y teorizó sobre su carrera deportiva al afirmar que varios referentes de la selección argentina lo llevaban por el “mal camino” a La Pulga.

“Él le entregó su vida a la carrera y no a su familia. Él se fue desde muy chiquito, le ofrecieron muchas cosas que acá no tuvo. Se desarraigó, se fue con su mamá y su papá a Barcelona y se construyó como otro. Dejó de ser el Messi de Rosario y acá es cuando quiero analizar películas y no fotos, eso me hizo equivocar algunas percepciones sobre él”, empezó Fantino.

El análisis de Alejandro Fantino sobre la llegada de Messi al Inter de Miami

Y, en esa misma línea, continuó al analizar la coyuntura que llevó a Messi a tomar una decisión drástica para el final de su carrera profesional: “Él está con los pies sobre la tierra. Antes lo rodeaban malas juntas sobre su estructura de deporte, que lo hicieron tomar malas decisiones, tales como Javier Mascherano y Ezequiel Lavezzi, quienes le hacían cometer errores en el día a día y no lo dejaban ser Messi. Cuando él curó su alrededor, voló. Siempre le generaron discordia en su cabeza”.

Lavezzi, Messi, Gago y Mascherano, durante un entrenamiento del Mundial de Brasil / FOTO: FABIAN MARELLI FABIAN MARELLI

Al puntualizar en el equipo norteamericano, Fantino aclaró que este paso al Inter Miami puede ser tomado como un retiro de la actividad: “Fui muy crítico de Messi, pero en esta creo que entendió todo. Es loco lo que voy a decir, pero como que decidió, después del Mundial, semi retirarse. Se retira, pero no se retira. ¿Ustedes vieron cómo es la liga de los Estados Unidos? Algún que otro equipo tiene buen nivel, pero el resto no. Fíjense el césped que también es artificial, cambia todo”.

Lionel Messi reveló el pasado miércoles que jugará en el Inter Miami y su debut tendrá lugar el próximo 1 de julio

Por último, ante la atenta mirada del staff periodístico, el presentador televisivo estableció una comparación entre Messi y Maradona al afirmar que el rosarino logró, en su palmarés, algunos títulos que Diego no pudo conseguir: “Él ganó la Copa del Mundo y la Copa América, algo que Maradona ni siquiera ganó. Messi a la liga que fue, sea la francesa o española, salió campeón”, expresó, contundente, para concluir en que el rosarino eligió mudarse a los Estados Unidos para ponerle un broche final a su carrera exitosa, a pesar de que algunos fanáticos aún se ilusionan en su regreso al fútbol argentino.

