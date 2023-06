El sentido mensaje que les envió L-Gante a Tamara Báez y a su hija Jamaica desde la cárcel

escuchar

Desde hace 10 días, Elián Ángel Valenzuela -conocido públicamente como L-Gante- atraviesa un duro momento personal, lejos de su familia y tras las rejas. El martes 6 de junio, fue detenido por la policía en Moreno por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego. Hasta la fecha continúa preso en Quilmes, pero se las rebusca para comunicarse con sus seres queridos: le escribió una sentida carta a su expareja Tamara Báez, quien desde el primer momento, y a pesar de todos los conflictos previos, le dio su total e incondicional apoyo.

Tamara Báez y L-Gante fueron pareja y tienen una hija en común, Jamaica (Foto Instagram @lgante_keloke)

Báez y L-Gante tuvieron unos turbulentos meses en lo que a su relación respecta. Desde que se separaron hubo chicanas en las redes y hasta un bozal legal y, la crianza de su hija Jamaica, que ya tiene 2 años, siempre fue foco de conflicto. No obstante, dados los recientes acontecimientos, la influencer dejó las diferencias de lado y decidió acompañar a su ex, acercándole regalos de sus seres queridos y cuidando su imagen afuera.

Pero, en las últimas horas, fue el intérprete de “El último romántico” el que tuvo un sentido gesto con su ex y su hija. Tamara compartió una Historia en Instagram donde se pudo ver tres hojas rayadas blancas dobladas. Una de ellas decía: “420″, cifra característica del cantante, y además se pudo ver la carta que él mismo les mandó a ellas desde la cárcel. Escrito con una lapicera de tinta azul, se pudo leer: “Tami y Jami, las extraño y las amo. Nos vemos”. Además, dibujó varios corazones.

Desde prisión, L-Gante le escribió un sentido mensaje a Tamara Báez y su hija Jamaica (Foto: Instagram @tamarabaez429)

Por su parte, la influencer se mostró conmovida por el gesto y tipeó: “Te extrañamos”, junto a un par de emojis. Esta no es la primera vez que el músico se comunica por esta vía. Desde que ingresó a prisión redacta cartas y se las envía a “La Mafilia”. Incluso, en su cuenta de Instagram, compartieron las palabras que les dedicó a quienes están pendientes de él y, además, dio cuenta de que está al tanto de todo lo que sucede afuera: “Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego de Crónica tenés razón. Para muchos, soy más que un grano”.

La nueva estrategia de L-Gante

Mientras continúa en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, la estrategia judicial del referente de la cumbia 420 cambió rotundamente. Durante los últimos días, Alejandro Cipolla, fue su voz afuera, pero esto dejará de ser así: “Informo que no me encuentro ejerciendo más la defensa del señor Elian Valenzuela”.

Alejandro Cipolla confirmó que dejó de ser el abogado de L-Gante (Foto: Instagram @alejandro_cipolla)

Con estas palabras, Cipolla confirmó en Instagram que ya no es el representante legal del músico. En cuanto a los motivos del drástico cambio, este viernes en Socios del espectáculo (eltrece) Mariana Brey dijo que se comunicó con él y, según le dijo, “fue por decisión de la familia. Hay que entender que el desgaste de la espera puede jugar una mala pasada”.

Por otra parte, la panelista indicó que la defensa fue asumida por Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez. “Es Tamara quien se lo acerca y es rara la situación, porque hoy va a defender a L-Gante, pero es el mismo que en muchas causas está en contra de él”, sostuvo Brey y agregó: “Y hay dos abogados que defienden a Merlo en una causa personal que tiene en Pilar y que también tienen una causa contra L-Gante. Es raro todo, no sé cómo va a terminar”.

Alejandro Cipolla dejó de ser el abogado de L-Gante

LA NACION