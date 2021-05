Alejandro Fantino sorprendió a todos y pidió que Boca contrate a Santiago Silva para jugar la Copa Libertadores

Alejandro Fantino dio a conocer qué centrodelantero le gustaría que contrate Boca para la segunda fase de la Copa Libertadores y sorprendió a todos: “Si lo habilitan, lo llevo al ‘Tanque’ Santiago Silva”.

Fantino, luego de la transmisión de Santos 1-Boca 0, presentó a Silva como su invitado para el programa ESPN FC y, en diálogo con Sebastián Vignolo, quien había relatado el partido, propuso al jugador, quien se encuentra en plena lucha legal para poder volver a jugar.

“Yo voy a decir una barbaridad –inició Fantino- No soy un tipo moderado cuando pasa algo por mi cabeza. El Pulga Rodríguez, Lucas Barrios, Marco Ruben, José Sand la rompen y pasan holgadamente los 30”.

Santiago Silva

Y a partir de esos ejemplos, dijo: “Vuélenme a la yugular, asesínenme, mátenme, díganme que estoy loco o quemado. Si al Tanque Silva lo habilitan y está bien físicamente como creo que está, me lo llevo a Boca para la segunda etapa de la Copa Libertadores”.

Alejandro Fantino: "Si al Tanque lo habilitan, lo llevo a Boca para jugar la segunda etapa de la Copa Libertadores". ¿Coincidís? #ElTanqueEnESPNFShow #ESPNFShow pic.twitter.com/xJFWkIr2MW — ESPN FShow (@ESPNFShow) May 12, 2021

Silva, actualmente suspendido por un presunto doping por un tratamiento para volver a ser padre, respondió sorprendido: “En qué quilombo que me estás metiendo. No me enojo, te agradezco. No me cagaría porque ya me tocó jugar y las presiones son lo que más me gusta. Pero...”.

El “Tanque”, de 40 años, supo jugar en el Xeneize, equipo con el que fue subcampeón de América en 2012 bajo la conducción de Julio Falcioni.

Boca, tras perder con el Santos, quedó tercero en el grupo y deberá conseguir resultados positivos como local ante The Strongest y Barcelona de Ecuador para meterse entre los mejores 16 del certamen.

LA NACION