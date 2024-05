Tiene 101 años y cada vez que vuela una aerolínea la confunde con un bebé

Escuchar

Hay hechos insólitos que no tienen tantas posibilidades de ocurrir en la vida real; sin embargo, como dice el dicho, siempre hay una excepción a la regla, y esta historia es una de ellas. Cada vez que una anciana de 101 años quiere viajar, una aerolínea la confunde con un bebé.

Patricia tiene 101 años (Foto: BBC)

Patricia viajaba con su hija desde Chicago hasta Marquette, Michigan, en Estados Unidos. Pero cada vez que iba a realizar el check-in, el sistema de American Airlines arrojaba que la mujer no nació en 1922, sino en 2022. Sin embargo, no fue esa la única vez que pasó por esta situación, sino varias.

“Mi hija hizo la reserva del billete por Internet y el ordenador del aeropuerto pensó que mi fecha de nacimiento era 2022 y no 1922″, contó Patricia en diálogo con la BBC, donde también explicó que el problema viene de largo. ”Esperaban a un bebé y no a mí”, agregó.

Según contó la anciana, pese a la confusión que registra cada año cuando vuela para ver a su familia, el personal de la empresa siempre fue amable y servicial con ella. No obstante, la aerolínea nunca respondió las solicitudes que realizó para solucionar el problema, algo que le causa algunos problemas y limitaciones.

Pero eso no es lo único que le genera malestar a Patricia. Entre otras cosas, los trabajadores del aeropuerto, al no estar atento a la llegada de la mujer, nunca tienen el transporte que correspondiente para ella, ya que esperan a un bebé y no a una persona con movilidad reducida. Debido a esto es que, tanto ella como su hija tienen que permanecer tiempo extra dentro del avión en cada viaje, hasta que los asistentes a bordo le encuentren una silla de ruedas.

Patricia viajó sola hasta los 97 años, ahora depende de la ayuda de su familia. “Tengo problemas de vista, así que no me gustaría hacerlo sola”, explicó en conversación con el mencionado medio. Por esto mismo, recalcó que el reconocimiento de su edad real también sería beneficioso para su hija Kris.

“Me gustaría que arreglaran el sistema, ya que mi pobre hija tuvo que cargar con todo nuestro equipaje y la ropa casi un kilómetro y medio de una puerta a otra”, completó.

Tiene 93 años y voló atada al ala de un avión

Otra de las historias que dio vuelta al mundo en cuestión de segundos fue la de Betty Bromage, una anciana de 93 años que batió el récord al viajar atada al ala de un avión. ¿Su inspiración? Una publicidad de una barra de chocolate.

Bromage se inspiró en un anuncio de televisión de Crunchie para caminar sobre el ala de un avión y hacer un bucle completo, lo que rompió un nuevo récord mundial Guinness. “A mi edad no puedo correr, así que busqué otras ideas”, contó al medio británico Lad Bible. “Pensé ‘creo que podría hacer eso’, ¡y eso fue lo que me hizo empezar!”, señaló.

Sin embargo, la jubilada, que vive en la ciudad de Cheltenham, Gloucestershire, Inglaterra, no es principiante en los actos que desafían a la muerte. A pesar de tener artritis en el cuello, esta es la quinta vez que caminó sobre alas. “Mi salud está mucho mejor porque mi osteópata trabajó mucho con mis dolencias; en un momento ni siquiera podía girar la cabeza. Ser capaz de subir al avión y volver a bajar es un logro suficiente para mí. Mi querida nuera y mis nietos me respaldan todo el tiempo”, declaró.

