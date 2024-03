Escuchar

El mundo del padel quedó revolucionado por una noticia impactante. Incluso, el escándalo en el Major de Qatar de Padel, por la segunda fecha del circuito profesional, opacó la coronación del catamarqueño Agustín Tapia y Arturo Coello, oriundo de Valladolid. Hasta hace algunos días, la pareja número uno del mundo, conformada por los españoles Juan Lebrón y Alejandro Galán, decidió en medio de un escándalo separarse tras quedar eliminados de la competencia en los octavos de final, en un duelo ante Mike Yanguas y Javier Garrido.

El detonante para que esta pareja se disolviera se dio porque Lebrón tuvo un comportamiento agresivo contra sus rivales que generaron una tensión en la cancha. El compañero de Galán incluso le tiró un pelotazo a Yanguas, que provocó una intensa discusión e insultos entre las partes. Incluso, Lebrón hasta se cruzó con el entrenador rival. El nerviosismo minó a una pareja que estuvo en la cima del padel mundial durante más de cinco años.

🧨Y se montó el KILOMBO!

💥El lobo ESTALLA y se encara con Mieres🤬



Yanguas: "Supervisor y fuera! Ha ido a pegarle y le ha dicho "que te den por culo, hijo de pta, la concha de tu madre".😮



Lebrón: "Qué mentiroso es el chavón!"#QatarMajor #Lebrón #Yanguas #Garrido #Galán pic.twitter.com/OuHNoKfs2W — Out Of Context Padel (@ocpadel) March 5, 2024

Hace algunos días Juan Lebrón, que continuará su carrera acompañado de Jerónimo Momo González, reconoció que su comportamiento estuvo lejos de ser el correcto para un profesional y pidió disculpas por lo sucedido: “Nos fuimos a Madrid, le pedí perdón en el aeropuerto a Ale (Galán) y le dije que si podíamos hablar, pero en ese momento nos dimos algo de espacio ambos y ya un día después de entrenarnos le dije que si podía hablar con él... y ya pasó algo que no me hubiese gustado que pasase. El jueves por la tarde me llamó y me comunicó que no quería seguir conmigo. Me agarró desprevenido y sorprendido con la noticia, la verdad, pero es su decisión y hay que respetarla. Es una cosa muy personal suya”.

Y continuó: “ No sé si justo o no justo, insisto en que es una decisión personal. Este deporte es lo que tiene, unas veces te dejan, otras dejas tú... puedes sufrir en el día a día con estas cosas porque no es un plato de buen gusto para ninguno . Creo que todos en el equipo nos quedamos algo sorprendidos. Pienso que debíamos haber tenido un final mejor”, dijo Lebrón en una entrevista con Marca.

🤬🤬Calentada de Juan Lebrón

"Vete a tomar por c*lo"

"Si no has arbitrado nunca tú"...

Todo empezó con una revisión de saque que solicitó Yanguas por un saque de Juan Lebrón#OoredooQatarMajor pic.twitter.com/8Q5E31IOXw — PadelReview (@padelreviewes) March 5, 2024

En las últimas horas, el que tomó la palabra fue Alejandro Galán y explicó por qué terminó su relación con Lebrón, con quien ganó 33 títulos: “ Soy una persona que huye de la polémica. Es fácil explicarlo, algo natural. Las parejas a veces se rompen. Es algo sencillo. No es una decisión deportiva. Juan y yo hemos marcado una historia en todo el padel que se va a recordar y eso es lo que yo me voy a llevar ”, dijo Galán, que tendrá como compañero a Federico Chingotto, en una charla con El Partidazo, programa que se emite por Cadena Cope.

Y añadió: “Me fui del Major con una mala sensación de juego, con mala sensación por lo ocurrido... fue desagradable para todos. No fue un día fácil. Me fui triste a casa y rápido, en el primer vuelo que pude tomar. En el aeropuerto se disculpó. Yo mantenía el enojo general. No tuvimos una conversación más larga ”.

🎾 @jmata23 entrevista en exclusiva a Juan Lebron tras su ruptura con Galán



🇪🇸 El español se muestra desolado y arrepentido tras los sucesos de los últimos días



👉 Lebrón: "Estoy pasando por unos días angustiosos y estoy muy arrepentido" pic.twitter.com/50EC7igQ2d — MARCA (@marca) March 9, 2024

Galán, el jugador de 27 años, intentó bajarle la tensión a esta ruptura y enfatizó en que la imagen que dejó Lebrón en Doha no es la habitual: “El año pasado en lo deportivo no pudimos estar al cien por cien por la lesión de Juan. No lo hicimos el año pasado como queríamos y este año hemos arrastrado quizás todo eso. Juan es una persona excepcional, pero es verdad que es temperamental y en la cancha va con las revoluciones muy altas. Lo de Doha no lo había tenido nunca. Se equivocó, lo ha reconocido y ha pedido disculpas. A mí en cuanto acabó el partido. Sabe las consecuencias que ha podido tener todo eso. No quiero que Juan quede como que es así habitualmente . Es la primera vez que se da una situación así que se hace tan grande”.

El último torneo que jugaran juntos será el fin de semana próximo, en México, pero los dos saben que en algún momento volverán a juntarse. “Esto pasa en el padel. Sabés que no vas a seguir con la pareja y jugás algún torneo más. Somos profesionales y vamos a intentar despedirnos de la mejor manera. Ojalá sea ganando. Yo me llevo el Juan Lebrón de siempre ”, dijo Galán.

🗣️ @alegalan96, en @partidazocope, sobre su separación con Juan Lebrón



🙏🏻 "Me pidió disculpas nada más terminar el partido"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/p7uEuReiXu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 11, 2024

LA NACION

Temas PádelPadel