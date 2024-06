Video: Lionel Messi jugó al pádel con Luis Suárez y deslumbró a todos con su habilidad

Escuchar

Lionel Messi está listo para disputar la Copa América. La selección argentina debuta este jueves contra Canadá y el capitán será titular en el once de Lionel Scaloni. En una entrevista que dio hace pocos días a su sobrino para el canal de YouTube “Dispuestos a Todo”, La Pulga reveló que le gusta jugar al pádel, pero que no es bueno. “Me gusta, intento pasarla. Las corro todas y soy normalito”, destacó. Sin embargo, este miércoles, se filtraron videos del delantero jugando al pádel y deslumbró a todos con sus puntos.

En los videos que difundió la cuenta de X @M30Xtra, se puede ver a Messi junto a su amigo y compañero Luis Suárez. Ambos con actualidad en el Inter Miami, ahora están concentrados con sus respectivas selecciones. Sin embargo, es muy posible que ese partido fuera en Miami, que en los últimos años se transformó en meca de este deporte.

En los videos se puede ver a Messi junto a Suárez pegándole a la pelota con todas sus fuerzas y festejando cada punto como si fuera un gol en una final. Un detalle que sorprendió a más de uno es que La Pulga agarra la paleta con la mano derecha.

En abril de este año, con motivo de la Pro Padel League, visitó las instalaciones de Inter Miami el número uno del circuito: el argentino Agustín Tapia, quien tuvo después un encuentro de lujo con Lionel Messi. “Día único”, escribió Tapia en una foto junto a La Pulga. ¿Le habrá tirado algún consejo?

Tapia junto a Messi en las instalaciones del Inter Miami

Dibu Martínez mostró una captura del chat de WhatsApp de la selección

En las redes sociales, así como se filtran los videos de Messi jugando al pádel, también aparecen otras intimidades de los jugadores de la selección argentina. Esta vez fue el propio Dibu Martínez quien compartió en su cuenta de X una imagen que sorprendió a todos.

Emiliano Martínez mostró uno de los stickers que envía al grupo de la selección (Foto: X @emimartinezz1)

“En el chat de la selección, los mejores stickers son los míos”, expresó el arquero titular en un posteo que hizo en X. Sus palabras estuvieron acompañadas de una captura del chat del grupo. Se pudo ver que él le mandó a sus compañeros un sticker suyo tomando mate. “Ruido de mate” se pudo leer en el recorte. Además, dio acceso a sus propios stickers.

Esta sola publicación fascinó a los fanáticos. “Gracias Dibu por los stickers, capo”; “Jaja nos daba sus stickers el loco. Tipazo total, te amamos Emiliano”, comentaron algunos usuarios de X. Incluso otros mostraron qué imágenes del arquero envían en sus propias conversaciones.

Así como Dibu Martínez evidenció que usa su propio sticker de “ruido de mate”, Rodrigo De Paul reveló que en el grupo usaban stickers que hacían alusión al famoso “andá para allá, bobó” y reconoció que esto generó cierto malestar en Lionel Messi, el autor de dicha frase. “No lo gastábamos tanto porque no le gusta verse así. Obviamente que se lo dijimos, pero no lo jodemos mucho porque es él”, reveló el jugador del Atlético de Madrid durante una entrevista con Gastón Edul para TyC Sport que tuvo lugar a principios del año pasado.

LA NACION