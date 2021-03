Alexander Zverev tildó de “absurdo” el actual sistema del ranking y no puede creer que Federer siga por delante suyo sin competir

El actual sistema de puntos del ranking de la ATP continúa generando distintos puntos de vista y polémicas en el circuito de tenis. Pese a que desde agosto pasado se está disputando la mayoría de los torneos grandes, la entidad que maneja al tenis masculino, en sintonía con el Consejo de Jugadores, decidió seguir congelando los puntos de 2019 hasta mediados de este mes y, además, hace algunas semanas se anunciaron más cambios: hasta el 5 de agosto seguirán contando los puntos de 2019 en un 50%, situación que beneficia a varios de los tenistas Top y perjudica a los jugadores que vienen obteniendo puntos en el último período, muchos de ellos tratando de entrar entre los mejores cien.

De todos modos, uno de los tenistas que se siente perjudicado por el sistema del ranking es el alemán Alexander Zverev, 7° del mundo. Finalista del US Open del año pasado, entiende que es una injusticia que, por ejemplo, todavía siga estando por debajo del suizo Roger Federer (actual 6°), que estuvo trece meses sin competir y regresó hace unos días en Doha. “Soy el mayor fan de Roger Federer, pero no ha jugado por un año y, a pesar de ello, sigue por delante de mí en la clasificación. En los últimos doce meses he hecho una final de Grand Slam, una final de Masters 1000 (en París-Bercy) y he ganado dos torneos (los ATP de Colonia 1 y 2). Hasta ahora el sistema de clasificación utilizado ha sido un desastre”, sentenció Zverev, en México, donde esta semana competirá en el ATP 500 de Acapulco, siendo el primer preclasificado.

El alemán Alexander Zverev consideró que al actual sistema del ranking, que decidió congelar los puntos de 2019, es injusto y que lo perjudica. AP

En declaraciones a Fox Sports México, el germano añadió: “No me importa el ranking con el sistema actual. Quiero decir, debería ser Top 4 o Top 5 del mundo con el sistema normal, pero lo que tenemos ahora es un poco absurdo”.

¿Cuáles son los próximos objetivos tenísticos de Zverev, cuyo mejor ranking fue 3° en 2017? “No es un secreto que mi objetivo es competir y ganar Grand Slams, ser uno de los mejores jugadores del mundo. Al final del día estoy en una etapa de mi carrera, tengo 23 años, no quiero jugar grandes partidos, quiero ganar y quiero ganar esa clase de partidos grandes”, sentenció Zverev.

LA NACION