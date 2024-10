Antonela Roccuzzo festejó a lo grande un nuevo campeonato de Mateo Messi en Inter Miami

Los hijos de Lionel Messi siguen los pasos de su padre dentro del campo de juego. Tanto Thiago, el más grande, como Mateo, el del medio, mostraron ya en más de una oportunidad su pasión por el fútbol. Fue justamente Mateo, de 9 años, quien este fin de semana logró un nuevo campeonato con la academia juvenil de Inter Miami y lo festejó a lo grande con su mamá, Antonela Roccuzzo.

“Campeones”, escribió la mujer de Leo Messi en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 40 millones de seguidores. Lo hizo junto a una foto de ambos abrazados -y aún transpirados-, en la cancha de fútbol en Miami. Mateo, con la 10 en la espalda, juega en la categoría U9 y se luce con movimientos muy similares a los de Lionel Messi.

Anto Roccuzzo festejó junto a Mateo Messi un nuevo logro en Miami

En la foto se puede ver a Mateo con el equipo negro del Inter Miami y a Antonela en composé, también de negro con un look informal muy canchero para alentar a su hijo. En esta ocasión, no se lo pudo ver a Lionel Messi en las imágenes, pero es sabido que el capitán de la selección argentina siempre va a alentar a sus hijos, y no solo eso, sino que cada vez que puede también hace de coach desde la línea de cal.

No solo Mateo Messi juega en las juveniles de Inter Miami. Tanto Thiago, el más grande de los tres, como Ciro, el más pequeño, también despliegan su talento cada fin de semana en las canchas de Miami.

Jordi Alba, Luis Suárez y Lionel Messi, observando un partido de los juveniles de Inter Miami

La gala del Balón de Oro 2024

Este lunes, a las 16 horas de la Argentina, tendrá lugar la gala del Balón de Oro en París. Lionel Messi, quien ganó esta distinción en 8 oportunidades y es el más ganador de la historia, no aparece entre ninguno de los nominados esta vez, y muchos se preguntan por qué.

El evento contempló los desempeños mostrados entre julio de 2023 y junio de 2024, es decir, que se consideró el calendario deportivo de Europa y entre otras cosas se ubicó casi al límite de la finalización de la Eurocopa y Copa América, certamen en el que Messi se consagró como bicampeón levantando el trofeo el 14 de julio.

En la lista, que por primera vez en 21 años no tiene a Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, también figuran los jugadores de la selección argentina Emiliano Martínez y Lautaro Martínez. Dibu, además, es uno de los 10 arqueros nominados al galardón Yashin, que reconoce al Mejor Arquero.