En qué canal pasan Independiente vs. Boston River, por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Independiente recibe este martes desde las 19 a Boston River de Uruguay en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con arbitraje del el brasileño Bruno Arleu de Araújo por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2025 con el objetivo de lograr su primera victoria en el campeonato.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro compromiso de la zona entre Guaraní de Paraguay y Nacional Potosí de Bolivia se disputará el jueves 10 de abril a las 21.30 (hora argentina) en Asunción.

La previa de Independiente vs. Boston River

Ambos equipos no pudieron ganar en el debut y necesitan hacerlo para no quedar relegados en la tabla de posiciones de la zona. El Rojo perdió en la altura de Bolivia contra Nacional Potosí 2 a 0 a pesar de que no tuvo una mala actuación, pero pagó muy caro dos errores puntuales. Así, busca la victoria para sumar sus primeros puntos y no perderle pisada a los demás clubes en un torneo en el que solo el líder va directo a los octavos de final y su escolta deberá competir en los playoffs.

El conjunto de Julio Vaccari jugó el domingo por el Torneo Apertura del fútbol argentino -empató con Lanús 1 a 1- y llega al compromiso internacional con apenas 48 horas de descanso, pero el DT, sin tanto recambio, utilizó a los habituales titulares contra el Granate y repite a casi todos para el partido de este martes.

Kevin Lomónaco es una de las grandes figuras del Independiente de Julio Vaccari

El elenco charrúa, undécimo en el Apertura de Uruguay, igualó la semana pasada contra Guaraní de Paraguay 3 a 3 de local y también necesita un buen resultado en Avellaneda para no quedar relegado. El plantel dirigido por Jadson Viera tiene en su plantel al argentino Mauricio Vera, que se perfila para ser de la partida en Avellaneda.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Lautaro Millán; Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Lautaro Millán; Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari. Boston River: Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Richard González, Mateo Rivero, Fredy Martínez; Rodrigo Amado, Mauricio Vera, Gustavo Viera, Alexander González, Agustín Anello; y Freddy Noguera. DT: Jadson Viera Castro.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.20 contra 18.75 que cotiza su derrota, es decir una alegría del visitante. El empate llega a 6.65.

Si el Rojo obtiene el primer puesto en su grupo, se clasificará directamente a octavos de final y esperará a un oponente que saldrá de la reclasificación, instancia en la que deberá competir si termina segundo contra un rival que decantará de la Copa Libertadores 2025. De ser tercero o cuarto, culminará su incursión en el plano internacional.

Independiente disputó la Copa Sudamericana 13 veces y la ganó en dos oportunidades, en 2010 y 2017. De hecho, es uno de los máximos campeones junto a Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador). La última vez que la disputó fue en 2022 y quedó eliminado en la etapa de grupos.

Fixture y resultados del Grupo A de la Copa Sudamericana 2025

Fecha 1

Boston River 3-3 Guaraní.

Nacional Potosí 2-0 Independiente.

Fecha 2

Independiente vs. Boston River - 8 de abril a las 19.

Guaraní vs. Nacional Potosí - 10 de abril a las 21.30.

Fecha 3

Guaraní vs. Independiente - 22 de abril a las 19.

Boston River vs. Nacional Potosí - 22 de abril a las 19.

Fecha 4

Nacional Potosí vs. Guarani - 6 de mayo a las 19.

Boston River vs. Independiente - 6 de mayo a las 21.30.

Fecha 5

Nacional Potosí vs. Boston River - 13 de mayo a las 19.

Independiente vs. Guarani - 15 de mayo a las 19.

Fecha 6

Guarani vs. Boston River - 28 de mayo a las 19.

Independiente vs. Nacional Potosí - 28 de mayo a las 19.

LA NACION