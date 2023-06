Argentina en el amistoso con Indonesia: los méritos de siete convocados para tener minutos en el segundo partido de la gira por Asia

escuchar

Este lunes, a las 9.30 de Buenos Aires, comenzará el casting para la selección argentina del futuro. Lionel Scaloni, el entrenador, aprovechará que Indonesia, el rival de ocasión, es muy inferior en los papeles (figura 149 en el ranking de FIFA) para “darles minutos” a todos los convocados para esta gira por Asia, que empezó el jueves en Pekín con el 2-0 a Australia. Más allá de que el equipo titular contará con algunos habituales titulares, como Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina Lucero, hay un lote de siete futbolistas que se destacaron en sus ligas nacionales y se ganaron una chance con la camiseta albiceleste. A continuación, un repaso por el presente de cada uno de ellos.

Alejandro Garnacho (Manchester United)

El atacante de 18 años tuvo sus primeros compases en la selección frente a Australia, y se espera que contra Indonesia vuelva a tener rodaje. Una de las ideas de AFA para esta gira es “blindar” al jugador de Manchester United para evitar que juegue para España, su país de nacimiento. Tras el debut del chico en China, toda otra federación que lo quiera deberá esperar al menos tres años de inactividad de Alejandro Garnacho en la selección celeste y blanca. Además, el talentoso delantero ya declaró que nunca dudó de representar a la Argentina.

Garnacho, que renovó su contrato con Manchester United pero no recibió el permiso del club para estar en el Mundial Sub 20 que se jugó en la Argentina, explotó en la última temporada en los Diablos Rojos, bajo la dirección técnica del neerlandés Erik Ten Hag. En total, el juvenil nacido en Madrid afrontó 34 partidos, incluidos 11 como titular. Marcó cinco goles (tres en la Premier League) y todo apunta a que será una de las grandes estrellas en la vereda roja de Manchester.

Alejandro Garnacho encara a Facundo Buonanotte durante el entrenamiento del sábado en Indonesia; ambos tendrán minutos el lunes, en el segundo partido de la gira por Asia. Instagram

Facundo Buonanotte (Brighton)

El mediocampista formado en Rosario Central tiene algunas similitudes con Garnacho: los dos son de 2004 y no pudieron estar en el Mundial Sub 20 pese a haber sido convocados por Javier Mascherano. Ambos, además, militan en la Premier League. Facundo Buonanotte, el último de los futbolistas incluidos por Scaloni en esta gira por Asia, está llamado a ser el sustituto de otro argentino en la sala de máquinas de Brighton: Alexis Mac Allister. El ex volante de Argentinos Juniors fue recientemente vendido a Liverpool.

El entrenador italiano de Brighton, Roberto De Zerbi, ya sabía que Mac Allister tenía los días contados en el equipo, por lo que pensó a futuro. Y se decidió por el panorama, la visión y el buen pie de Buonanotte. Al igual que Garnacho, éste tuvo minutos en la última temporada de la Premier y por las copas inglesas. Coleccionó 14 presencias y consiguió un gol. Tiene una eficacia de pases exitosos superior a 80% y promedia casi un tiro al arco por encuentro. Otro punto en su favor es la versatilidad: jugó como carrilero por la derecha, como interior derecho y como mediocampista ofensivo.

Facundo Medina (Lens)

La enorme temporada de Lens, segundo en la Ligue 1 a un punto del campeón, PSG, se explica por su solidez defensiva. El equipo rojo y amarillo recibió apenas 29 tantos en las 38 fechas, un número excelente si se tiene en cuenta que el equipo que lo escolta en el rubro, Nice, sufrió 37 anotaciones. En esa última línea de Lens se destacaron el arquero francés Brice Samba, el zaguero austríaco Kevin Danso y el defensor central argentino Facundo Medina.

Las mejores jugadas de Medina en Lens

El futbolista formado en River que saltó a Europa desde Talleres, de Córdoba, jugó 35 partidos entre Copa y liga de Francia, como titular en todos. Y contribuyó con tres goles en su mejor campaña desde que llegó a ese país. En esta temporada Medina agregó juego a su fútbol: se transformó en la primera opción de pase de su arquero y trasladó la pelota desde su campo: duplicó la distancia recorrida con el balón en relación con la campaña 2020/2021, su primera con la camiseta de Lens.

Walter Benítez (PSV)

El arquero formado en Quilmes ya había hecho méritos con la camiseta de Nice como para ser convocado a la selección. Ahora, en su primera temporada en PSV fue subcampeón de la Eredivisie, la liga de Países Bajos, y coleccionó números casi tan buenos como los que tenía en Francia. Walter Benítez protagonizó 30 encuentros, atajó 79% del total de los tiros que llegaron a él y mantuvo en cero su arco en cuatro ocasiones, el cuarto registro de la primera categoría neerlandesa.

Leonardo Balerdi (Olympique Marseille)

En la última temporada, el futbolista nacido en Villa Mercedes hace 24 años y formado en Boca se convirtió en un titular fijo del equipo dirigido por el croata Igor Tudor. Dio el presente en 44 ocasiones y anotó un gol en la Champions League. Leonardo Balerdi quedó en el top 10 de los futbolistas que más intercepciones hicieron en la primera categoría francesa. Lo hizo jugando como defensor central. Además, ganó un promedio de 2,47 duelos aéreos. Su irrupción en la Ligue 1 y el buen nivel mostrado durante la temporada lo hicieron merecedor del llamado de Scaloni, que bien puede tenerlo en consideración para el futuro de la última línea argentina, allí donde en algún momento deberá encontrar un sustituto de Nicolás Otamendi.

Thiago Almada (Atlanta United)

Convocado para el Mundial de Qatar tras mostrado que podía convertirse en un buen socio de Lionel Messi en la mitad de la cancha, Thiago Almada transita su segunda temporada como responsable de la generación de juego de Atlanta United en la estadounidense Major League Soccer (MLS). Lo hace mientras su nombre empieza a ser mencionado para las grandes ligas europeas. Además, mejoró sus registros goleadores: en 2022 hizo seis y ahora lleva siete, en poco más de una mitad del total de partidos (16 contra 29). Además, es el máximo asistidor de la MLS, con 8 pases-gol, y es el segundo jugador en la liga en el conjunto goles más asistencias, con esos 15. También lidera las estadísticas de pases al área ajena y pases fundamentales. Se trata, tal vez, del mejor mediocampista ofensivo de la liga de Estados Unidos. Esas virtudes quiere explotar Scaloni en la selección.

Grandes tiros libres del ex jugador de Vélez

Giovanni Simeone (Napoli)

Tras una temporada como 9 suplente en el campeón de Italia, el goleador formado en River acaba de ser comprado por Napoli a cambio de 12 millones de euros. Si bien ésta no fue su campaña más fructífera, el hijo mayor de Cholo ha mostrado ser un sustituto de garantías para esa máquina de hacer goles nacida en Nigeria que es Victor Osimhen. En total, Giovanni Simeone fue parte de 25 encuentros de la Serie A, pero sumó apenas 387 minutos, ya que en 24 ocasiones fue suplente. Anotó 9 tantos en todas las competencias (4 en Serie A, 1 por Copa Italia y 4 en Champions League).

A los 27 años, es tiempo de ganarse un lugar en el seleccionado para Giovanni Simeone. Instagram

