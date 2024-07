La FIA quiere instalar aires acondicionados en los monoplaza de la Fórmula 1, pero una estrella se opone

Escuchar

La Fórmula 1 siempre pretende mejorar las condiciones de su espectáculo, pero también que los principales protagonistas, los pilotos, tengan más herramientas a disposición para un rendimiento superador a la hora de subirse a un monoplaza. Es por eso que la FIA tiene un plan de probar un sistema de aire acondicionado simplificado en las cabinas de los coches de Fórmula 1 para ayudar a los conductores en condiciones de calor extremo, ya que considera que el entrenamiento por sí solo debería ser suficiente. Sin embargo, esta medida no fue bien recibida por una de las máximas estrellas de la categoría: Lewis Hamilton.

Según el medio especializado Motorsport.com la FIA atendió el reclamo de varios pilotos que manifestaron diversas dificultades en la carrera de Qatar de la temporada pasada en condiciones sofocantes. Por lo tanto la idea es realizar una primera prueba en un solo coche durante los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort, mientras que están previstos más ensayos de prueba en carreras posteriores .

Si el sistema funciona con éxito, la FIA abriría los detalles del diseño para permitir a las empresas construir sus propias versiones que los equipos de F1 tendrán que comprar y montar en sus coches sólo cuando las condiciones de la sesión alcancen ciertos umbrales de temperatura, una escala que todavía no fue definida.

El piloto británico Lewis Hamilton está en contra de la instalación de aires acondicionas en los monoplazas de la F1. (AP Foto/Denes Erdos) Denes Erdos - AP

Lo que se pudo saber es que se instalará un sistema experimental para probar un método investigado por la FIA de refrigeración directa del aire en el habitáculo. A diferencia de una unidad de aire acondicionado estándar, el medio Motorsport.com explica que el sistema se organiza en varias estructuras más pequeñas alrededor del cockpit y de la carrocería que lo rodea, para canalizar el aire refrigerado hacia el piloto.

Ahora bien, no se trata de una medida que le resulte simpática a Hamilton, ya que cuando lo consultaron sobre este plan tras la carrera en Budapest, en la que se lo vio al británico en la conferencia de prensa con un ventilador de mano, respondió: “ Bueno, en primer lugar, no sabía eso. Y no es necesario. Esto es Fórmula 1. Siempre ha sido así. Es duro en estas condiciones. Somos deportistas muy bien pagados y hay que entrenarse a fondo para poder soportar el calor, en última instancia. Es difícil. No es fácil, especialmente cuando vas a lugares como Qatar y Singapur. Pero no creo que necesitemos un aparato de aire acondicionado en el coche ”.

Hasta el momento los Grandes Premios de Imola y Austria resultaron los circuitos más calorosas de la temporada, en términos de temperaturas máximas de alrededor de 33 °C en cada una de las carreras. Por lo tanto, serían más pruebas las que requerirían de esta herramienta en caso de que se instrumente como una posibilidad cierta.

En el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort, se realizará el primer ensayo. (Photo by Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

La idea del aire acondicionado de la FIA fue desarrollada como parte de la promesa del organismo rector de evitar que se repitan las escenas como las que se vivieron en el Circuito Internacional de Lusail, en Qatar, cuando el circuito regresó al calendario de la F1 el año pasado. Su programación a principios de octubre significó que incluso durante la sesión nocturna en pista las temperaturas para la carrera nunca bajaron de los 31°.

Varios pilotos sufrieran problemas físicos a medida que avanzaban durante las 57 vueltas de la carrera en Qatar: Logan Sargeant de Williams se retiró por un golpe de calor, el piloto de Alpine, Esteban Ocon, vomitó en su casco y el corredor de Aston Martin, Lance Stroll, se desmayó brevemente.

