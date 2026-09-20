Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras el día 8

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entraron este domingo, en la octava jornada que se suspendió por inclemencias climáticas, en la segunda semana de su desarrollo y en el medallero la pelea en el podio sigue siendo entre Brasil, la Argentina y Colombia, los tres países que se apoderaron del liderazgo desde el inicio del evento multidisciplinario que se extiende hasta el 26 de septiembre.

Los albicelestes ya superaron la barrera de los 150 podios y al menos 40 preseas son de oro, con los que se ubican por detrás de Brasil y peleando el segundo puesto con Colombia. Además de esas tres naciones, hay atletas de Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.

Tal establece el Comité Olímpico Internacional (COI), es más importante la calidad de las preseas que la cantidad, por lo que los países se ordenan en la clasificación general teniendo en cuenta primero la cantidad de primeros puestos, luego de los segundos y, por último, de los terceros.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

La mayoría de las actividades del evento multidisciplinario se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling.

Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports. A ambos se puede acceder libremente, sin necesidad de registrarse.

Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026, deporte por deporte

Ajedrez : 12 y 13 de septiembre - En Rosario

: 12 y 13 de septiembre - En Rosario Aguas Abiertas: 13 de septiembre - En Santa Fe

13 de septiembre - En Santa Fe Atletismo : 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe

: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe Bádminton : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Beach vóleibol : 13 al 17 de septiembre - En Rosario

: 13 al 17 de septiembre - En Rosario Billar : 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe

: 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe Bochas : 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe

: 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe Bowling : 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires

: 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires Boxeo : 13 al 18 de septiembre - En Rafaela

: 13 al 18 de septiembre - En Rafaela Canotaje (slalom y sprint) : 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe

: 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe Ciclismo BMX Freestyle : 14 y 15 de septiembre - En Rafaela

: 14 y 15 de septiembre - En Rafaela Ciclismo BMX Race : 16 y 17 de septiembre - En Rafaela

: 16 y 17 de septiembre - En Rafaela Ciclismo Montaña (MTB) : 14 de septiembre - En Rafaela

: 14 de septiembre - En Rafaela Ciclismo Pista : 20 al 22 de septiembre - En Rosario

: 20 al 22 de septiembre - En Rosario Ciclismo Ruta : 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe

: 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe Clavados : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Adiestramiento) : 13 al 15 de septiembre - En Rosario

: 13 al 15 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Concurso Completo) : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Salto) : 23 al 26 de septiembre - En Rosario

: 23 al 26 de septiembre - En Rosario Escalada Deportiva : 22 al 25 de septiembre - Santa Fe

: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe Esgrima : 13 al 18 de septiembre - En Rosario

: 13 al 18 de septiembre - En Rosario Esports : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Esquí Náutico y Wakeboard : 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe Fútbol : 16 al 25 de septiembre - En Rosario

: 16 al 25 de septiembre - En Rosario Gimnasia Artística : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Gimnasia Rítmica : 18 al 21 de septiembre - En Rosario

: 18 al 21 de septiembre - En Rosario Gimnasia Trampolín : 19 al 21 de septiembre - En Rosario

: 19 al 21 de septiembre - En Rosario Golf : 15 al 18 de septiembre - En Rosario

: 15 al 18 de septiembre - En Rosario Handball : 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe

: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe Hockey sobre césped : 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe

: 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe Judo : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Karate : 23 al 25 de septiembre - En Rosario

: 23 al 25 de septiembre - En Rosario Levantamiento de Pesas : 14 al 17 de septiembre - En Rosario

: 14 al 17 de septiembre - En Rosario Lucha : 19 al 21 de septiembre - En Rosario

: 19 al 21 de septiembre - En Rosario Natación : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Natación Artística : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Pádel : 22 al 25 de septiembre - En Rafaela

: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela Patinaje Artístico : 14 al 15 de septiembre - En Rosario

: 14 al 15 de septiembre - En Rosario Patinaje Velocidad : 14 al 16 de septiembre - En Rosario

: 14 al 16 de septiembre - En Rosario Pelota Vasca : 20 al 24 de septiembre - En Rosario

: 20 al 24 de septiembre - En Rosario Pentatlón Moderno : 14 al 18 de septiembre - En Rosario

: 14 al 18 de septiembre - En Rosario Polo Acuático : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Ráquetbol : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Remo (Convencional) : 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe Remo Coastal : 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe

: 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe Rugby 7 : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Skateboarding : 18 y 19 de septiembre - En Rafaela

: 18 y 19 de septiembre - En Rafaela Sóftbol : 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná

: 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná Squash : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario SUP (Stand Up Paddle) : 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe Surf : 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata

: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata Taekwondo : 23 al 25 de septiembre - En Rosario

: 23 al 25 de septiembre - En Rosario Tenis : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Tenis de Mesa : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Tiro con Arco : 21 al 25 de septiembre - En Rosario

: 21 al 25 de septiembre - En Rosario Tiro Deportivo : 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe Triatlón : 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe

: 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe Vela : 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario

El torneo de rugby seven se disputa en Rosario Mateo Occhi

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición