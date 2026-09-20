River: Tobías Andrada y Thiago Almada se lesionaron tras ser citados a la selección y el juvenil lloró

Este sábado se conoció el lote restante de jugadores incluidos por Lionel Scaloni en la lista de convocados que confeccionó para a la ventana FIFA que afrontará la selección argentina en septiembre y octubre, con tres amistosos. Es la última nómina que contiene la presencia de Lionel Messi, que anunció el retiro del equipo albiceleste. Y entre los agregados, el director técnico tuvo en cuenta a seis futbolistas del ámbito local. Entre ellos, Tobías Andrada, de River, tuvo su primera citación. Unas horas más tarde, en el duelo con Huracán, el mediocampista de 19 años fue reemplazado a los 36 minutos a raíz de una lesión. Las lágrimas fueron inmediatas.

A la espera de la decisión que tome Scaloni, el chico no pudo contener la tristeza. Probablemente sea desafectado de la citación sin siquiera haber llegado a entrar al predio que lleva el nombre del ídolo con el que quizás imaginaba tirar paredes en las horas previas a, o durante, el amistoso con Benín del 6 de octubre, por ahora el único que jugará Messi. Andrada lo conoció en marzo, cuando formó parte de las juveniles de AFA, pero cada oportunidad de compartir una cancha con el 10 es un sueño. Máxime, en la última vez del 10 vestido de celeste y blanco.

En la exigencia de cuidar el balón en un costado en el que esquivó a tres hombres de Huracán, Andrada estiró un pie para hacer un pase y sintió una molestia muscular que derivó en un inmediato renqueo. Durante unos segundos intentó continuar, pero hacerlo era en vano y hasta podía agravarse la lesión. En consecuencia, le pidió el cambio al entrenador Leonardo Ponzio. Miró al cielo y se puso ambas palmas delante de un rostro compungido.

Cuando se sentó en el banco de los suplentes, ya reemplazado por Mauro Arambarri, el llanto fue indisimulable. El juveni se tapó una vez más la cara, ahora con la camiseta y con una toalla. Tras el intento de consuelo de los colaboradores del director técnico, le colocaron hielo sobre el cuádriceps derecho; en esa zona había recibido, una semana antes, una fuerte paralítica frente a Atlético Tucumán.

La tristeza de Tobías Andrada tras la lesión

Sin lágrimas, pero tan tocado como el ex volante de Vélez, Thiago Almada había salido mucho antes, apenas comenzado el encuentro con Huracán. Al tercer minuto, el campeón mundial, que también fue convocado por Scaloni, aceleró por el sector derecho y se frenó rápido: había sentido una molestia en el isquiotibial izquierdo. Apenas se masajeó antes de dejarle el lugar a Lucas Beltrán.

No está claro si su situación derivará en un reemplazo en la lista de la selección, pero Almada tiene asegurada la presencia el 6 de octubre, día de la despedida de Messi, por haber sido parte del plantel coronado en Qatar, según anunció Claudio Tapia, el presidente de AFA. Ambos jugadores riverplatenses tienen diagnósticos preliminares de contracturas, pero en la mañana de este domingo serán sometidos a estudios que, según se teme, pueden revelar desgarros.

Thiago Almada pasó apenas tres minutos en la cancha antes de sentir una molestia y ser sustituido frente a Huracán; también él fue citado por Lionel Scaloni para la ventana FIFA. Rodrigo Valle - Getty Images South America

Ponzio, en la conferencia de prensa, dio detalles sobre ambos, profundizando en el juvenil. “Salieron dos jugadores por los que pasa mucho del juego nuestro. Ojalá no tengan nada. Tobías venía con una paralítica fuerte y se lo preparó para que llegara de la mejor manera, pero el esfuerzo hace que empiece a sentirlo. Esperemos que sigan citados. Eso los lastima; se les veía en la cara. Y para uno era la primera vez. Si no es nada, mejor, pero si el tiempo de recuperación tiene que ser de estas semanas que quedan hasta volver, ojalá los favorezca. A esperar”, declaró el DT.

“Cuando yo jugaba y el entrenador preguntaba, uno era medio mentiroso, decía que quería seguir. Sabía que Tobías tenía el dolor y yo le pedía que llegara al entretiempo para tener una mejor mirada del cambio, pero bueno, no pudo. Tenemos muy claro que el que está dentro tiene que estar a más del 100. Él lo tuvo claro”, reveló sobre el motivo por el que demoró unos minutos el reemplazo a Andrada.

Compacto de River 1 vs. Huracán 2

Y finalizó justificando la elección de Scaloni, aunque con una suerte de reproche: “La citación se debe a lo que realmente está mostrando, lo que se ve hacia delante. Es un proyecto de jugador como para hacerlo mejor que como está haciéndolo”.