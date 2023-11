escuchar

Tiene 36 años y es un personaje que ya se transformó en un ícono dentro del mundo del running. Nació en Stuttgart y se llama Jonas Deichmann. Aunque como consecuencia de sus hazañas extremas fue apodado como “El Forrest Gump alemán”. Y cerró su extenuante gira por Estados Unidos con un desafío más: la maratón de Nueva York.

Deichmann llegó el sábado a la metrópolis estadounidense, después de cruzar dos veces el país: de la Gran Manzana a Los Ángeles fue en bicicleta, y el regreso lo hizo corriendo. En total, 5400 kilómetros.

En un post publicado en la red social Instagram, el triatleta alemán calificó su participación en la maratón neoyorquina como “una carrera de enfriamiento”.

“Trans America dos veces completa! Después de 5.400 km corriendo en 100 días estoy de vuelta en Nueva York, donde todo empezó hace 4 meses encima de la bicicleta. Es una aventura cruzar el país dos veces y simplemente estoy feliz de haber completado el desafío. Correré mañana (por este domingo) para relajarme en el maratón de Nueva York y luego tocan vacaciones”, escribió Jonas.

Y al día siguiente agregó: “Día 101: Maratón de la ciudad de Nueva York. Después de terminar mi carrera por los EE. UU. justo a tiempo para la maratón de Nueva York tuve que aprovechar esa oportunidad. Un ambiente increíble con 60.000 personas y muchos más junto a la carretera. Muy diferente de las largas carreteras solitarias a través del país. Terminamos en poco menos de 4 horas. ¡Qué final para esta gran aventura de los últimos 4 meses! Ahora voy a parar, es hora de ir a casa”.

Deichmann, que ya recorrió varios continentes en bicicleta, es ciclista de formación y marcó varios récords al cruzar continentes. Por ejemplo, figura en el Libro Guinness de los Récords por haber logrado la travesía más rápida en bicicleta desde Portugal hasta Vladivostok, Rusia. El deportista alemán, recuerda, necesitó 64 días para recorrer los 16.000 kilómetros. Luego le siguieron viajes desde Alaska hasta la Patagonia y del Cabo Norte, en Noruega, hasta el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.

El documental “Das Limit bin nur ich” (El límite solo soy yo), sobre Deichmann, está disponible en la plataforma Netflix en Alemania.

Deichmann recibió recientemente mayor atención con su “Triatlón alrededor del mundo”, en el que recorrió en bicicleta, corriendo y nadando 120 veces la distancia de la competencia Ironman en una vuelta al mundo.

En septiembre de 2020 se planteó un reto que consistía en dar una vuelta completa a la Tierra para completar el triatlón más largo del mundo. Y 429 días después logró completar 27.000 kilómetros, la distancia que equivale a 120 pruebas Ironman (460 kilómetros de natación, 21.600 de bici y 5.060 de carrera a pie).

Un año después, Deichmann volvió a pisar Munich, ciudad que lo había visto partir hace más de un año. Desde allí, saltó a Austria dando pedales para después pasar a Croacia, donde se atavió con su neopreno y nadó 456 kilómetros a lo largo de la costa hasta llegar a Montenegro, donde de nuevo tomó la bicicleta para cruzar Europa del Este, donde enfrentó al duro invierno mientras se ponía rumbo a Asia.

Cuando el deportista alemán llegó a la costa rusa pegada a Corea del Norte se vio obligado a tomar un vuelo hasta México en mayo de 2021. Su intención era cruzar el Océano Pacífico como el Atlántico en velero, para crear cero emisiones de CO2, pero no pudo hacerlo debido a las restricciones por la pandemia y la temporada de huracanes.

“No me importa tanto el récord como la aventura y las experiencias que tendré. Me despertaré cada mañana sabiendo que algo completamente nuevo va a suceder. Es un sueño mío desde la infancia: dar la vuelta al mundo sin avión. Lo haré realidad ahora”, explicaba Deichmann antes de iniciar su colosal desafío, en declaraciones que consigna el sitio especializado Runners World. “Va a ser más rápido y más duro que nada de lo que he hecho antes en mi vida”, agregaba en la previa.

Es una incógnita saber cuál será el próximo desafío del Forrest Gump alemán. Lo que sí es un hecho que, más temprano que tarde, lo hará realidad.

