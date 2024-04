La maratonista Daiana Ocampo se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de finalizar 7° en Hamburgo

Escuchar

Sigue aumentando la representación argentina para los próximos Juegos Olímpicos: la maratonista Daiana Ocampo mostró un gran rendimiento en los 42k de Hamburgo y obtuvo el deseado pasaje para París 2024. La fondista nacional terminó en la 7° posición con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 24 segundos, con lo que bajó en 26 segundos la marca mínima que solicita World Athletics (2h26m50s), además de reducir en 52 segundos su mejor registro histórico.

La ganadora del Maratón de Hamburgo fue la keniata Irine Cheptai, quien logró una marca de 2h18m22s por sobre los 2h18m25s de Winfridah Moser y los 2h21m29s de Gotyom Gebreslase. En este contexto, Ocampo, deportista N° 105 de la delegación nacional para París, puede presumir de un mérito adicional: fue la única atleta no africana que figuró en el top ten de la prueba en Alemania.

“Estoy dolorida por el esfuerzo, pero inmensamente feliz. Cuando llegaron los últimos dos kilómetros ya sentía el cansancio, pero puse toda la voluntad para alcanzar la marca y ahora me siento increíble”, expresó la pilarense luego de la carrera a la web de la CADA (Confederación Argentina de Atletismo).

La bonaerense de 33 años había estado cerca de obtener la plaza en la maratón de Sevilla en donde había realizado una marca de 2:27.16 (su mejor tiempo en la prueba, y en Alemania tenía su última oportunidad de clasificación ya que 5 de mayo cierra el período para concretar las marcas mínimas.

“Aquel día en Sevilla me había sentido muy bien físicamente y por eso me decidí a volver a correr un maratón con tan poco espacio de recuperación. Sé que no es lo más aconsejable, pero se terminaba el período de habilitación y Hamburgo era mi última oportunidad”, explicó Ocampo, que se une a Florencia Borelli para el maratón olímpico. El dato relevante es que ambas mejoraron sensiblemente sus marcas después de ser madres: Ocampo tiene a Amparo, de 7 años, y Borelli dio a luz a Milo, de 9.

Los Juegos Olímpicos París 2024 se desarrollarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, aunque con la salvedad de siempre: algunos deportes comenzarán a disputarse un par de días antes. La capital francesa albergará la máxima cita multidisciplinaria del deporte por tercera vez en la historia, ya que las anteriores fueron en 1900 y en 1924.

Todos los clasificados de la Argentina hasta el momento

Atletismo (2): Florencia Borelli y Daiana Ocampo (maratón)

Florencia Borelli y Daiana Ocampo (maratón) Canotaje (2): Agustín Vernice (K1 1000m) y Brenda Rojas (K1 500).

(2): Agustín Vernice (K1 1000m) y Brenda Rojas (K1 500). Ciclismo de ruta (1): lugar conseguido por Nicolás Tivani con la medalla plateada panamericana, pero a definir nombre por la federación.

(1): lugar conseguido por Nicolás Tivani con la medalla plateada panamericana, pero a definir nombre por la federación. Equitación (2): en individual salto, logrado por José María Larocca, pero a definir por la federación y por concurso individual (también a definir).

(2): en individual salto, logrado por José María Larocca, pero a definir por la federación y por concurso individual (también a definir). Esgrima (1) : Pascual Di Tella (sable)

: Pascual Di Tella (sable) Fútbol (18): la Selección Argentina Sub-23 masculina, desde la categoría 2001 en adelante, con hasta 3 jugadores mayores.

(18): la Selección Argentina Sub-23 masculina, desde la categoría 2001 en adelante, con hasta 3 jugadores mayores. Handball (14): el plantel de Los Gladiadores, a confirmar.

(14): el plantel de Los Gladiadores, a confirmar. Hockey sobre césped (32): Los Leones y Las Leonas, con planteles a confirmar de 16 jugadores cada uno.

(32): Los Leones y Las Leonas, con planteles a confirmar de 16 jugadores cada uno. Natación (1): Macarena Ceballos (100m pecho).

(1): Macarena Ceballos (100m pecho). Pentatlón Moderno (1): Franco Serrano.

(1): Franco Serrano. Remo (4): Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro (LW2x) y Alejandro Colomino y Pedro Dickson (LM2x).

(4): Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro (LW2x) y Alejandro Colomino y Pedro Dickson (LM2x). Rugby (12): plantel de Los Pumas 7s, a confirmar.

(12): plantel de Los Pumas 7s, a confirmar. Tenis (2): Facundo Díaz Acosta y Lourdes Carlé, campeón y subcampeona panamericana, respectivamente, si es que al 10 de junio están dentro del top-400 del ránking mundial y el top-4 del país.

(2): Facundo Díaz Acosta y Lourdes Carlé, campeón y subcampeona panamericana, respectivamente, si es que al 10 de junio están dentro del top-400 del ránking mundial y el top-4 del país. Tiro (3): Fernanda Russo (rifle de aire a 10m), Julián Gutiérrez ((rifle de aire a 10m) y Federico Gil (skeet).

(3): Fernanda Russo (rifle de aire a 10m), Julián Gutiérrez ((rifle de aire a 10m) y Federico Gil (skeet). Vela (7): Eugenia Bosco y Mateo Majdalani (Nacra 17), Lucía Falasca (ILCA 6), Catalina Turienzo (Fórmula Kite), Francisco Saubidet y Chiara Ferreti (ambos en windsurf) y Francisco Guaragna (ILCA 7).

(7): Eugenia Bosco y Mateo Majdalani (Nacra 17), Lucía Falasca (ILCA 6), Catalina Turienzo (Fórmula Kite), Francisco Saubidet y Chiara Ferreti (ambos en windsurf) y Francisco Guaragna (ILCA 7). Taekwondo (1): Lucas Guzmán (-58 kg)

(1): Lucas Guzmán (-58 kg) Tiro con arco (1): Damián Jajarabilla (recurvo individual)

LA NACION