A qué hora es la qualy del GP de Mónaco de la Fórmula 1 2026

Este sábado, a partir de las 11 (hora argentina), se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio de Mónaco. El evento, al igual que la última práctica, programada para las 7.30, y la carrera del domingo a las 10, se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports, en tanto, estará disponible el relato en vivo de ambas pruebas y la carrera en diferido.

La actividad en el principado comenzó este viernes con los dos primeros entrenamientos libres. En el que le subió el telón a un nuevo fin de semana de Fórmula 1 (FP1), el local Charles Leclerc (Ferrari), fue el más rápido con un tiempo de 1:13.978, seguido de Lewis Hamilton, también de Ferrari, y de Max Verstappen (Red Bull). En la FP2, en tanto, el más veloz fue Hamilton con una vuelta de 1:13.026, mientras que Leclerc y Verstappen nuevamente completaron el podio.

Ferrari es el principal candidato a ganar el Gran Premio de Mónaco 2026, con Leclerc o Hamilton Philippe Magoni - AP

Franco Colapinto, uno de los dos pilotos de Alpine, tuvo un incidente en la FP2. Después de un bloqueo en la curva Saint Devote, tocó el muro con la rueda delantera izquierda y fue directo a boxes para que le cambien el alerón. El golpe no fue tan grave como parecía y pudo volver a salir a la pista, pero no logró mejorar su tiempo de 1:14.758, por lo que quedó 15° al igual que en la FP1. Este sábado buscará mejorar para lograr una buena clasificación.

Cronograma del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 6 de junio

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 7 de junio

10: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco se disputa este fin de semana en el circuito del Principado, con la clasificación programada para este sábado a las 11 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 10. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports, en tanto, estará disponible el relato en vivo de ambas pruebas y la carrera en diferido.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Charles Leclerc (Ferrari) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Mónaco 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.37. Luego aparece el líder del campeonato de pilotos, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 2.60, y más atrás se ubica el británico Lewis Hamilton (Ferrari), con 3.33.