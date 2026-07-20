Rosario Central se defiende de las críticas por la foto elegida para saludar a la selección argentina

Rosario Central emitió este lunes un duro comunicado a raíz de las repercusiones negativas que tuvo su mensaje de gratitud hacia la selección argentina luego de la final que perdió con España por la Copa del Mundo, que se acompañaba con una imagen del equipo en la que no estaba Lionel Messi. Usuarios de las redes sociales vincularon esta decisión a que querían evitar mostrar a Messi por su pasado como futbolista de Newell’s.

La imagen que eligió Rosario Central para felicitar a la selección argentina: no está Messi

Es por ello que desde el club Canalla emitieron un fuerte descargo. “Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de “Felicitaciones a la Selección”, se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por Fase de Grupos. En esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo, que el club publicó en sus redes oficiales con el derecho que le cabe, conforme lo establece el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina acerca de la libertad de expresión que rige en nuestro territorio“, comienza a modo explicativo el mensaje, que acompañaron con una foto de Messi junto a Lo Celso, durante el festejo tras la obtención de la Finalissima en 2022.

Y continúa: “Dicho esto, Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras. Por lo que entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo".

La advertencia tiene que ver con opiniones de funcionarios del gobierno nacional que cuestionaron el tuit original. Como es el caso del canciller, Pablo Quirno, quien expresó: “Siempre se puede ser más odioso… Sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame".

Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame. https://t.co/K5a8bsKint — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 20, 2026

“Además -concluye el comunicado-, Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección Argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años”.