Arde Ferrari: Charles Leclerc dejó la radio abierta y explotó contra su compañero Carlos Sainz en el Gran Premio de Las Vegas

Resultó un buen fin de semana para la escudería Ferrari: en el Gran Premio de Las Vegas, Carlos Sainz terminó tercero y Charles Leclerc en el cuarto lugar. Una prueba que les permitió sumar una buen cantidad de puntos (27) y acercarse más a McLaren en la lucha del Campeonato de Constructores. Sin embargo, una filtración de las radios de sus dos pilotos dejó en evidencia que el clima entre los compañeros de equipo está deteriorado, después de una serie de roces durante la competencia.

El más incómodo con toda la situación fue el monegasco Charles Leclerc, que le hizo saber a su equipo que Sainz no lo respeta y tampoco acató la orden de la escudería cuando regresó a la pista tras la última parada en boxes. Bryan Bozzi, ingeniero de pista de Leclerc, le había hecho saber al monegasco que Sainz no lo atacaría. “Le hemos dicho a Carlos que no te meta presión. Así que solo céntrate en cuidar tus neumáticos”. Pero en ese instante, Sainz llegó y pasó con facilidad a Leclerc debido a la enorme diferencia de velocidad entre ambos en aquel momento específico. Es decir, el español, habiendo parado antes, le hizo un ‘undercut’ a Leclerc.

En ese momento Sainz adelantó a Leclerc y en la radio se pudo escuchar: “La próxima vez dale la orden a Sainz en español...”. Tras la bandera a cuadros, sin embargo, Leclerc explotó. Bozzi le pidió que recogiera el neumático fuera de la línea de llegada para no arriesgarse a estar bajo de peso en las verificaciones posteriores a la carrera. Leclerc, por su parte, respondió: “Sí, como quieras, como siempre...”. Bozzi le respondió: “Charles, has hecho tu trabajo. OK, gracias”.

Pero el intercambio no se quedó ahí, porque Leclerc continuó: “Sí, sí, sí. Sí, hice mi trabajo, pero él me jode cada vez. Cada puta vez. Ni siquiera es ser amable, es ser respetuoso. Sé que necesito callarme, pero siempre es lo mismo”. El director del equipo, Frédéric Vasseur, intentó calmar a su piloto: “Charles... Charles...”. Pero no resultó, porque el monegasco fue por más: “Sé que tengo que estar tranquilo, pero en algún momento la situación es siempre la misma...”. Bozzi: “Vale, pero aun así hiciste lo correcto para el equipo. Y contesta, por favor”.

"Sí, hice mi trabajo, pero ser amable me jode todo el tiempo, todo el tiempo. Ni siquiera es ser amable, es ser respetuoso. Sé que necesito callarme, pero siempre es lo mismo."

Lejos de poder controlar su enojo Leclerc siguió hablando en un tono elevado con su equipo: “Sí, sí, recogeré lo que quiera. Mierda, mierda, mierda. Y la radio también está encendida. Lo siento, es culpa mía”.

Al final de la carrera, los medios le consultaron a Leclerc sobre lo sucedido y el piloto de Ferrari respondió: “Intenté ser agresivo en la salida. No me arrepentí de la elección que hice, aunque el resultado fue que perdimos muchos segundos en el primer stint. En el segundo y el tercero, sin embargo, creo que éramos el coche más rápido en la pista, pero en el medio pasé muchos apuros. El problema es que no tuve ningún aviso antes de perder los neumáticos delanteros”.

Y continuó: “No estoy contento con el comportamiento de Carlos. No voy a entrar en detalles, sinceramente no... No estoy contento porque hay cosas que nos decimos y hoy han sido diferentes. Pero no pasa nada. Terminamos tercero y cuarto, para el Campeonato de Constructores no cambia nada. Lo que sí cambia algo es en mi lucha con Norris por el segundo puesto en el Mundial de Pilotos, lo siento un poco. Pero sé que tengo que contar conmigo mismo, tengo que hacerlo mejor en clasificación y tener fines de semana perfectos si quiero alcanzar a Lando. Sólo tengo que confiar en mí. A partir de ahora sólo me centraré en mí para maximizarlo todo”.

Sobre esta cuestión, preguntado por Sky Italia, Sainz dejó claro que las conversaciones con su compañero serán en privado: “Hemos decidido no hablar con los medios de comunicación, hablaremos con Charles de lo que ha pasado entre nosotros. Pero no necesitamos aclararlo, es entre nosotros. Nunca abro la radio y no hablo con los medios porque no es algo agradable y no es necesario.”

Y finalizó: “Llevaba dos vueltas pidiendo parar, quería dejar pasar a Charles porque venía más rápido, pero sabía que detrás estaba Hamilton, así que pedía parar también porque había mucho graining. No hemos parado, me he quedado a dos vueltas e incluso con la parada en boxes hemos tenido problemas. Las cosas no fueron bien para mí y también para Charles, perdí mucho tiempo. No fue una situación agradable y no fue fácil de manejar. Así fue, por eso prefiero analizar más tarde”.

