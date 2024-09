Colapinto y los elogios de un experto de Fórmula 1: “Si Williams hubiera sabido que era tan bueno, no habría fichado a Sainz”

Escuchar

A la temporada de Fórmula 1 le restan seis competencias y hay una impasse hasta el Gran Premio de Texas, por realizarse en Austin el 20 de octubre. Y aún en este período sin vértigo ni emociones, se da una curiosidad: nadie deja de hablar de Franco Colapinto . El piloto argentino que, con sus 21 años, ha sorprendido al mundo de la velocidad en apenas tres carreras y con un equipo del medio de pelotón, como hoy por hoy lo es Williams, en otros tiempos, uno de los más poderosos.

A Colapinto le llegó la oportunidad de su vida mientras estaba participando del campeonato de F2 y Williams, a partir de una visión de James Vowles (director de equipo y ex N° 2 de Mercedes detrás de Toto Wolff), lo incluyó para las últimas 9 carreras del 2024 en lugar del estadounidense Logan Sargeant. El breve recorrido del piloto de Pilar ya es conocido: asombró en el debut en Monza, cautivó aún más en Bakú, logrando incluso puntos (se metió en la Q3 de la clasificación y llegó 8°) y fue muy elogiado por su 12° lugar en Singapur, donde tuvo una largada fantástica que no pasó inadvertida para nadie.

Franco Colapinto tuvo un gran rendimiento en sus primeras tres carreras en Fórmula 1 Sergei Grits - AP

Se sabe que el mayor problema para Colapinto no son las seis carreras que le quedan, sino la butaca de 2025. Que no la tiene y parece una utopía que consiga algo más que un lugar como piloto de reserva. Pero lo cierto es que mientras eso se dilucida, siguen hablando de él. Lewis Hamilton, Checo Pérez, Fernando Alonso e inclusive su propio compañero de equipo, Alex Albon, han destacado su irrupción. Como una cara nueva, joven, revulsiva, sí, pero sin soslayar sus condiciones. De hecho, con Albon han andado casi a la par en los tiempos y a veces hasta lo ha superado. Todo un logro en tan poco tiempo, que debiera ser más que nada de aprendizaje.

En las últimas horas, en el podcast “The Red Flag” fue Günther Steiner el que se deshizo en elogios para Colapinto. Con 59 años, italiano de nacimiento, Steiner fue director de Jaguar Racing, Red Bull Racing y, más recientemente, del equipo Haas. Es todo un personaje, histriónico, muy divertido. Y activo participante de la serie de Netflix “Drive to Survive”, donde recurrentemente se lo veía hablando con Gene Haas, patrón del equipo, dando explicaciones de por qué a sus autos “les había ido tan mal”. El clásico “Un fin de semana de mierda, Gene” provocaba las sonrisas de los seguidores de la serie en sus distintas temporadas. O aquella definición tajante de “tenemos dos tarados como pilotos, Gene”.

Steiner quedó maravillado por el talento de Colapinto y cree que Audi debería darle prioridad Nick Didlick - AP

¿Qué dijo Steiner sobre Colapinto? Con su habitual estilo, apunta: “Estábamos viendo a un Alex Albon que probablemente sea el mayor talento que apareció después de Michael Schumacher, entonces llega un chico que nadie conoce, ni siquiera sabes pronunciar su nombre, y te preguntas de dónde salió este chico. Esperaba mucho de Albon, es un buen piloto, pero puedes ver que Colapinto... Y muy bien por James Volwes, que descubrió un muy buen talento. El chico llegó, casi pasando o igualando a Alex Albon, que sabemos que es un gran talento”, describe Steiner.

Que no oculta la admiración que le provocó la aparición del joven piloto argentino. Por eso, Steiner se anima a hurgar en el futuro cuando le preguntan qué debería hacer Williams el año próximo (o los que siguen) con él, en virtud de que los equipos ya tienen las butacas de 2025 asignadas. “Estoy seguro de que intentarán buscar un lugar para él. La gente debería fijarse en él. Porque sí, es verdad que tuvo algunos errores, pero se recuperó y volvió a la pista. P um! Puso el auto en el lugar correcto. Y fue impresionante lo que hizo, como lo de la largada en Singapur. Eso fue muy bueno. Lo vio todo el mundo. Fue por todo y no hizo nada que no debía hacer. Colapinto está allí para demostrar que debe quedarse. Y en mi opinión, él lo hizo. Lo demostró en las tres carreras que hizo con Williams. Colapinto merece estar allí”.

Günther Steiner junto con Gene Haas, en los tiempos en los que fue jefe de equipo de la escudería Jared C. Tilton - Getty Images North America

Steiner dejó su puesto en Haas luego de varias temporadas sin mucho suceso, con los autos ubicados del medio hacia atrás y alguna que otra satisfacción. Pero no cosecharon muchos puntos, que es lo que necesitaban por razones de presupuesto, y además, sus pilotos (Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Mick Schumacher, Dimitry Mazepin) sufrieron muchos accidentes, con lo que ello impacta en los números. Pero aún así, “jugó” a qué decisión tomaría si tuviera que definir qué hacer en 2025 con Colapinto.

“Lo intentaría poner en Audi (Sauber) . Lo intentaría, aunque no sé si lo quieren o no, pero ha demostrado que puede hacerlo. Y si Audi está interesado en un joven piloto, Colapinto es joven y mostró sus condiciones, que puede hacerlo. ¿Por qué no Colapinto?”.

Lo que dijo Steiner sobre Colapinto

Amigo personal y de negocios con Mattia Binotto, ex jefe de equipo de Ferrari, quien se tomó un descanso y volverá en ese puesto en Audi en 2026, a Steiner le preguntaron qué haría si fuese precisamente Binotto, a quién pondría en la butaca que falta completar para ese equipo. “En este momento, a Colapinto. Es joven. Le daría un contrato corto. Creo que no hay mucho que perder. Alguien como Colapinto pienso que es una buena solución. Es el mejor allí. Si no pudiste tener a Carlos Sainz, ya se terminó. Y no te lamentes. Toma la mejor opción”. Vale recordar que Sauber, que será Audi en 2026 , tiene confirmado para 2025 a Nico Hülkenberg.

Y remató con un elogio aún mayor para el argentino, metiéndose ya en la interna de Williams, que para el año próximo contará con Albon y con Sainz, que deja Ferrari por el ingreso de Hamilton. “Ya dije lo que pienso. Si James Volwes hubiese sabido que tan bueno era Colapinto, en lugar de haber estado en tantas charlas con Sainz para que sea su piloto en 2025, hubieran firmado a Colapinto por buenas razones y dinero”.

La popularidad de Franco Colapinto ya se advirtió en Singapur Lars Baron - Formula 1

