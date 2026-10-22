Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto a los tres circuitos de América

En medio del furor por el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, se multiplicaron las consultas para viajar a algunas de las próximas carreras en las que competirá el pilarense, que corre para la escudería Alpine desde la temporada pasada.

La gira americana de la Fórmula 1 tendrá tres fechas consecutivas: el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, el domingo 25 de octubre; el Gran Premio de México, en Ciudad de México, el 1 de noviembre, y el Gran Premio de San Pablo, en Interlagos, Brasil, el 8 de noviembre. Este último ganó popularidad entre los argentinos por la cercanía y los precios, que lo convierten en una alternativa más accesible para quienes quieren ver de cerca al piloto y vivir la experiencia de la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto en Bakú esta semana IGOR IVANKO - AFP

Las agencias de viajes registraron en los últimos días un aumento de las búsquedas de paquetes y viajes para esas fechas en comparación con años anteriores. La tendencia también se había observado para el Gran Premio de Miami, disputado en mayo, en una ciudad muy elegida por los argentinos. Según los datos citados por las agencias, las búsquedas para viajar a San Pablo se multiplicaron por siete.

Colapinto en Bakú Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

San Pablo, el más popular

El paquete más demandado es el de Interlagos, por la cercanía y el tipo de cambio favorable para los argentinos. Así coincidieron distintas agencias de turismo consultadas por LA NACION.

El Gran Premio de Interlagos tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre. Ya hay paquetes turísticos que permiten viajar a la ciudad brasileña para asistir a la carrera. Fuentes del sector indicaron a LA NACION que las propuestas con vuelos y entradas incluidos parten de los US$1500. Los precios varían según la categoría del alojamiento y la ubicación de las localidades.

Por separado, el pase de tres días al circuito cuesta US$787. Según la información comercial relevada, incluye comida y bebida, una vista privilegiada de la pista y espectáculos. Los pases de menor duración ya están agotados.

Franco Colapinto ejecutó en el circuito de "Madring" su mejor obra en la Fórmula 1: el argentino se destacó en múltiples aristas y el rendimiento superó al clasificador

La agencia Trinity Viajes y Turismo ofrece paquetes para viajar a San Pablo con vuelos de Latam Airlines. La salida está prevista para el 5 de noviembre desde Rosario. La propuesta incluye alojamiento en el Summit Suites Paulista, un hotel de tres estrellas, y dos alternativas según el tipo de entrada al circuito:

- Paquete con ingreso G: desde US$2629 por persona, más US$229 de impuestos, en base doble. Incluye alojamiento en el Summit Suites Paulista 3 estrellas e ingreso G al Gran Premio.

- Paquete con ingreso Heineken: desde US$2979 por persona, más US$249 de impuestos, en base doble. Incluye alojamiento en el mismo hotel e ingreso Heineken. La promoción está vigente del 14 de septiembre al 10 de octubre de 2026.

El circuito de Interlagos Andre Penner - AP

En las condiciones de contratación, Trinity aclara que las tarifas son por persona, en base doble, y están expresadas en dólares estadounidenses. Incluyen impuestos aéreos, IVA y gastos de reserva, pero no el impuesto RG 5617 correspondiente a los servicios terrestres y aéreos. Las tarifas están sujetas a cambios hasta el momento de la reserva. La asistencia al viajero corresponde a Assist Card, con una cobertura máxima global de US$250.000 para pasajeros de hasta 69 años.

Por otro lado, algunas propuestas de paquetes en Despegar son:

-Paquete por 3 noches (del 6 al 9 de noviembre) a US$800 (precio por persona): Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet, pileta, cancha de tenis, gimnasio, sauna, solarium y zona de picnic.

-Paquete de viaje por 3 noches a US$705. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido.

-Paquete de 3 noches a US$736. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido.

A esto hay que sumarle el precio de la entrada, por lo que el presupuesto asciende a US$1500.

“Para este tipo de viajes los paquetes que combinan vuelos, alojamiento y, en muchos casos, traslados, se vuelven una alternativa especialmente atractiva, ya que pueden representar un ahorro de hasta 30% frente a contratar cada servicio por separado. Se suma la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas fijas para destinos internacionales”, destacó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, en diálogo con LA NACION.

Otra alternativa ofrecida por Promociones Aéreas propone un viaje del 5 al 9 de noviembre, con paquetes desde US$766 por persona, en base doble. El precio incluye alojamiento en un hotel de tres estrellas, ubicado en una zona bien conectada, y desayuno. A esto también hay que sumarle US$787 de entrada, lo que da un total de US$1553.

“Por el fanatismo por Colapinto, aparece público evaluando el destino específicamente por la carrera y, a partir de ahí, buscando cómo combinar vuelos, alojamiento y entradas. San Pablo naturalmente tiene un diferencial muy fuerte por cercanía, conectividad y costo frente a Austin o México, por lo que es el destino más accesible para un argentino que quiera vivir la experiencia de una carrera de Fórmula 1. Pero también hay interés por México y Estados Unidos, especialmente entre quienes buscan combinar el Gran Premio con algunos días de vacaciones”, destacaron desde la agencia.

México y Austin

La empresa Promociones Aéreas difundió distintas alternativas para quienes quieran viajar a los Grandes Premios de Austin, Ciudad de México y São Paulo, con diferentes fechas, precios y servicios incluidos.

México GP Colin McMaster - LAT Images

Para el Gran Premio de Austin, que se disputará del 23 al 25 de octubre, Promociones Aéreas ofrece un viaje de una semana, con paquetes desde US$2070 por persona, en base doble. La propuesta incluye vuelo con una conexión, equipaje de mano y alojamiento en hoteles de dos o tres estrellas. Las comidas no están incluidas. La entrada cuesta US$722 para los tres días, mientras que el ingreso para el día de la carrera es de US$300.

De esta manera, el total de la inversión para Austin (para ir los tres días) es de US$2792.

Colapinto correrá en octubre y noviembre en América Manu Fernandez - AP

En paralelo, en el caso del Gran Premio de México, previsto entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, el viaje está programado del 28 de octubre al 2 de noviembre. Los paquetes parten de US$1577 por persona, en base doble e incluyen vuelo con una conexión, carry-on, alojamiento en un hotel de tres estrellas y desayuno.

Sin embargo, actualmente la entrada más económica disponible para los tres días de carrera cuesta casi US$1500, por lo que la experiencia completa para México supera los US$3000.

Despegar ofrece dos alternativas para viajar a los Grandes Premios de Austin y México.

Para Austin, propone un paquete de una noche, del 24 al 26 de octubre, por US$1600 por persona. Incluye vuelo con una escala de ida y dos escalas de vuelta, además de alojamiento en un hotel de dos estrellas con biblioteca y jardín. Con entrada el costo asciende a US$2300.

En el caso de México, el paquete contempla dos noches, del 31 de octubre al 2 de noviembre, por US$1700 por persona. La propuesta incluye vuelo con dos escalas de ida y una de vuelta, junto con alojamiento en un hotel de dos estrellas con terraza.

A todo esto deberá sumarse las entradas. El valor total es de US$3200.

Para un fanático que quiera seguir a Colapinto en las tres carreras, el costo podría superar los US$8400 por persona. A los US$2792 de Austin, los US$3077 de México y los US$1553 de São Paulo habría que sumar unos US$1000 por los vuelos entre las tres ciudades y el regreso a Buenos Aires. Así, el recorrido completo rondaría los US$8422, sin contemplar comidas, traslados internos ni otros gastos durante el viaje.