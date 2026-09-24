Franco Colapinto, en vivo: la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, minuto a minuto
La acción se desarrolla en el circuito callejero de Bakú; transmiten Fox Sports y Disney+
Qué hay que tener en cuenta de Bakú
El Circuito Callejero es un trazado urbano rápido y peligroso que combina una recta principal larguísima con zonas extremadamente estrechas. Mide 6,003 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los más largos del calendario. Tiene 20 curvas y muchas de ellas en ángulo recto. La recta principal de este circuito es una de las más extremas. Desde la salida de la curva 16 hasta la frenada de la curva 1 hay unos 2,2 kilómetros recorridos casi a fondo, permitiendo velocidades máximas superiores a los 340 km/h y grandes chances de rebufo.
Qué dijo Colapinto
El piloto argentino habló en la previa del GP “Sí, estaba motivado, pero ahora más que nunca. Creo que cuando los resultados mejoran y el auto tiene ritmo, que de hecho tiene bastante por el momento, luego de la última actualización desde entonces ha sido muy positivo todo. Estamos puntuando y cuando logramos poner una buena puesta a punto podemos llegar a la Q3 y obtener puntos lo cuál es muy importante y eso es lo que necesitamos en este momento. Llegaron los buenos resultados y estoy contento con el ritmo. Necesitamos más esfuerzo para mantenerlo, pero en líneas generales ha sido un fin de semana muy sólido en Madrid, probablemente uno de los mejores desde que estoy en la Fórmula 1”.
Cómo ver online la práctica 2
El segundo entrenamiento será transmitido por Fox Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. Además, por Disney+. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos el minuto a minuto de la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán. En la madrugada de la argentina se llevó a cabo el primer entrenamiento y el argentino terminó 18° con su Alpine en el circuito callejero de Bakú. El más rápido de la sesión fue el británico George Russell, de Mercedes. El mejor tiempo del argentino fue de 1:47.523. Colapinto venía mostrando buenos registros y se ubicó transitoriamente en el Top 10 durante parte de la práctica, cuando aún estaba utilizando gomas blandas, pero a falta de unos 17 minutos para el final perdió el control de la parte trasera de su monoplaza y rozó contra el muro de contención en el exigente circuito callejero de Bakú. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó en el puesto 16.