Franco Colapinto, en vivo: la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, minuto a minuto

El piloto argentino habló en la previa del GP “Sí, estaba motivado, pero ahora más que nunca. Creo que cuando los resultados mejoran y el auto tiene ritmo, que de hecho tiene bastante por el momento, luego de la última actualización desde entonces ha sido muy positivo todo. Estamos puntuando y cuando logramos poner una buena puesta a punto podemos llegar a la Q3 y obtener puntos lo cuál es muy importante y eso es lo que necesitamos en este momento. Llegaron los buenos resultados y estoy contento con el ritmo. Necesitamos más esfuerzo para mantenerlo, pero en líneas generales ha sido un fin de semana muy sólido en Madrid, probablemente uno de los mejores desde que estoy en la Fórmula 1”.

Franco Colapinto se prepara para la segunda práctica en Bakú Pavel Bednyakov - AP