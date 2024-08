De Juan Manuel Fangio a Gastón Mazzacane: cuántos pilotos argentinos corrieron en la Fórmula 1

Escuchar

El deporte de la Argentina está de fiesta. Ya es oficial: Williams anunció que Franco Colapinto competirá en la escudería durante el resto de la temporada 2024 de Fórmula 1 y participará, desde este jueves, en el Gran Premio de Italia, junto a Alex Albon. De esta forma, la Argentina volverá a tener un representante en la máxima categoría del automovilismo después de 23 años. Colapinto es miembro de la Williams Racing Driver Academy y debutó en la FP1 con el FW46 de este año en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Franco Colapinto correrá en la F1 ERNESTO PAGES

Colapinto, de 21 años, nacido en Pilar, naturalmente no es el primer argentino que se encumbrará como piloto de la F1. Desde Juan Manuel Fangio hasta Gastón Mazzacane, el listado es amplio. Algunos, vale aclararlo, sólo compitieron en un puñado de carreras, cuando el Gran Circo pasaba por nuestro país y se disputaba el Gran Premio de la República Argentina.

En la década del ‘50 fue Fangio el que marcó el camino, lógicamente. Considerado uno de los pilotos más destacados de todos los tiempos, fue campeón en cinco oportunidades: 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. El deportista nacido en Balcarce dejó una marca indeleble en Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes. Logró 24 triunfos en 51 Grandes Premios.

Gastón Mazzacane, el último piloto argentino que compitió en la F1

Luego de Fangio, el listado completo es el siguiente:

José Froilán González (en 1950-1957 y 1960)

Onofre Marimón (1951, 1953-1954)

Oscar Gálvez (1953)

Adolfo Schwelm Cruz (1953)

Pablo Birger (1953-1955)

Carlos Menditeguy (1953-1958, 1960)

Jorge Daponte (1954)

Roberto Mieres (1953-1955)

Clemar Bucci (1954-1955)

Jesús Iglesias (1955)

Alejandro De Tomaso (1957, 1959)

Roberto Bonomi (1960)

Alberto Rodríguez Larreta (1960)

Nasif Estéfano (1960, 1962)

Carlos Reutemann (1972-1982)

Ricardo Zunino (1979-1981)

Miguel Ángel Guerra (1981)

Oscar Rubén Larrauri (1988-1989)

Norberto Fontana (1997)

Esteban Tuero (1998)

Gastón Mazzacane (2000-2001)

Mazzacane, con Minardi

¿Cómo recuerdan su paso por la máxima categoría del automovilismo mundial los últimos pilotos? Dijo alguna vez Mazzacane: “Fue una época increíble. Pude correr con pilotos muy fuertes como Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Rubens Barrichello, Heinz-Harald Frentzen, Giancarlo Fisichella, Eddie Irvine y Jean Alesi, que fue mi compañero de equipo. Todos tenían muchas temporadas en la F1 y eran consagrados. Fueron años muy interesantes”.

Esteban Tuero también descubrió detalles del pasado: “Uno imagina a lo grande. Yo siempre digo que las cosas me podrían haber salido mejor, o que podría haber hecho más. Pero en casi todas las categorías que estuve, pude ganar, conseguí campeonatos y la pasé muy bien. La aventura de la F1 fue muy linda, pero me agarró muy de chico y necesité volverme porque extrañaba. A lo mejor corté una carrera que podría haber sido mucho más interesante. Pero bueno, el objetivo de llegar lo conseguí. Obviamente, me gustaría volver al pasado con la experiencia de hoy y tratar de hacer mejor algunas cosas”.

Otros tiempos: Fontana sobre el Sauber de un Fórmula 1

La mirada de Norberto Fontana: “Recuerdo mi llegada a la Fórmula 1 como un sueño. En 1992 andaba con una Juki que había pagado en cuotas en Arrecifes y me iba al taller de Alberto Canapino, donde estaba el auto de la Fórmula Renault, y me iba desde mi casa en willy contando cuántas veces se me caía la rueda desde un lugar al otro... Es un imposible que lo hice realidad. Y hoy me doy cuenta hasta dónde legué. Es como que no fue cierto. Todo lo que conseguí, lo que gané, victorias, campeonatos. Me fui desde una ciudad de 30.000 habitantes hasta la Fórmula 1, por eso me parece que fue un sueño”.

Y fue más allá: “Siempre digo que haber llegado a la Fórmula es como haber salido campeón del mundo. Uno se da cuenta que es tan difícil. Hay tantos habitantes y tantos pilotos en el mundo. Y más sabiendo de dónde salí y de dónde vengo, sobrepasa toda expectativa. Y ahora a la distancia lo valoro mucho más. Yo hacía rifas para poder correr. Me ayudó mucho que cuando legué a Europa fui campeón de la Fórmula Ford, después logré la Fórmula 3 alemana, que era la gran vidriera de aquel entonces junto con la Fórmula 3 británica. De allí salió una camada tremenda, como Ralf Schumacher, Trulli, Wurz, Frentzen, Wendlinger. Y más...”

LA NACION