El ítalo-argentino que desembarca en el equipo campeón de la Fórmula 3, con el apoyo del programa Red Bull Junior

Un anuncio que se impone como un espaldarazo. Una comunicación que enseña que el talento está por encima de los resultados. El ítalo-argentino Mattia Colnaghi desarrollará su segunda temporada en la Fórmula 3 con la asistencia de Campos Racing, el actual bicampeón de la categoría y que también marca el paso en la Fórmula 2. Es una novedad que refleja la valoración del joven, de 18 años, dentro del programa Red Bull Junior Team, al que se unió en el último trimestre de 2024 y bajo el que recorre la aventura con el sueño de integrarse a la elite del Gran Circo. Con el equipo, que tiene su sede en Valencia, empezará a trabajar este martes en el circuito de Jerez de la Frontera, donde realizará la primera práctica y evaluación para 2027.

En el circuito urbano de MadRing, Mattia Colnaghi cerró la temporada 2026 de la Fórmula 3 con el MP Motorsport @matticolnaghii

“Quiero contar a todos que empiezo un nuevo camino con Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3. Quiero agradecerle a MP [Motorsport] por todo el trabajo hecho no solo este año en la F.3, si no en los tres años que pasamos juntos en F.4 y en Eurocup 3. Siempre me voy a quedar con un pedacito de MP en mi corazón. Mañana [por el martes] vamos a rodar en Jerez y la semana que viene en Barcelona. Muy contento de tener esta nueva experiencia, con muchas ganas de salir en el auto y de trabajar para llevar resultados”, fue el aviso de Colnaghi, que demostró gratitud hacia los ingenieros y mecánicos con los que trabajó, junto con los que se consagró campeón en la Eurocup 3 y en la Fórmula 4 Española.

El automovilismo deportivo era prácticamente un mandato para Colnaghi, que nació en Monza el 26 de junio de 2008. “Mi pasión empezó muy pronto. Siempre miraba las carreras de la Fórmula 1 por televisión y me gustaban los autos. Mi padre también es un apasionado del deporte, así que asistimos a muchos fines de semana de F.1, lo que alimentó mi amor por este deporte”, recuerda, quien a los dos años se sentaba frente a la TV sin saber que en esos autos que lo atraían estaría su futuro y su sueño. Aquella temporada resultó el inicio de la cuenta de ocho títulos que ganaron los pilotos de Red Bull Racing: el alemán Sebastian Vettel se consagró en 2010 y marcó el primer ciclo de cuatro coronas consecutivas que firmó un piloto de la escudería; más tarde, entre 2021 y 2024, Max Verstappen se coronó tetracampeón.

Mattia Colnaghi logró el campeonato de Fórmula 4 española y la Eurocup 3 con MP Motorsport; ahora se unió a Campos Racing, actual bicampeón de la Fórmula 3 www.redbullmediahouse.com

El primer año de Colnaghi en Fórmula 3, donde corre con licencia argentina, no resultó fácil. Arribó con las consagraciones consecutivas en la Fórmula 4 Española y Eurocup 3 como respaldo, pero el salto le exigió un proceso de adaptación más largo del esperado, en especial en las pruebas de clasificación. “Es una categoría muy difícil, sobre todo en la clasificación, donde no me sentía muy bien. No tenés muchas vueltas y siempre había algo más que yo podía hacer y no lo hacía”, reconoció, quien terminó el año en el 13er puesto del campeonato. El doblete de carreras en Spa-Francorchamps y en Hungaroring, y la Sprint en Monza fueron el mejor pasaje en el calendario: cosechó 44 de los 54 puntos, los que remató en la fecha de finalización en MadRing.

El apoyo del programa Red Bull Junior es un aval para sortear los contratiempos económicos que se presentan en el camino, una materia que Franco Colapinto conoció muy bien en la escalera que trepó para ser piloto de F.1: en el final, Williams lo sumó a su estructura. Las academias aportan dinero al presupuesto y el monto puede cubrir el total de la temporada, aunque además ayudan con la formación en simuladores, entrenamientos físicos, preparación mental, formación para acceder a una oportunidad de manejar un auto de F.1. Lo que los equipos pretenden con esas pruebas es la adaptación al programa y que sumen kilómetros para el pedido de la Superlicencia.

Mattia Colnaghi tuvo devoluciones que le posibilitaron crecer de parte del programa Red Bull Junior Team; un respaldo invalorable para la continuidad en la Fórmula 3 @matticolnaghii

“En algunas carreras vieron inexperiencia y me dijeron: ‘Mirá, no tenés que hacer esto, esto es un error, esto es algo que te falta’. No criticaron mi temporada: me ayudaron a mejorar y a entender lo qué hacía mal cuando yo no lo entendía”, relató acerca de cuál es la devolución que tiene con el Red Bull Junior Team, que le abre la ventana para combinar las carreras con sesiones de simulador en las instalaciones de Milton Keynes.

Los pilotos y el jefe: el colombiano Salim Hanna, Adrián Campos Jr., el mexicano Ernesto Rivera y Mattia Colnaghi; una formación latina alistará el equipo en la Fórmula 3 en 2027 @matticolnaghii

“Es un piloto de enorme talento y demostró su capacidad para luchar por victorias y campeonatos desde sus primeros pasos en los monoplazas”, afirmó Adrián Campos Jr., director del equipo. La preparación durante el invierno europeo será una de las prioridades para Colnaghi: “Trabajaremos con él durante todo el invierno para asegurarnos de llegar lo mejor preparados posibles a una temporada que será muy exigente. Después de los resultados que conseguimos en los últimos dos años, nuestro objetivo es seguir luchando adelante y defender los títulos que logramos este año. Estamos convencidos de que Mattia tiene todo lo necesario para ayudarnos a conseguirlo”, agregó el hijo de Adrián, el expiloto, jefe de equipo y mánager que murió en 2021. El hombre que moldeó la mega estructura.

Mattia Colnaghi con la asistencia del MP Motorsport en la Eurocup 3: en 2025, el ítalo argentino se coronó y con el apoyo del programa Red Bull Junior Team dio el salto a la Fórmula 3 www.redbullmediahouse.com

La competitividad de Campos Racing no es nueva. En 2026 se consagró campeón de equipos y pilotos, con el estadounidense Ugo Ugochukwu, en la F.3, donde los tres pilotos que compusieron el garaje finalizaron entre los siete mejores de la tabla y, además, todos firmaron triunfos: el francés Theophile Naël y el mexicano Ernesto Rivera. En la F.2, Tsolov tiene posibilidades de consagrarse campeón, aunque para eso necesita que las fechas en Qatar y Abu Dhabi no se cancelen por el conflicto bélico que se desata en Medio Oriente.

BREAKING: Mattia Colnaghi completes Campos Racing 2027 line-up ✅



The Argentinian switches to the reigning Teams' Champions for his second season 🏆



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La trayectoria de Campos Racing señala que pilotos de la talla de Fernando Alonso y Lando Norris pasaron por el equipo, mientras que otros tres nombres que componen la actual grilla de la F.1 también fueron parte de esa rica historia que comenzó en 1997 bajo el nombre de Adrián Campos Motorsport: Sergio Checo Pérez, Isack Hadjar y Arvid Lindblad, que reaccionó con un emoji de aplausos a la publicación en redes sociales de la alineación del equipo para la F.3, con Colnaghi, el colombiano Salim Hanna y el mexicano Ernesto Rivera. Entre los argentinos que corrieron bajo ese techo en el pasado estuvieron Juan Cruz Álvarez (GP2 Serie, ahora F.2), Facundo Regalia (European F3 Open), Marcos Siebert (GP3 Series) y Esteban Guerrieri (WTCC 2016).

Arvid Lindblad, el último piloto que moldeó Campos Racing y debutó en la Fórmula 1; el británico, otro producto del programa Red Bull Junior Team, saludó en redes sociales el line-up para la Fórmula 3 del equipo español NurPhoto - NurPhoto

“Después de ganar campeonatos y adquirir un año de valiosa experiencia en F.3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por grandes resultados en 2027. Siempre sentí un gran respeto por ellos y por los éxitos que consiguieron en las categorías de formación, especialmente en F.3 como actuales campeones de equipos y pilotos”, comentó Colnaghi, que desde este martes empezará con las pruebas una nueva etapa con la ilusión de construir una gran temporada.