El pronóstico optimista de la manager de Franco Colapinto: las posibilidades de que el argentino tenga un asiento en la Fórmula 1 en 2025

Luego de que el equipo de Fórmula 1 Sauber anunciara al brasileño Gabriel Bortoleto como uno de sus pilotos para la temporada 2025, las especulaciones por el lugar que podría tener Franco Colapinto el año que viene comenzaron a aumentar, sobre todo porque la escudería suiza era la única con una butaca disponible. En este contexto, su manager, la española María Catarineu, salió a aclarar la situación del piloto de Williams y aseguró que hay muchas chances de que el argentino tenga una plaza en la máxima categoría del automovilismo.

“Del 1 al 10, ¿cuántas chances creés que hay de que Franco esté corriendo el año que viene?”, le preguntaron en el streaming de Campeones -un histórico espacio periodístico dedicado al automovilismo-, y respondió sin dudar: “20″. Con una sonrisa, ofreció la misma respuesta cuando el periodista repitió la pregunta. De esta forma, y tras confirmarse la alineación de la escudería suiza para la temporada 2025 con el fichaje de Bortoleto como compañero de Nico Hulkenberg, Catarineu redobló la apuesta: “ Cuando tanta gente está poniendo tanta intención en que algo ocurra, debería... Sería justo que ocurra ”.

La escudería de Audi era una de las opciones que parecía viable para el argentino, aunque con el rendimiento del argentino en la disciplina comenzó a hablarse sobre la posibilidad de que Red Bull estuviera entre los interesados en él.

Según explican los medios especializados, las posibilidades de Colapinto a Sauber se redujeron cuando las intenciones de Williams pasaron a darlo solo en préstamo y no dejarlo liberado para que acuerde un contrato con otra escudería. Por lo tanto, el equipo suizo no estaba convencido de querer darle experiencia a un piloto que perteneciera a un rival y del que no podrían contar a largo plazo.

En diálogo con Campeones Radio, Catarineu aseguró: “Ahora mismo, no hay nada firmado. Lo que sí es cierto es que hay un deseo de toda la gente que importa, que es la Fórmula 1, incluso Williams, de que Franco pueda quedarse en la categoría. Y en eso están trabajando”.

Y remarcó: “Supongo que están hablando con Williams, pero esa conversación no es con nosotros, sino entre equipos. Este personaje de Franco, que es un ejemplo para tantos jóvenes y para tanta gente, en general, de trabajo, motivación y de ver su capacidad de esfuerzo... Yo creo que hay todo un país alegrándose de que al final haya tenido el resultado que todos esperábamos”.

