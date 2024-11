Así quedó la grilla de la Fórmula 1 para la temporada 2025

La grilla de los 20 pilotos de la Fórmula 1 tiene hasta este miércoles un espacio vacío, en función de la temporada 2025. Todavía quedan algunos detalles que podrían modificar algunas piezas y abrirle la puerta a Franco Colapinto. Lo concreto es que, con la confirmación del brasileño Gabriel Bortoleto como nuevo piloto de Sauber, resta una butaca libre en el Gran Circo y, cuando faltan apenas tres carreras para cerrar la campaña 2024, el argentino busca un último resquicio.

Los rumores acerca de una posible salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull abre una escenario en el que podría entrar Colapinto, que se transformó en una sensación en la categoría desde su desembarco en el Gran Premio Monza, en Italia. Desde entonces, el argentino con sus buenas actuaciones -sumó cinco puntos en sus primeras seis competencias-, más un carisma que acaparó la atención en la F1, lanzó un alerta en varias escuderías y Red Bull todavía considera que podría darle una chance para 2025.

Gabriel Bortoleto es el último piloto confirmado para la temporada 2025 por la escudería Sauber. (Photo by Joe Portlock - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images) Joe Portlock - Formula 1

En el último fin de semana en Interlagos, en Brasil, que fue la primera carrera que no pudo terminar Colapinto por un accidente con su Williams, existieron charlas, antes de la prueba principal entre el jefe de Williams, James Vowles, y Christian Horner, el director del equipo campeón del mundo. Si bien ambos relataron que se trató un encuentro usual, se supo que el hombre de Red Bull estuvo preguntando nuevamente por Colapinto, ya que habían tenido otro encuentro durante los Grandes Premios en Austin (EEUU) y México.

Todas estas charlas, según explican algunos medios británicos, se deben a que es posible que se concreten los rumores de una posible salida anticipada de Checo Pérez. En este contexto, es que se multiplican las versiones que indican que Liam Lawson -que reemplazó a Daniel Ricciardo en Racing Bulls- podría ocupar la plaza que dejaría Pérez para la próxima temporada y que el argentino podría quedarse con el lugar de Lawson en Racing Bulls, escudería que solo tiene confirmado al japonés Yuki Tsunoda.

Liam Lawson podría reemplazar a Checo Pérez en Red Bull y dejar una butaca libre en Racing Bulls Saiz, Gastón (Subeditor de Deportes)

Mientras tanto, las escuderías ya están enfocadas en lo que será 2025: Williams contará con Alexander Albon y Carlos Sainz, que llega con contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. De esta manera, si Colapinto no logra conseguir butaca seguirá con el plan original cuando se confirmó que iba a disputar las últimas nueve carreras del año tras reemplazar al estadounidense Logan Sargeant. Por lo tanto, si no es piloto titular, será reserva y acumulará kilómetros en vehículos de dos temporadas atrás y sumará horas en el simulador, según indicó el propio Vowles a Wall Street Journal. Además, estará a disposición en caso de que los pilotos titulares no estén disponibles.

Tras la llegada de Bortoleto a Sauber como nuevo compañero de Nico Hulkenberg, otro de los equipos que tendrá renovación completa en sus pilotos titulares será Haas: la escudería estadounidense confirmó a Oliver Bearman como titular junto a Esteban Ocon, que viene de terminar segundo en Brasil y dejará Alpine. El equipo propiedad el Grupo Renault, contará con Pierre Gasly, pero tendrá a uno de los jóvenes pilotos que desembarca en la categoría: el australiano Jack Doohan, de 21 años, y que hace dos años es reserva de la escudería.

Otro piloto juvenil como Kimi Antonelli, desembarcará en la Fórmula 1 como reemplazo de Hamilton en Mercedes. El piloto de 18 años correrá junto a George Russell. Además, si se produce el cambio en Red Bull, Lawson acompañaría a Max Verstappen y posiblemente Colapinto compartiría equipo con el japonés Tsunoda.

La grilla de la Fórmula 1 todavía tiene un espacio vacío para 2025

En este escenario, sólo dos escuderías repetirían a la misma pareja que en 2024: Lando Norris y Oscar Piastri seguirán en McLaren, mientras que Aston Martin continuará con Fernando Alonso y Lance Stroll. Mientras que Ferrari, mantendrá a Charles Leclerc, pero tendrá en la pista a una de las estrellas de la categoría: el campeón británico Lewis Hamilton.

