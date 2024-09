En qué canal pasan el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 hoy

Escuchar

Este domingo es un día histórico para el automovilismo nacional. Después de 23 años, la Argentina vuelve a tener un representante en la Fórmula 1: Franco Colapinto. El último, en 2001, había sido Gastón Mazzacane, cuando ‘Fran’ ni siquiera había nacido. El joven de 21 años, oriundo de Pilar, Provincia de Buenos Aires, debuta este domingo, a partir de las 10 (horario argentino) en el Gran Premio de Monza, largando desde el 18° lugar, en una carrera que se puede ver en vivo por streaming a través de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Lo dicho, Colapinto largará 18°, mientras que su compañero de escudería, Alex Albon, lo hará en el octavo lugar. Lando Norris (McLaren) logró la pole position con un tiempo de 1:19.327. El otro miembro de McLaren, Oscar Piastri, quedó en el segundo lugar, a 109/1000, por lo que partirán desde la primera fila. Detrás quedaron George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), Albon (Williams) y Nico Hulkenberg (Haas).

Alex Albon, compañero de Franco Colapinto en Williams, largará en el octavo lugar en Monza - - WILLIAMS RACING

El argentino tiene tres objetivos preponderantes: no cometer grandes errores, no romper el auto y llegar a la meta. De ahí para arriba, todo será un plus. Tiene un talento innato, pero la adaptación es inevitable. El 9° mejor tiempo en la práctica 3 ilusiona, pero el 18° lugar en la clasificación obliga a ser más racional. Hará mucho calor, quizá 35 grados, con aproximadamente 50º en la pista. En cuanto a la estrategia, se apuesta por una única parada en boxes, arrancando con neumáticos medios y pasando a duros. Los blandos con banda roja, utilizados en la clasificación, no durarían, ya que habían mostrado exceso de granulado (rollitos de goma por alta temperatura que reducen la adherencia).

La llegada de Colapinto se dio gracias a que Williams decidió interrumpir el contrato con Sargeant tras el brutal accidente que protagonizó en Países Bajos el último fin de semana. La primera opción para reemplazarlo era el neozelandés Liam Lawson, pero la escudería británica debía pagar para incorporarlo. Schumacher, el otro gran candidato, sería oficializado como nuevo piloto de Alpine en las próximas semanas. “Creemos en invertir en nuestros jóvenes pilotos de la Williams Racing Driver Academy. Y Franco está teniendo una oportunidad fantástica de demostrar de lo que es capaz en las últimas nueve rondas de la temporada”, aseguró James Vowles, director del equipo.

James Vowles confío en Franco Colapinto para afrontar las últimas nueve fechas del Mundial 2024 Williams Racing - www.xpbimages.com

Equipos y pilotos de las últimas 9 fechas de la Fórmula 1 2024

Del Mundial participan 20 pilotos divididos en 10 escuderías, dos por cada una de ellas, con algunas modificaciones con respecto al comienzo. Verstappen es la bandera de Red Bull y está acompañado por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Juntos buscan darle a su equipo el campeonato de constructores por tercer año consecutivo. El monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr., en tanto, son los conductores de Ferrari; y los británicos George Russel y Lewis Hamilton, los representantes de Mercedes.

Por otro lado, los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly manejan para Alpine; el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris para McLaren; y el finlandés Valtteri Bottas y el chino Zhou Guanyu para Kick Sauber. El canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso hacen lo propio para la escudería Aston Martin; el danés Kevin Magnussen y el alemán Nico Hulkenberg para Haas; y el australiano Daniel Ricciardo acompaña al japonés Yuki Tsunoda en Racing Bulls. Por último, el tailandés Alexander Albon tiene como flamante compañero a Colapinto en Williams.

LA NACION