El accidente de Jack Doohan le costará una fortuna a Alpine, que no ahorra críticas: “Realmente no lo entiendo”

El accidente del australiano Jack Doohan en la segunda práctica libre de cara al GP de Japón de Fórmula 1 puede traerle un millonario dolor de cabeza a su equipo, Alpine. Si bien la escudería ya adelantó que cuenta con los repuestos en el circuito de Suzuka para reparar el coche y que el piloto pueda correr este mismo sábado en la madrugada argentina -la agenda incluye tanto el tercer entrenamiento y la clasificación para la carrera del domingo-, el arreglo podría llegar a costar 1,5 millones de euros, según estimaciones.

Franz Tost, ex director deportivo del equipo B de Red Bull -hoy Racing Bulls- (2006-2023), se refirió al accidente de Doohan en la cadena austríaca ORF. “Realmente no lo entiendo. Cuando escuchás el sonido del motor, es como si apenas hubiera levantado (el pie del acelerador)”, dijo Tost. Y agregó: “Y en esa curva, especialmente durante esta fase de la práctica, tenés que frenar. No podés entrar a esa velocidad. Tenés que frenar antes. Pero no se ve ninguna desaceleración, por la razón que sea. Estoy completamente desconcertado. Si fue un error de conducción, entonces fue uno muy grave, debo decir”, afirmó.

Un camión transporta el Alpine destrozado por Jack Doohan en la segunda práctica libre de cara al Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en el circuito de Suzuka TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

El ejecutivo continuó y se refirió a las consecuencias económicas del golpazo de Doohan en Suzuka: “Es un accidente extremadamente caro, estamos hablando de una pérdida total [del vehículo]”, estimó el austriaco. Y agregó: “Esperemos que el chasis todavía se pueda utilizar. Pero toda la parte trasera está destruida. Y como todos sabemos, hay un límite presupuestario [anual]. Así que ese costo te afecta directamente. Ese dinero faltará durante el desarrollo de la temporada. Estamos hablando de cientos de miles de euros en daños, con los que se podrían hacer dos o tres mejoras”, vaticinó. Tost continuó con su análisis: “Si se puede reutilizar el chasis, y también la caja de cambios -y no estoy seguro-, el resto... incluida la suspensión, costaría entre 300 mil y 400 mil euros. Si la caja de cambios y el monocasco también se pierden, el costo puede ascender a 1,5 millones de euros”, concluyó.

Incógnita tras el choque de Doohan: ¡OJO al DRS abierto!



📺 #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/mtxBxVdQtE — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2025

El accidente de Doohan en la FP2

Después de dos primeras fechas con bajo rendimiento para Jack Doohan -en Australia chocó y quedó afuera, y en China terminó 15°-, la tercera no fue la vencida. El piloto australiano se estrelló al comienzo de la segunda práctica del Gran Premio de Japón y destrozó su auto, que debió ser retirado de la pista en grúa y le dará mucho trabajo a los mecánicos.

El accidente ocurrió en la curva 1, donde perdió el control del vehículo y se dio un fuerte golpe. “Estoy bien, ¿Qué pasó?”, le dijo Doohan a su equipo a través del comunicador luego de que le preguntaran por su estado. El piloto se bajó del Alpine rengueando, denotando un golpe en su pierna izquierda. Isack Hadjar, de Red Bull, pasó por la zona del choque e informó: “Choque grande, bandera roja. Dios mío”.

“No tengo información de primera mano pero parece que está bien”, señaló el padre del australiano tras el choque, mientras el equipo de atención de la escudería explicó que se está siguiendo el protocolo médico. Según se pudo ver en las imágenes la goma trasera izquierda del auto de Doohan pisó fuera de la pista antes del despiste, lo que significa que el piloto se abrió demasiado para doblar.

El mensaje de Jack Doohan a través de la cuenta oficial de Alpine

La práctica fue demorada por unos minutos y fue detenida también más tarde por un incidente de Fernando Alonso, que se despistó y terminó encajado al borde de la pista. El español de Aston Martin quedó afuera y esperará por la atención mecánica de su auto. En total se levantó la bandera roja cuatro veces: luego de los choques hubo fuego en el pasto de los bordes dos veces.

En caso de que el auto sea reparado pero Doohan no pueda participar por decisión de los médicos, Franco Colapinto no podrá reemplazarlo. El pilarense no está en Japón porque esta fecha le tocó ser suplente al local Ryo Hirakawa, que giró en la primera sesión de entrenamientos y anduvo un poco más adelante que Gasly.

Un hecho similar le sucedió a Colapinto en 2024, cuando formaba parte de Williams Racing. En el GP de Las Vegas chocó durante la clasificación y, además de destruir su auto, debió ser atendido por los médicos por la gravedad del impacto.

De las apenas 15 vueltas que se dieron durante la accidentada segunda práctica, el más rápido fue Oscar Piastri, de McLaren, aunque no hubo mucha acción. Nuevamente, al igual que en la primera prueba, la escudería arrasó. La tabla final de la primera tanda de las prácticas libres quedó con Lando Norris (McLaren) a la cabeza. Luego le siguieron George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). De Alpine, Hirakawa terminó decimosegundo y Pierre Gasly decimocuarto.

LA NACION