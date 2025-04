Doohan destrozó su auto en la segunda práctica del Gran Premio de Japón y se dio un fuerte golpe: “¿Qué pasó?

Después de dos primeras fechas con bajo rendimiento para Jack Doohan -en Australia chocó y quedó afuera, y en China terminó 15°-, la tercera no fue la vencida. El piloto australiano se estrelló al comienzo de la segunda práctica del Gran Premio de Japón y destrozó su auto, que debió ser retirado de la pista en grúa y le dará mucho trabajo a los mecánicos.

El accidente ocurrió en la curva 1, donde perdió el control del vehículo y se dio un fuerte golpe. “Estoy bien, ¿Qué pasó?“, le dijo Doohan a su equipo a través del comunicador luego de que le preguntaran por su estado. El piloto se bajó del Alpine rengueando, denotando un golpe en su pierna izquierda. Isack Hadjar, de Red Bull, pasó por la zona del choque e informó: ”Choque grande, bandera roja. Dios mío".

“No tengo información de primera mano pero parece que está bien”, señaló el padre del australiano tras el choque, mientras el equipo de atención de la escudería explicó que se está siguiendo el protocolo médico. Según se pudo ver en las imágenes la goma trasera izquierda del auto de Doohan pisó fuera de la pista antes del despiste, lo que significa que el piloto se abrió demasiado para doblar.

La práctica fue demorada por unos minutos y fue detenida también más tarde por un incidente de Fernando Alonso, que se despistó y terminó encajado al borde de la pista. El español de Aston Martin quedó afuera y esperará por la atención mecánica de su auto.

Impactante: el durísimo accidente de Doohan en el arranque de la FP2.



📺 #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/SBv8IZCY0Y — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2025

En caso de que el auto sea reparado pero Doohan no pueda participar por decisión de los médicos, Franco Colapinto no podrá reemplazarlo. El pilarense no está en Japón porque esta fecha le tocó ser suplente al local Ryo Hirakawa, que giró en la primera sesión de entrenamientos y anduvo un poco más adelante que Gasly.

Un hecho similar le sucedió a Colapinto en 2024, cuando formaba parte de Williams Racing. En el GP de Las Vegas chocó durante la clasificación y, además de destruir su auto, debió ser atendido por los médicos por la gravedad del impacto.

Noticia en desarrollo.

LA NACION

Temas Fórmula 1