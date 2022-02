Ferrari: la presentación del auto para la temporada 2022 de la Fórmula 1

Ferrari estuvo de estreno y lo exhibió en sus redes, para satisfacción de la cantidad de fanáticos que la escudería acapara en todo el mundo. El “Cavallino Rampante” es pura pasión y un sinónimo de la Fórmula 1. Así, la histórica sede de Maranello, Italia, sirvió como escenario este jueves para la presentación del auto denominado F1-75 -en homenaje a los 75 años del lanzamiento del primer coche de Ferrari- que conducirán Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. en la temporada 2022 de la categoría.

El F1-75 muestra una decoración diferente a la utilizada por Ferrari durante la pasada temporada, ya que el equipo italiano incorporó el negro en varias partes del monoplaza, como el alerón delantero y trasero, el halo y los números de los pilotos. Se construyó un concepto de nariz “modular” en el nuevo F1-75, más afilada, algo que nunca se había visto en la F1. En lugar de tener una única sección del morro, Ferrari dividió su diseño en dos elementos separados. En el el chasis principal, está el elemento estructural (delineado en rojo) que está homologado para pasar las pruebas de choque obligatorias de la FIA, que Ferrari superó debidamente en diciembre. Sin embargo, delante de él hay una parte completamente separada del perfil principal del morro que baja para unirse al alerón delantero, como describe el sitio internacional Motorsport.

Sainz aseguró que se ve “súper preparado” para la nueva temporada. “Quiere llevar a Ferrari a otro nivel. Respecto del auto, es lo que quieres ver cuando contemplas un nuevo coche”, apuntó. Mientras que Leclerc comentó: “Me encanta; realmente me gusta mucho. Creo que me encantará aún más si es rápido en la pista, pero me encanta su aspecto”. Y en cuanto a la carrorecía del nuevo Ferrari, opinó: “Realmente se puede ver cuánto trabajo se ha realizado para esta carrocería, por lo que se ve impresionante, se ve extremo y me gusta eso”. Parece enorme y sin pilones, lo cual es extraño porque los hemos estado usando los últimos, por lo que es bastante diferente”.

New season, new challenges and a fresh reset 💪#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/R9fdy32jf1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 17, 2022

En cuanto a los sponsors, luego de la salida de Philip Morris y su marca Mission Winnow que estaba en el monoplaza el año pasado, el nuevo Ferrari tiene varias novedades con el regreso del Banco Santander de España y los recién llegados CEVA Logistics y Snapdragon, la marca de productos premium de Qualcomm Technologies.

El evento fue conducido por Mattia Binotto, jefe de Ferrari en la F1. Señaló que se fabricó este nuevo bólido “con la mente abierta” y que se trató de un “esfuerzo grupal”. “Han puesto coraje, creatividad y espíritu de equipo”, comentó. En cuanto a los resultados deportivos, el objetivo es mejorar el rendimiento aun más, después de una temporada que significó el renacer de la escudería, gracias al tercer puesto en el Campeonato de Constructores, luego de un mano a mano implacable con McLaren. Un notorio ascenso de nivel en relación con el fatídico 2020, que marcó su peor campaña en 40 años. Pero además, la gran meta de la escudería italiana para 2022 es reencontrarse con la victoria, que no se consigue desde el GP de Singapur de 2019.

John Elkann, presidente de Ferrari, fue el encargado de despedir el evento: “La responsabilidad de llevar este coche y cumplir con las expectativas de nuestros tifosi de todo el mundo ahora está en las manos de Mattia Binotto, Charles Leclerc, Carlos Sainz y de todo el equipo que compone la Scuderia Ferrari. Sus incesantes esfuerzos determinarán nuestro éxito en la F1. Quiero terminar con un mensaje para los tifosi: ‘Este año esperamos recompensar vuestra lealtad y volver a nuestro camino ganador’. Gracias y Forza Ferrari”.