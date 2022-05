Fórmula 1: Alpine, entre la experiencia de un viejo campeón y la frescura de un rookie

Regresó a la Fórmula 1 y, desde su arribo, perfiló el rumbo del equipo con el sueño de repetir victorias y pelear por una corona. Es la meta de lo que el año pasado Alpine promocionó de modo incógnito como El Plan, aunque el protagonista principal de la historia ahora debe negociar la continuidad en el proyecto o descubrir un nuevo horizonte. Fernando Alonso, con 40 años, enseña que mantiene el carácter y la clase de cuando se consagró bicampeón y con su mensaje demostró que tampoco perdió el apetito: aceptaría mudarse a una escudería ganadora, aunque ésta tenga un piloto N°1 establecido. Perseguir desafíos y la gloria está en el ADN del español, que tiene un abanico acotado de butacas para elegir y a un juvenil y ambicioso aspirante, como Oscar Piastri, deseoso de estrenarse en el Gran Circo bajo el paraguas de Alpine.

Fernando Alonso firma autógrafos en la calle de boxes del circuito de Montmeló; el asturiano escuchará propuestas de otros equipos, mientras negocia un nuevo contrato con Alpine LLUIS GENE - AFP

“Volví para intentar ser campeón y 2022 nos ofrece una buena oportunidad”, confesaba Alonso, con entusiasmo, después del podio en el Gran Premio de Qatar de 2021, acerca del valor de las nuevas reglas, que entraron en vigencia en el actual curso en la F.1. Un reinicio, todos los jugadores con las mismas cartas, donde el que las juegue con más inteligencia se consagrará. Alpine batalla con Alfa Romeo para ser quinto entre los Constructores, mientras que en la pelea interna Esteban Ocon resulta más consistente en los puntos que Alonso: excepto en Emilia Romaña, el francés anotó en los restantes grandes premios, mientras que el ovetense solo puntuó en el debut en Bahréin y el domingo, en España. En las dos oportunidades, vio la bandera a cuadros en el noveno casillero del clasificador. En las qualy, la paridad es absoluta: cada uno superó al compañero en tres oportunidades.

Alpine marcha sexto en el Mundial de Constructores y la ilusión que envolvía a Fernando Alonso en cómo jugaría las cartas el equipo con la nueva reglamentación empieza a desvanecerse BRENDAN SMIALOWSKI - POOL

Los destellos no alcanzan para destacarse, mucho menos para ilusionarse con un tercer título, esa carrera de la que nunca se bajó ni dejó de creer. El auto no le permite sobresalir más allá de la mitad de la grilla y como mecanismo para presionar por mejoras y enseñar vigencia, Alonso no ocultó que escuchará otras propuestas, más allá de la negociación que se establezca con Alpine para extender el vínculo. En el GP de Australia, vaticinó que correrá dos o tres años más en la F.1 y en la previa del GP de su país se colocó en la vidriera: “Ya veremos después del verano [boreal], ya pensaré cuál es la mejor opción. Las nuevas reglas siempre ponen un orden diferente entre las escuderías y hay que ver qué posibilidad hay entre los equipos que tengan opciones de ganar en los próximos años. Esa será la prioridad”, expuso, sin concesiones.

Esteban Ocon y Fernando Alonso, la actual formación de Alpine en la Fórmula 1, observados por el campeón Max Verstappen; el francés tiene contrato hasta 2024 y el ovetense, que no descarta ser segundo piloto en una escudería con posibilidades de victorias, debe definir su futuro Archivo - Archivo

Para 2023, Mercedes y Ferrari tienen sus asientos completos y Red Bull Racing tiene que decidir si renovará a Sergio Checo Pérez. El mexicano demostró ser un gran ladero de Max Verstappen -el neerlandés lo elogió luego del triunfo en el reciente GP de España- y difícilmente la escudería de Milton Keynes decida ensombrecer la figura de MadMax con la de Alonso. El asturiano, con sus pergaminos, establecería otra relación dentro del conjunto y la presencia de dos pilotos top podría desatar una batalla fraticida. “No hay muchos pilotos número uno o dos en ningún equipo ahora mismos y los equipos necesitan que ambos pilotos trabajen juntos para mejorar el auto”, expuso, sobre una posible convivencia con otra estrella. Si desaparecen las posibilidades en las tres escuadras top, retronar a McLaren -ensayará con el estadounidense Colton Herta y tiene contrato con el mexicano Patricio O’Ward- en el caso de que en Woking desisten de mantener a Daniel Ricciardo es una alternativa. Reemplazar a Sebastian Vettel en Aston Martin, si como se especula el cuádruple campeón anuncia su retiro, o tomar una butaca en Williams asoman como propuestas menos seductoras, aunque el rodaje de la temporada será un indicador del avance o el retroceso de cada Constructor.

Oscar Piastri, el australiano de la Academia de Renault que se consagró campeón en la Fórmula 2 en 2021 y es piloto de reserva en el actual curso; el joven talentoso aspira a ganarse una butaca en Alpine para la próxima temporada Twitter @OscarPiastri

De continuar en Alpine, la fórmula para el futuro podría ser con Ocon -con contrato hasta 2024- o Piastri, el mayor talento de la Academia y que a los 21 años pide un asiento o seguramente buscará un nuevo rumbo. El australiano, campeón de la F.2 y con campañas parecidas a las de Charles Leclerc y George Russell en las categorías teloneras, no revalidó el título y quedó como piloto de reserva y de desarrollo. “Ser titular en Alpine es el siguiente paso y espero poder trabajar con ellos en 2023. Será un año de aprendizaje, no de retroceso”, dijo, en la gala de premiación de la FIA, el 18 de diciembre pasado. El CEO de Alpine, Laurent Rossi, manifestó que la situación de los pilotos se resolverá en septiembre y que la misión de este tiempo es mejorar el rendimiento de los autos, porque esperaba más que el sexto puesto entre los Constructores.

Oscar Piastri. Esteban Ocon y Fernando Alonso, uno de los tres pilotos no estará en Alpine en 2023 Archivo - Archivo

Alpine está en una encrucijada: la experiencia de Alonso para desarrollar el auto y liderar la continuidad de un proyecto a largo plazo, sostener los resultados que brinda Ocon o construir a futuro a partir de Piastri. “Es bonito tener a un joven talento formado en Alpine, pero también es bueno tener a Fernando ayudándonos a hacer los grandes progresos”, comentó Rossi en una entrevista con Mundo Deportivo, de España. Por las dudas, el bicampeón no se quedó quieto y gritó que aquel equipo que aparezca con un paquete ganador puede golpear su puerta y se sentará a charlar.