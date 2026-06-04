Fórmúla 1: Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto antes del Gran Premio de Mónaco

Lo que antes en Alpine parecía un campo de espinas hoy es un camino de pétalos. A la luz de los resultados del equipo francés de Fórmula 1 todo parece más llano, más dulce, incluso las declaraciones de un jefe tan duro como edulcorante, como el italiano Flavio Briatore.

El mandamás del conjunto siempre fue contemplativo con el francés Pierre Gasly, piloto emblema del team. Y, a la par, el año pasado, le exigió un andar parecido a un Franco Colapinto que andaba de acá para allá, sin resultados positivos y con una mochila que parecía curvarle la espalda.

Por momentos, Briatore pareció tratar al piloto argentino como un padre. Y, por otros, como un jefe impiadoso que solo espera productividad. Fue un poco de todo, a la par de que Colapinto trataba de adaptarse a un coche indómito.

MONTREAL, QUEBEC - MAY 24: Franco Colapinto of Argentina driving the (43) Alpine F1 A526 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on May 24, 2026 in Montreal, Quebec. Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP (Photo by Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero el clic pareció producirse hace poco, muy poco. En Miami, el argentino le ganó dos veces los “mano a mano” clasificatorios a Gasly, entró entre los mejores 10 en ambas carreras, la sprint y el Gran Premio, y sumó 6 valiosos puntos para el equipo. Su resultado (7°) mejora el realizado por su cuenta para Williams en 2024 en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. En total, el pilarense ya le dio 15 valiosos puntos a la escuadra con sede en Enstone.

Lo mejor de Colapinto en Canadá

“Hemos pasado mucho tiempo con él, hemos hablado mucho y también hemos tenido mucha paciencia, pero mereció la pena. Este trabajo está dando sus frutos”, afirmó Briatore sobre Franco, en una charla con la revista francesa AUTOhebdo.

Como si fuera un CEO astuto, Briatore nunca elogia a Colapinto sin dedicarle alguna frase a Gasly. “Pierre ganó mucha madurez”, subrayó el italiano, que agregó: “Forman una buen dupla. Antes teníamos dos Colapinto, el bueno y el malo. Ahora sólo nos queda el bueno. Cuando llegamos a un circuito miramos el pasaporte para asegurarnos de que es el correcto”. Clarito.

Aunque, quizás, la frase más llamativa quedó para el final: “¡Franco tiene talento! El problema era adaptar sus habilidades al coche, un poco como se afina un instrumento musical”.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine que están dando buenos resultados en la temporada 2026 (Fuente: Instagram/@alpinef1team)

En el final de la entrevista aparecieron las aspiraciones colectivas, el verdadero objetivo de Briatore. “No hay ningún secreto. Con Alpine estoy haciendo lo mismo que hice en Benetton y Renault. Alpine es una escudería importante, con patrocinadores muy importantes, y vamos a seguir contando con socios aún más relevantes, como demuestra el acuerdo con Gucci”, manifestó el jefe.

Colapinto sabía que sus resultados precisaban mejorar y fue en Miami donde notó un clic. “Estoy contento. Lo principal fue entender un poco qué nos faltaba en las carreras anteriores. Esto va dándose en una pista difícil, una pista que no conocía, en un fin de semana sprint, que es muy corto. Todo, mucho más complicado que lo normal, y desde el principio estuvimos rápidos. Estoy feliz de sentir que encontramos un poco el rumbo y el porqué de la falta de performance en las carreras anteriores. Es como empezar de nuevo”, señaló el argentino antes de la prueba principal. Luego vendría todo lo conocido en Canadá.

El Gran Premio de Mónaco será la próxima competencia para Colapinto y Gasly. La primera práctica libre se hará este viernes, desde las 9.30, mientras que la segunda empezará a las 12. El sábado se correrá la tercera, desde las 7.30, y la clasificación comenzará a las 11. La carrera, a 78 vueltas, se correrá el domingo desde las 10.

“Adelantar es tan complicado en este circuito que el sábado es probablemente el día más importante de todo el año”, reflexionó el pilarense, que en 2025 se clasificó 18° y finalizó en el puesto 13°, a dos vueltas del ganador.

Y claro: el jefe debía rematar el asunto. “Si todo sale como queremos, podemos aspirar al campeonato en 2028 ó 2029”. Si Briatore lo dice…