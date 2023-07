Fórmula 1: la FIA pone la lupa en el límite de costos, y apunta a los engaños de los equipos

escuchar

El proceso de investigación es lento, detallado y hace varios meses que está en marcha. Los resultados se revelarán dentro de varias semanas, pero en el paddock del Gran Premio de Hungría se especuló con la teoría de que varias escuderías quedaron bajo la lupa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), debido al quebranto del límite presupuestario. El reglamento se puso en marcha en 2021 y Red Bull Racing resultó el equipo que recibió el mayor castigo el año pasado, después de que se certificó que la estructura de Milton Keynes superó la cifra de 145 millones de dólares que se fijó como tope para aquella campaña. Arrolladora en las pistas en 2022 e imbatible hasta el momento en el actual curso, la escuadra vuelve a ser objeto de averiguaciones, aunque a la par de Mercedes, Ferrari y Aston Martin.

“Hay tres reglamentos a respetar: deportivo, técnico y financiero. Cualquier infracción debe ser sancionada con medidas deportivas, no se puede ir en otras direcciones. El control está en manos de la FIA y, personalmente, lo que pedí es anticipar lo antes posible la publicación de las investigaciones, porque de esta manera no hay lugar para especulaciones y comentarios que no son buenos para nadie”, señaló Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, en el circuito de Hungaroring, el fin de semana.

Mercedes, entre la investigación de la FIA y el pedido de una revisión del reglamento financiero para 2026

El organismo rector del automovilismo internacional, sin embargo, no desea precipitarse ni arriesgarse a cometer un error. No es una cuestión de tiempo, sino de análisis exhaustivo para la FIA, que debe comprobar las declaraciones de cada escudería y las ruedas de consulta extra que se realizó sobre algunos equipos. “No existe ni existió un plazo para la certificación, y cualquier sugerencia de retrasos en ese proceso o de posibles incumplimientos carece de fundamento. La Administración del Límite de Costos comunicará formalmente sus conclusiones de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento Financiero”, emitió un comunicado la FIA, aunque las observaciones que pesan sobre un puñado de equipos agitan al paddock y son los mandamases quienes recurren a los medios para disipar las inquietudes.

“Creo que volvieron con muchas preguntas a muchos equipos y eso demuestra lo sólido que es el proceso, es beneficioso para la Fórmula 1. Tenemos que impedir cualquier tipo de infracción no intencionada o intencionada del límite presupuestario, porque el reglamento financiero es como el técnico o deportivo. Nuestra investigación terminó hace un par de meses y, desde entonces, no tenemos indicios de que hayamos incumplido nada”, aseveró Toto Wolff, el jefe de Mercedes. El austríaco, además, pide cambios para el reglamento de 2026 en el límite de costos, entendiendo que aparecen grises que pueden ser explotados: “Algunos equipos tienen miles de personas en varios proyectos y, por momentos, esas tareas o desarrollos son utilizados en la F.1, aunque el plan ni quienes lo ejecutan figuran dentro del análisis del reglamento presupuestario”, apuntó.

El velero Alinghi, de Red Bull; la America's Cup es una de las competencias que tienen participación del quipo de Milton Keynes y Mercedes

El reclamo de Wolff podría rebotar contra la escudería que él lidera, porque Mercedes es uno de los equipos que diversifica recursos e ingenieros en otras disciplinas o actividades para no perder talento o que sean convocados por rivales. La recopilación de información a través de carreras u otros deportes le cae a Mercedes con la participación en la America’s Cup, la competencia mundial más importante de vela. James Allison dejó su lugar de director técnico del equipo de F.1 dos años atrás para regresar a la fábrica de Brackley esta temporada.

Red Bull Racing también es parte de la regata con el velero Alinghi RBR, que se medirá con el Ineos Britannia, que está asociado a las Flechas de Plata, aunque la amplitud en otras actividades es infinitamente mayor: el equipo de ciclismo es una de las vertientes en las que los ingenieros de Milton Keynes desarrollan ensayos y estarían captando resultados para analizar en la F.1. “Creo que teníamos suficiente margen en nuestro presupuesto, pero escuché que otros tres equipos pueden estar por encima”, se desligó Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, que en 2022 recibió un castigo de 7 millones de dólares y una reducción de 10% en las pruebas aerodinámcas.

La FIA analiza si la participación de Ferrari en el Mundial de Resistencia tiene réplicas en desarrollos con el equipo de Fórmula 1 JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

La irrupción de Ferrari en el Mundial de Resistencia -la Scuderia ganó las míticas 24 Horas de Le Mans- es el extremo que la FIA sondea para descartar que procesos y progresos que se realizan en los autos de la categoría se repliquen en los del Gran Circo. Para Aston Martin, que el año pasado logró librarse de una sanción, las consultas se reducen a descifrar el gigantesco avance que tuvo en el inicio del calendario, donde resultó el conjunto más fuerte de la grilla, mientras que en la actualidad fue rebasado por Mercedes y aunque la brecha con McLaren es todavía amplia en números -184 a 87- los autos de Woking se muestran en alza, y Fernando Alonso –la estrella de Aston Martin- dejó de pelear por los puestos de podio y la ilusión del triunfo N° 33 empezó a diluirse.

Los fantasmas del pasado sobrevuelan Spa

Con el Gran Premio de Bélgica llegará el receso de medio año para la Fórmula 1, que retomará la actividad el 27 de agosto, con el GP de Países Bajos, en Zandvoort. El pronóstico de lluvia y los accidentes que se cobraron vida en los últimos años en Spa-Francorchamps acorralan al duodécimo episodio del calendario, dominado con absoluta comodidad por Red Bull Racing y su piloto estrella Max Verstappen. El trazado belga es el más extenso que tiene la temporada, con 7,004 kilómetros, y aunque las actualizaciones que se realizaron como medidas de seguridad fueron múltiples, hay un sector del dibujo que todavía corta el aire a los pilotos: las curvas de Eau Rouge y Raidillon, de izquierda a derecha y en trepada, son un punto ciego el momento de apuntar a la recta de Kemmel.

George Russell, presidente de la Asociación Pilotos de Grand Prix, advirtió sobre la seguridad en Spa-Francorchamps GABRIEL BOUYS - AFP

La muerte del francés Anthoine Hubert, que protagonizó un múltiple accidente en la carrera de la Fórmula 2 en 2019, y la del neerlandés Dilano van’t Hoff, en una competencia de Fórmula Regional Europea, el reciente sábado 1° de julio, fueron dos episodios que conmovieron y todavía están frescos en la memoria. Pierre Gasly, de Alpine, y amigo de Hubert, envió invitaciones a los pilotos de la F.1, F.2 y F.3 para rendir homenajes y juntos caminaron hasta la zona de los fatales accidentes y dejaron ofrendas florales en el lugar.

El británico George Russell (Mercedes), presidente de la Asociación de Pilotos de Grand Prix (GPDA, por su sigla en inglés), apuntó contra las determinaciones que tome la FIA, respecto a la seguridad, en el caso de que se cumpla el pronóstico de lluvia. “Tienen que ser audaz con las decisiones en lo que respecta a la seguridad, especialmente con la visibilidad. Tuvimos una situación hace dos años y no queremos esa tensión”, señaló Russell, recordando el grotesco de 2021, cuando se dieron tres vueltas detrás del Auto de Seguridad, se aplicaron dos banderas rojas y el gran premio estuvo aplazado durante tres horas… El circo sirvió para que la carrera resulte oficial y se repartan puntos, aunque la historia la recordará apenas por ser la más corta en la historia de la F.1.

El fatal accidente de Dilano van’t Hoff

“Todo el mundo quiere correr, pero cuando vas por esa recta a 320km/h y no se puede ver 50 metros delante es probable que haya accidentes. Para que un solo auto de F.1 gire, las condiciones deben ser los suficientemente seguras y adecuadas para manejar. Cuando hay 20 autos en la pista, desde la tercera posición hacia atrás literalmente no se puede ver. El accidente de la Fórmula Regional Europea era solo cuestión de tiempo cuando se corre en esas condiciones. Los pilotos no van a toda velocidad en la recta porque no ven y cuando alguien choca, luego quedan autos en el medio de la pista”, señaló Russell, explicando en cierto modo el desacierto que resultó abrir la pista en la carrera de Fórmula Regional Europea en la que murió Van’t Hoff.

La farsa del Gran Premio de Bélgica 2021, donde los autos giraron detrás del Auto de Seguridad; el pronóstico señala lluvias para el fin de semana en Spa-Francorchamps

Para Russell, los circuitos de Spa, Jeddah y Mónaco son los más caóticos en materia de seguridad y se enseñó preocupado por la cantidad de autos que participan en las categorías teloneras, como la F.2 y, en particular, la F.3, donde corre el argentino Franco Colapinto. “No se le debería permitir 30 autos, incluso en condiciones de pista normal”, apuntó. La preocupación de Russell aparentemente no envuelve al bicampeón del mundo Max Verstappen. “Los accidentes ocurren, por desgracia. Y honestamente, cuando miras atrás, lo que ocurrió es extremadamente desafortunado en las formas: no creo que haya mucho que se pueda hacer o cambiar, porque también hay otros circuitos en los que si hay un accidente y el auto vuelve a la pista y la visibilidad es poca, eso también va a pasar y no estaríamos hablando de Eau Rouge y Raidillon”, comentó el neerlandés, ganador de nueve carreras en 2023, cómodo puntero del Mundial de Pilotos y el vencedor en las dos últimas visitas de la F.1 a Spa-Francorchamps.

La F.1 desandará la última parada antes del receso entre la superioridad de Red Bull Racing y Verstappen y las investigaciones de la FIA y los reclamos de seguridad que ensayan los pilotos.

LA NACION