Fórmula 1: la insólita pregunta de Lewis Hamilton a sus ingenieros luego del Gran Premio de Arabia Saudita

El comienzo de Lewis Hamilton en la temporada 2022 no fue el que hubiera deseado. En su presentación, en Bahréin, pudo alcanzar el podio, pero mucho tuvieron que ver los insólitos abandonos de Red Bull a pocas vueltas del final. Su última carrera, en Jeddah, fue mala para el piloto heptacampeón. Acostumbrado a codearse con las victorias y no a tener rendimientos como el de este domingo, el británico hizo una pregunta insólita no bien terminó la carrera que fue respondida por su ingeniero de pista.

El Gran Premio de Arabia Saudita de Hamilton tuvo de todo. Arrancó en el 15° lugar y luego remontó con neumáticos duros, incluso llegando a la sexta posición. Pero en el momento en el que hubo bandera amarilla y la carrera fue interrumpida, no estuvo ágil y debió conformarse con la décima posición.

Una vez que cruzó la bandera a cuadros, llegó el momento en el que el piloto de Mercedes le preguntó por radio a Peter Bonnington, su ingeniero de pista: “¿Dan puntos por la décima posición?”. La respuesta inmediata fue: “Sí, nos llevamos un punto”. Previo a la insólita consulta de Hamilton, las palabras de su ingeniero tuvieron que ver con lo que fue la carrera: “Está bien, Lewis, es P10. Lo siento por ello. Una mierda de resultado teniendo en cuenta todo el trabajo duro”.

Hamilton preguntó a sus ingenieros si por el décimo puesto se llevaban puntos Agencia AFP - AFP

Una vez finalizado el segundo Gran Premio de la temporada, el heptacampeón habló ante la prensa y se mostró frustrado por su presente, incluso comparándose con otra escudería: “No siento que tuviésemos muchos cambios desde la última carrera (Bahréin), sólo han pasado unos días. Lo que sé es que no podía seguir el ritmo de los Haas, sea cual sea su rendimiento, me pasaron por delante cuando adelanté a Kevin Magnussen al principio de la carrera. Así que tenemos mucho trabajo por hacer, pero sé que tengo un gran equipo y simplemente mantendremos la cabeza baja y trataremos de mejorar”, expresó.

Pero los problemas para Hamilton y Mercedes ya comenzaron el día sábado cuando el británico obtuvo la 15° posición en la clasificación. Allí, llegó a decir que “el coche era inmanejable” y también una frase muy fuerte, desacostumbrada para un piloto ganador: “Ahora mismo quiero irme a casa”.

Lewis Hamilton, el piloto británico de Mercedes, no atraviesa su mejor momento en el inicio de la temporada

Para 2022, Mercedes presentó un monoplaza que a simple vista es inferior a Ferrari y Red Bull, escuderías que por el momento lideran la competencia. Además, lucha contra otros equipos a los que en los últimos años los arrasaba y con los que no tenía ningún tipo de comparación. Incluso quedó demostrado con los ocho campeonatos de constructores durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

El rendimiento del W13 es bajo y se vio con claridad este último domingo. El déficit de velocidad se debe principalmente al alerón trasero del monoplaza de Hamilton, pero el motor también parece tener poca potencia.