Los golpes de la Fórmula 1: Lewis Hamilton quedó eliminado en la Q1, Mick Schumacher destrozó el auto contra un muro y Sergio Pérez logró su primera pole

La segunda carrera de la temporada de la Fórmula 1 generó este sábado varios impactos en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita. Primero, el bajo rendimiento del británico Lewis Hamilton: con su Mercedes no superó la Q1 y largará 16º este domingo en el circuito callejero de Jeddah. Luego, el tremendo accidente del alemán Mick Schumacher, el hijo de Michael, que despedazó su Haas en la Q2 y fue llevado a un centro médico de la ciudad para los chequeos generales luego de darle tranquilidad en una conversación telefónica a su madre, Corina, y comunicarse oficialmente que se encuentra bien de salud. Y al final, la última vuelta brillante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) para quedarse con la pole, la primera en sus 215 intentos en la categoría.

“¿Estamos en peligro?”, consultó Hamilton a su equipo cuando faltaban un puñado de minutos para el final de la primera etapa clasificatoria. La respuesta del jefe de equipo fue un monosílabo contundente: “sí”. Y allí fue Lewis lanzado otra vez a intentar aprovechar la última vuelta para mejorar, algo que consiguió por unos instantes, porque enseguida el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que aceleraba detrás, le quitó el 15º puesto y generó la conmoción. El siete veces campeón del mundo regresó al box y se quedó dentro del auto por largo tiempo, decepcionado.

En la Q2, Mick Schumacher asustó a todos. El alemán destrozó el Haas contra un muro cuando faltaban cinco minutos y tenía el noveno tiempo más veloz. La pista se llenó de cientos de trozos del vehículo, la clasificación quedó interrumpida y el piloto requirió de asistencia médica antes de ser trasladado, sin que la ambulancia se preocupara por ir demasiado rápido hasta el centro médico del circuito. Mientras se preparaba el helicóptero, las cámaras llegaron a mostrar a Mick en la camilla, dialogando con quienes lo rodeaban.

El accidente de Mick Schumacher

La magnitud del golpe puede medirse, además, en las consecuencias que tuvo el vehículo de Schumacher. Cuando llegó la grúa para retirar el Haas, no le fue sencillo quitarlo en una sola pieza. De hecho, al levantarlo e intentar subirlo, la parte trasera no resistió y se desprendió, ante la mirada incrédula de los asistentes.

El Haas de Schumacher quedó partido al subirlo a la grúa

Esa Q2, luego de una hora de demora, se completó con la eliminación de los McLaren del británico Lando Norris (11º) y el australiano Daniel Ricciardo (12º), el Alfa Romeo del chinoo Guanyu Zhou (13º), Schumacher (14º) y Stroll (15º). El que pudo avanzar fue el compañero de Mick, el danés Kevin Magnussen, que antes del accidente estaba complicado para ubicarse entre los 10 mejores.

Comisarios limpian la pista luego del accidente de Mick Schumacher durante la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita CLIVE MASON - Getty Images Europe

La Q1 también tuvo un momento de zozobra -mucho menor- cuando el canadiense Nicholas Latifi perdió el control de su Williams llegando a una curva y terminó contra una de las paredes del circuito. “No entiendo cómo terminó la parte trasera del auto ahí”, dijo, entre asustado y sorprendido, el piloto, que no sufrió consecuencias físicas y no dejaba de mirar cómo había quedado el vehículo, mientras la bandera roja ponía una pausa de unos minutos a la clasificación.

Pero el gran impacto deportivo, no obstante, fue la eliminación en esa primera instancia de Hamilton, que buscó hasta el último instante mejorar en el clasificador y no lo logró. El británico fue uno de los cinco que no superaron la Q1, donde el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) siquiera pudo marcar registro por un problema con el combustible. Entre ellos quedaron el tailandés Alex Albon, el alemán Nico Hulkenberg y Latifi, quien no volvió a salir a la pista tras su incidente.

Lewis Hamilton no lo puede creer: no sólo estuvo mucho más lento que su compañero, sino que no superó la Q1 Agencia AFP - AFP

En las prácticas libres de la tarde, Leclerc había marcado el mejor tiempo sobre el cierre de la tercera sesión, relegando a los Red Bull de Verstappen y Pérez en un top 3 en el que terminaron encerrados en menos de una décima. Los Mercedes, en cambio, quedaron muy lejos.

Parecía que los Red Bull se quedarían con las dos primeras posiciones en el inicio de la actividad del sábado, pero Leclerc hizo otro intento muy rápido llegando al final de los entrenamientos y sobre la bandera a cuadros marcó una vuelta de 1m29s735/1000 que le permitió superar por apena 033/1000 a Verstappen y tomar la primera posición.