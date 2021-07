Fórmula 1: horario y TV del Gran Premio Inglaterra en Silverstone

El neerlandés Max Verstappen conquistó este sábado la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña al imponerse con un nuevo formato de clasificación que hizo su estreno en Silverstone, escenario de la décima cita del calendario de la Fórmula 1. La carrera comienza este domingo a las 11 (hora de Argentina) y es televisada por ESPN 3.

Tras una impresionante largada, el piloto de Red Bull dominó de punta a punta la “Sprint Race” de 17 vueltas al trazado (sobre un total de 100 kilómetros) en la que partió desde el segundo puesto tras la competencia disputada el viernes para definir la grilla de la clasificación.

Verstappen sumó así tres puntos adicionales y ahora le lleva 33 de ventaja a Hamilton, que partió en punta y estableció la vuelta más rápida, pero terminó a sus espaldas con Mercedes y cosechó dos, mientras que su compañero finlandés Valtteri Bottas conquistó uno al finalizar tercero.

El piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen (r), lidera al piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, durante la sesión de velocidad del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno en el circuito de carreras de Silverstone en Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 17 de julio de 2021. ADRIAN DENNIS - AFP

El novedoso sistema de clasificación implementado en esta ocasión resultó tan emocionante como se preveía pues los pilotos salieron a pista a jugarse el todo por el todo mano a mano ofreciendo un espectáculo acotado, pero emotivo para los espectadores que colmaron las tribunas del circuito. Fue la quinta pole position de Verstappen en esta temporada, en la que había logrado la primera del año en Bahrein y luego repitió sucesivamente en Francia, Estiria y Austria.

”Resultó realmente extraño lograr la pole de esta manera”, reconoció el neerlandés que picó en punta en el “Sprint Race” superando con una impresionante aceleración a un Hamilton que partía en punta y pareció sorprendido en la largada. ”En Silverstone es difícil realizar sobrepasos, pero tuve una buena partida y una hermosa batalla con Lewis en la primera vuelta”, destacó el líder del campeonato. ”Después logré mantener el ritmo y llevé a mi máquina al límite al igual que los neumáticos. Seguramente mañana será una carrera emocionante”, se entusiasmó. ”Estoy contento de haber sumado tres puntos en la clasificación y ahora deberemos gestionar inteligentemente el combustible y las gomas porque no se puede tocar las máquinas”, destacó. ”Hoy fuimos muy veloces y esperamos poder serlo también mañana. La velocidad en la recta principal será un problema más que también deberemos gestionar”, completó.

”Se que los aficionados aquí alientan a los pilotos ingleses, pero quiero agradecerles por su presencia porque fue hermoso volver a escucharlos”, confesó Verstappen al referirse al público que colmó las tribunas en Silverstone (se prevé que 350000 pasarán por el circuito este fin de semana a pesar de la pandemia). ”Ojalá mañana podamos ofrecerles una gran batalla con Lewis”, auguró el neerlandés sobre el mano a mano que sostiene con el séptuple campeón mundial, a quien se le sigue negando la pole desde que sumó la centésima de su carrera en el Gran Premio de España.

Avanza el Mercedes de Lewis Hamilton. ADRIAN DENNIS - AFP

Después llegaron las dos en fila del monegasco Charles Leclerc, con Ferrari (en Mónaco y en Bakú) y las cuatro en fila de un Verstappen que está en estado de gracia. ”Lo di todo, pero no bastó”, confesó Hamilton, que terminó a 1″430 milésimas del piloto de Red Bull y agradeció también el aliento del público: “No puedo describir la energía que me transmiten con su afecto”, aseguró. ”Lamento no haberles podido regalar una victoria en esta novedosa clasificación, pero prometo luchar por el triunfo mañana en carrera”, agregó el británico, que ganó seis de las últimas siete ediciones en Silverstone. ”Estaba muy concentrado hoy en la partida, pero evidentemente algo no funcionó como debía”, reconoció Hamilton al lamentar también el punto adicional que le sacó Verstappen con la pole porque -dijo- “cada punto cuenta”.

Así las cosas, Verstappen y Hamilton, los principales contendientes a la corona que defiende el británico, moverán este domingo desde la primera fila, mientras que Bottas lo hará desde la segunda junto con el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari. ”No estuvo mal. El paso de carrera es muy bueno y debemos aprovecharlo mañana, cuando jugarán un papel también otros aspectos”, destacó Leclerc, cuyo compañero español, Carlos Sáinz, moverá desde el undécimo puesto. ”El ritmo de carrera fue mejor al de otras competencias y estuvimos bastante cerca. Si hacemos una buena partida mañana, todo es posible, incluso el podio. Me siento optimista”, completó el monegasco.

Los aficionados abarrotan las gradas mientras el piloto de Red Bull Max Verstappen de los Países Bajos pasa durante la primera sesión de entrenamientos libres antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Gran Bretaña del domingo, en el circuito de Silverstone, en Silverstone, Inglaterra, el viernes 16 de julio de 2021. Jon Super - AP

En la tercera estarán el británico Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo, los pilotos de McLaren, y una más atrás lo harán dos ex campeones mundiales: el español Fernando Alonso, con Alpine-Renault, y el alemán Sebastian Vettel, con Aston Martin. El británico George Russell, con Williams, y el francés Esteban Ocon, con Alpha Tauri, completan los primeros diez puestos de la grilla que cerrará el mexicano Sergio Pérez tras sufrir un despiste.

El piloto “azteca” fue la contracara de la felicidad en Red Bull, que celebró su primera pole con nuevo formato de clasificación (que por el momento está previsto que se repita también en Monza y en Interlagos) y confirmó a Verstappen como el favorito a la corona. Aspiración que intentará refrendar este domingo con su primera victoria en Silverstone, escenario en 1950 de la primera competencia de la Fórmula 1 que hoy promete las mismas emociones de aquella primera cita. (ANSA).

LA NACION