Max Verstappen suma presión y complicaciones: lo penalizarán con diez posiciones en la grilla de Bélgica

Resuenan todavía los intercambios de comunicaciones de radio del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Las que ofreció el equipo McLaren para determinar el enroque de posiciones entre Lando Norris y Oscar Piastri, que celebró su primera victoria en una carrera de largo aliento, y las que sostuvo Max Verstappen con su ingeniero Gianpiero Lambiase, en las que el tricampeón del mundo desató los demonios contra el equipo y la estrategia de Red Bull Racing (RBR). El sello con el que el neerlandés firmó el desenlace en el circuito de Hungaroring fue el incidente que protagonizó con Lewis Hamilton, en su desesperación por treparse al tercer puesto del clasificador.

El fin de semana, en Spa-Francorchamps, uno de los trazados clásicos y emblemáticos del Gran Circo, MadMax tendrá la oportunidad de revertir junto con la escuadra de Milton Keynes las vibraciones que acompañaron a la aventura en los tres últimos episodios del calendario. La misión tendrá un desafío adicional en la estación anterior al receso de la temporada: Verstappen cambiará el motor del RB20 y recibirá una penalización de diez posiciones en la grilla. Un extra para bascular la pericia para gestionar las dificultades que ofrece el recorrido: el piloto dejó de contar con el mejor medio mecánico y la voracidad por el triunfo lo empuja a cometer errores en la pista.

Sin el mejor medio mecánico y con estrategias que fallaron, Max Verstappen entró en una espiral negativa; Spa-Francorchamps, el desafío para revertir la situación MARTIN DIVISEK - POOL

Los reclamos y las palabras malsonantes se repitieron en Verstappen, que un año atrás, en Bélgica también tuvo un ida y vuelta acalorado con su ingeniero ítalo-británico, con el que trabaja desde 2016, cuando se estrenó en RBR. En Spa-Francorchamps el estallido se produjo en la Q2 de la clasificación, instancia que el neerlandés superó en el límite, al marcar el décimo tiempo.

Un mínimo resbalón lo condenaba a quedar fuera de la pulseada por la pole y MadMax enseñó su costado menos amable: “Debí salir con dos vueltas seguidas, como dije”, apuntó enojado desde el cockpit. La respuesta de Lambiase –”pero pasaste”- lo enfureció: “Me importa un carajo, pasé décimo. Fue una salida de mierda”. Con la pole en el bolsillo, después de aplastar a su compañero Sergio Checo Pérez y a Charles Leclerc (Ferrari), recapituló: “Gran ventaja, tuvimos una gran Q3. Disculpas por despotricar contra GP”.

En el circuito de Spa-Francorchamps, Max Verstappen marcó la pole y se alzó con la victoria en las tres últimas presentaciones de la Fórmula 1; en dos de esos grandes premios remontando desde las posiciones catorce y seis afp - AFP

Ahora, en Hungría, no hubo pedido de perdón público con Lambiase ni con el equipo, quienes le dieron la espalda después del intento de sobrepaso sobre Hamilton, que derivó en un toque y el despiste. Un excampeón del mundo, como Damon Hill, aconsejó a Verstappen enseñar un costado más amable con aquellos que lo acompañan en el éxito y quienes lo sostuvieron con paciencia cuando sus equivocaciones derivaban en accidentes.

“La forma en la que habló fue arrogante”, disparó el británico, que como todos aquellos que criticaron su comportamiento recibieron una réplica furiosa: “Estoy enfadado, pero también lo estuve antes. Se pueden ir todos a la mierda. Quizás el equipo no se dio cuenta de lo que estaba haciendo mal en ese momento o no vio lo grave que era. Hay diferentes emociones cuando se está en el auto y algunas personas no están en la misma sintonía sobre lo serio que es esto. Sabíamos que era difícil batir a McLaren, pero al menos debíamos conseguir un tercer puesto y ni eso pudimos”.

La radio de Verstappen y Lambiase en la qualy de Bélgica 2023

El circuito belga resulta favorable a Verstappen, que desde 2021 marca la pole y, además, se alza con la victoria. Ganó desde la cabeza de la grilla la polémica carrera de hace tres años, cuando se determinó no correr por las adversas condiciones de la pista, aunque se giró para oficializar el clasificador y repartir puntos; en 2022 largó decimocuarto, después de penalizar por cambio de motor, y venció con holgura: “un cohete”, fue la definición por las prestaciones del magnífico RB18, que lo hizo escalar a la cima en apenas 18 giros; el año pasado también retrocedió posiciones –cinco, por cambio de la caja de velocidades-, en 17 vueltas era el puntero y la diferencia tan amplia que estableció en el reloj con Checo Pérez hizo que bromeara con realizar una parada extra en el pit para calzar neumáticos blandos y buscar el récord de vuelta.

La supremacía de las dos últimas temporadas desapareció: McLaren marca el rumbo en la pista, mientras que Mercedes y Ferrari se enseñan con mayor robustez y MadMax comete errores que estaban fuera de su registro, más cercanos a los años en los que el temperamento por demostrar sus virtudes y extrema velocidad. “A veces es demasiado confiado en su talento”, expuso Helmut Marko, asesor de RBR y persona cercana al piloto, acerca de las situaciones que envuelven al neerlandés. En el circuito de Spielberg, después de enredarse e ir al roce con Norris en la batalla por primer puesto, consultado sobre si pensando en el título no era mejor dejarse superar por el británico, fue lapidario: “También podría quedarme en casa. Estoy aquí para ganar, no para ser segundo”.

Red Bull Racing recortará las horas de Max Verstappen en las SimRacing Darko Bandic - AP

Irritable, la participación en las SimRacing –carreras de simuladores- le quitan horas de descanso y aunque no es una situación novedosa, RBR recortó la presencia de Verstappen en el equipo TeamRedline. Horner restó importancia a las críticas por el stint que hizo de madrugada en Hungría, per Marko anunció que se tomaron medidas: “Sólo usó el simulador porque otro piloto de su equipo no pudo correr y se pasó la mitad de la noche en él. Debo decir que en Imola [Gran Premio de Emilia Romaña] no se acostó hasta las tres de la mañana por la misma razón y luego ganó. Sin embargo, acordamos que no lo volverá a hacer hasta tan tarde en el futuro”, explicó el austríaco, en declaraciones a Speedweek.

No disponer de la mejor herramienta. Cometer errores por correr con el corazón más que con la cabeza. No ocupar la cima del podio en los tres últimos grandes premios, algo que no sucedía desde 2021. Descubrir que el equipo, antes infalible, falla en la estrategia. Correr casi en solitario, porque su compañero de garaje cayó en su producción. Los múltiples desafíos que desanda Verstappen, que en Spa-Francorchamps tendrá que remontar para ganar.

