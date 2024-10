Franco Colapinto fue tapa de Forbes México y reveló cuáles son sus circuitos preferidos

Escuchar

“La ‘colapintomanía’ llega al Gran Premio de México de F1″, tituló Forbes México en la nota de tapa, donde el piloto Franco Colapinto sale en primer plano. A lo largo de la nota, el joven, oriundo de Pilar, habló sobre sus pasos para transformarse en el “nuevo abanderado albiceleste del deporte motor”, reveló cuáles son sus circuitos favoritos y recordó cómo fue el llamado de James Vowles, jefe del equipo Williams.

Colapinto no había nacido cuando el último argentino que compitió en Fórmula 1 abandonaba la categoría. 23 años después, logró hacer historia. “Tras ‘arrasar’ en la F4 española a los 15 años y ser, en 2021, el segundo conductor más joven en correr y liderar Le Mans, fue convocado por James Vowles, jefe del equipo Williams, a ocupar el Cockpit de uno de sus dos FW46, hasta el final de la temporada”, indicó. En una charla telefónica, aseguró que no piensa en el futuro sino en lo que está pasando ahora. “Más allá de estas nueve carreras que tengo con Williams, obviamente para mí sería un sueño seguir en la F1 y es para lo que estamos trabajando; pero hay un montón de factores, una gran cantidad de cosas involucradas. Así que me estoy dedicando a disfrutar lo que tengo ahora”.

Consultado por sus inicios en el automovilismo, el corredor explicó que desde chico siempre fue muy fanático de las carreras. Al ver que esa pasión crecía, se subió a un karting con nueve años y, finalmente, tomó una decisión que lo acercaría a convertir su sueño en realidad: “Ya a los 11 o 12 años anhelaba mucho llegar a la F1. Era lo que quería, de modo que empecé a trabajar para ello, pensando en cómo podría llegar. Mi familia siempre me apoyó mucho hasta que con casi 14 años, llegó la oportunidad de irme a vivir y correr en Europa”.

“Uno no nunca elige cuando llega a la Fórmula 1, y fue de una manera un poco loca, pero creo que estoy demostrando que merezco mi lugar en la categoría y es lo que estamos tratando de hacer: dejar esa marca en la categoría, que es lo que siempre soñé, que merezco una butaca”, dijo. Al mismo tiempo, explicó que, junto a su equipo, se venía preparando para cuando este momento llegara: “Realmente no pensaba que iba a suceder de esta manera, pero sucedió… y antes de lo que imaginamos”.

Colapinto en el circuito de Bakú YURI KOCHETKOV - EPA

Colapinto habló sobre el equipo que lo acompaña y el apoyo de la Argentina

Sobre su equipo de trabajo, que lo acompaña desde sus inicios, sostuvo: “Mi equipo de trabajo es enorme, tengo a María [Catarineu] y Jamie [Campbell-Walter], que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo. Después de mi debut en F4, me empezaron a apoyar a ciegas, me dieron una mano gigante, ayudándome a cumplir mi sueño de llegar a la F1. Estoy súper agradecido con ellos. Fue un sueño que teníamos entre todos, entre los tres, y ahora lo llevamos a cabo”. Asimismo, contó que desde los 12 lo acompaña un psicólogo que lo ayudó a “estar listo para una situación tan complicada como saltar a un Fórmula 1″. “Fue una locura. Y haber estado tan firme de la cabeza… fue todo gracias a él, al trabajo que hizo durante tantos años. Tener un país atrás, Argentina, es algo muy lindo”, agregó.

En cuanto a la hinchada de los argentinos, señaló: “Sé que están disfrutando tanto como yo, el tener un piloto de vuelta en la Fórmula 1. Siento que somos un equipo con todos los argentinos, que me empujaron un montón para llegar a donde estamos; y también esto que conseguimos es parte de ellos. Me encanta que estén contentos con todo lo que está pasando este año. Estoy muy feliz de verlos disfrutar con lo que estoy haciendo”.

Franco Colapinto junto al equipo Williams Racing

Los circuitos favoritos de Colapinto

“Bakú es uno de mis favoritos. No lo conocía y es un circuito en el que disfruté manejar. No tuve la posibilidad de correr muchos circuitos callejeros en mi carrera deportiva, pero manejar un Fórmula 1 ahí fue muy lindo. La parte del castillo, una de las zonas y curvas más difíciles, creo, del calendario, fue algo buenísimo”, comenzó. En cuanto a los circuitos que vienen ahora, expresó que no conoce ninguno.

Sin embargo, le llama la atención el circuito de Brasil, “es la carrera [que se realiza] más cerca de casa que tengo [agendada] y es un circuito old school, que tampoco conozco, pero que vi muchas veces. Es muy divertido. Así que va a ser una de mis carreras favoritas, incluso por el ambiente y, obviamente, por toda la gente que va a haber. Va a haber mucha gente latina, muchos argentinos también; así que los espero a todos”.

Imagen aérea del circuito de Interlagos, en San Pablo, Brasil (F1.com)

El director deportivo de Williams Racing, sobre Colapinto

Al hablar sobre Colapinto, Sven Smeets remarcó que hubo “bastantes discusiones internas sobre si se uniría a la academia o no”. “Y eso se debió a su, digamos, inusual trayectoria profesional hasta entonces. Y si miras sólo a través de los resultados puros, dirás que nunca ha tenido grandes resultados. Pero, analizando las temporadas, mirando un poco más en profundidad, pudimos ver su talento. De esta forma, decidimos ficharlo”.

“Es una persona que ha estado seis años viviendo fuera de su país natal, con sus representantes la mayor parte del tiempo, lo que lo convirtió en una especie de “personaje especial”. También un poco diferente porque, a la edad en que él se fue de su país, todos vivíamos en casa con mamá y papá… tenemos que ser honestos. Con Franco, todo fue un poco inusual. Lo hizo bastante bien en el simulador desde el principio, sin experiencia, así que lo incorporamos. Él era diferente”, añadió.

Sven Smeets, director deportivo de Williams Racing

En 2025, “obviamente”, Alex Albon y Carlos Sainz están en los asientos titulares, confirmó Smeets. “Pero supongo que es el futuro de Franco. Todavía hay tiempo para decidirlo. No obstante, Franco definitivamente se quedará con nosotros en algún tipo de rol. Hemos dicho que lo analizaremos cuando nos acerquemos al final de la temporada, porque hay muchas opciones. Estoy bastante seguro de que será nuestro piloto de reserva como el papel número uno”, concluyó.

LA NACION

Temas Franco Colapinto