Franco Colapinto se subió al podio: el piloto argentino logró el segundo lugar en Barcelona

Necesitaba recuperarse. Algunos resultados no lo acompañaron, pero Franco Colapinto demostró una vez más que le sobra talento. Tras una carrera sprint en la que su monoplaza lució con poco ritmo, el piloto argentino de MP Motorsport dio el paso al frente en la prueba carrera final de la 6ta jornada de la Fórmula 2 que se desarrolló en el Circuito de Barcelona y tuvo una excelente largada, tras partir desde la tercera ubicación.

Colapinto necesitaba dejar atrás las dos últimas carreras en las que no tuvo su mejor versión (la larga de Mónaco y la primera en Cataluña) y torció la historia con un podio. El bonaerense no falló en ningún momento. Largó bien, aprovechó los errores rivales (despiste de Paul Aron), superó los vehículos a los que debía superar (maniobra perfecta contra Gabriel Bortoleto), administró el desgaste de neumáticos y así se quedó con el segundo lugar, detrás del estadounidense Jak Crawford.

Colapinto se tuvo que defender de los ataques de Bortoleto y Hadjar, quienes venían cuarto y quinto, respectivamente. En el séptimo giro, comenzó a notarse que los neumáticos blandos estaban funcionando muy bien, mejor que los duros, y comenzaba a generar cambios de posiciones. Por eso, Jak Crawford, que se encontraba segundo, ingresó a boxes a cambiarlos, permitiéndole a Colapinto subir al segundo lugar, detrás de Aron.

El equipo trabajó muy bien en los cambios que se realizaron en el chasis para poder recuperar ese ritmo que no había aparecido en la competencia del sábado y en la estrategia del cambio de neumáticos. Colapinto partió con los blandos y fue el último (junto con Aron) en ir a boxes por los duros. Con su segundo podio en la categoría, el primero en una feature race, el argentino sumó 18 puntos y escaló al séptimo puesto en el torneo con 56 puntos y quedó a 42 del líder, Aron .

El festejo de Colapinto, tras una gran prueba resultó total. Incluso, las cámaras captaron el momento en el que, en los boxes, se le acercó a saludarlo el productor musical argentino, Bizarrap, y tras abrazarlo le dijo con una sonrisa: “ La rompiste, daban tres vueltitas más y... ”. El piloto de MP Motorsport estaba feliz y le respondió: “ Me trajiste suerte ”.

"ME TRAJISTE SUERTE B...", el imperdible festejo entre Colapinto y Bizarrap, tras el segundo puesto de Franco en Barcelona.



📺 #SpanishGP | Toda la #F2 por #StarPlusLA

“ Estoy feliz con el resultado. Después del día anterior en el que no habíamos tenía buen ritmo, hicimos un par de cambio en el auto, fui un poco con otro enfoque a la carrera, de no cuidar tanto las gomas de atrás y enfocarme más en otros aspectos y funcionó bien. Nos lo merecíamos por había tenido buenas clasificaciones en otras carreras y hoy lo pudimos lograr. Estoy feliz, igual te queda algo de sabor amargo por haber terminado a un segundo y poco del ganador, creo que con tres o cuatro vueltas más podría haber intentado algo . Pero estaba al final dándolo todo para evitar que no me alcanzaran los que venían detrás. El ritmo con gomas blandas y duras fue bueno. Siento que fue una carrera redonda ”, le dijo Colapinto a ESPN.

Franco Colapinto con su MP Motorsport que voló en Montmeló (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images) NurPhoto - NurPhoto

Después le consultaron acerca de la presencia de Bizarrap y Colapinto le agradeció por acompañarlo: “ Siempre le agradezco, porque gracias a él también es que yo estoy acá. Lógicamente que también por mis managers y un montón de gente, pero él (por Bizarrap) hace casi un año, prácticamente a ciegas, sin conocerme me empezó a escribir y me empezó a ayudar, a darme una mano con lo que podía y me terminó dando una mano enorme. Así que tenerlo en mi casco, que me acompañe en Barcelona, es algo muy lindo, disfruto mucho de estar rodeado de mis sponsors. Soy muy agradecido de que estoy corriendo gracias a ellos y al ser argentino él es un referente para mí. Siempre dije que es el número uno en la música y yo quiero ser el número uno manejando. Quiero seguir un poco sus pasos en el deporte ”.

Las próximas pruebas de la Fórmula 2 se disputarán el próximo fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria y Fanco Colapinto espera repetir la tarea que mostró en el Circuito de Barcelona.

