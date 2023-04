Gran Premio de Australia: Max Verstappen celebró, pero acusó a Lewis Hamilton de no cumplir con las reglas de la Fórmula 1

escuchar

El neerlandés Max Verstappen , de Red Bull, logró la victoria en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, reforzando su dominio en el campeonato mundial. El británico Lewis Hamilton , de Mercedes, llegó en segundo lugar, por delante del español Fernando Alonso, de Aston Martin. Pero la carrea en Melbourne, realmente, fue caótica y, dejó temas picante por debatir y analizar.

Por lo pronto, Verstappen acusó a Hamilton de no cumplir con las reglas . El piloto neerlandés no hizo una buena salida pese a ubicarse desde la pole position y fue superado por George Russell en la primera curva del circuito de Albert Park. Más tarde, Hamilton también lo pasó en la frenada de la curva 3 y eso colocó a los representantes de Mercedes en las dos primeras posiciones. Cuando Hamilton le arrebató la segunda posición, Verstappen debió “alargar” su trazada para evitar el contacto y sintió que el británico no le había dado el espacio suficiente, según indica el reglamento de la FIA.

Max Verstappen, ganador del GP de Australia James Gasperotti - ZUMA Press Wire

Verstappen, finalmente ganador de la carrera en Oceanía, se quejó por la radio sobre el incidente. “¡Me empujó fuera de la pista! Estaba adelante en el vértice, me empujó” , se enfureció Verstappen, en comunicación con su equipo. Los comisarios deportivos consideraron que el incidente no merecía una sanción.

Verstappen también se refirió a ese momento luego de la competencia. Sintió que las acciones de Hamilton no cumplieron con lo pautado y que la leyenda británica pudo haber sido sancionada en esos primeros latidos de la carrera. “Por mi parte, sólo intenté evitar el toque. Está bastante claro en el reglamento lo que se puede hacer ahora. También está claro que no se cumple, pero no pasa nada (...) Pero teníamos buen ritmo. Los pasamos de todas formas en la pista. Pero es algo a tener en cuenta para las próximas carreras”, declaró Verstappen y consignó motorsport.com.

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, se coronó en una accidentada carrera en el circuito Albert Park, en Melbourne

A principios del año pasado, la FIA comunicó reglas para los pilotos con el fin de aclarar la situación para el momento en el que deben dejar espacio a los rivales durante el proceso de un adelantamiento. Esa comunicación explicó lo siguiente sobre los autos que se dirigen por el interior: “Para que un coche que está siendo adelantado, está obligado a dar espacio suficiente, el coche que adelanta necesita tener una parte significativa junto al monoplaza que está siendo adelantado y la maniobra de adelantamiento debe hacerse de una manera segura y controlada mientras permite al otro coche permanecer claramente dentro de los límites de la pista”.

Y añadió, sobre un tema que generó cierta polémica este domingo en Melbourne: “Al considerar lo que es una ‘parte significativa’ para un adelantamiento en curva, entre los diversos factores que serán considerados por los comisarios al ejercer su decisión, mirarán si los neumáticos delanteros del coche que adelanta están junto al otro coche a más tardar en el vértice de la curva”.

Los pilotos pueden defender su posición, pero solo pueden moverse en una oportunidad. Si lo hacen más de una vez, es ilegal. Existe una suerte de zona gris del reglamento: se permite que un piloto se mueva dos veces para prepararse para la siguiente curva, pero solo si le deja espacio al otro piloto.

Resumen de la accidentada carrera en Melbourne

Los diez primeros puestos de la carrera en Australia:

Max Verstappen (Red Bull)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Sergio Pérez (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Nico Hulkenberg (Haas)

Oscar Piastri (McLaren)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

La próxima competencia de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Azerbaiyán, desde el 30 de este mes, en el circuito de Bakú.

LA NACION