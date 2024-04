Fórmula 1: Toto Wolff negocia para que Williams eche a Logan Sargeant y pruebe a Andrea Antonelli

Escuchar

El anuncio de Lewis Hamilton de abandonar Mercedes en 2025, año en que defenderá a Ferrari, agitó a la escudería de Brackley. El mercado de pases se ofrece alterado, porque a excepción de Ferrari y McLaren los equipos tienen butacas libres para la próxima temporada. Las Flechas de Plata no lucen como cuando dominaron entre 2014 y 2021 entre los constructores, y Toto Wolff diseña estrategias para elegir al acompañante de George Russell. Entre las opciones asoma el joven talento italiano Andrea Kimi Antonelli, contratado por Mercedes desde 2019, un diamante que necesitará la autorización de la Federación Internacional del Automóvil´(FIA) y de la Fórmula 1 para competir y que el austríaco pueda probar las virtudes de su protegido. El plan que delinea Wolff incluye a Williams, que deberá romper el vínculo con Logan Sargeant para que Antonelli se desarrolle en el equipo de Grove y Mercedes evalúe si el joven tiene aptitud para adueñarse del asiento que por ahora está desocupado.

La relación entre Wolff y James Wolves, ex directivo de Mercedes y actual líder de Williams, y que esta última escudería utilice motores del fabricante de Brackley no son detalles en la hoja de ruta que dibuja el jefe de las Flechas de Plata. El flojo rendimiento de Sargeant, que fue protagonista de múltiples accidentes y despistes, es el eslabón que se cortará para el salto de Antonelli. En las cinco fechas de esta temporada el piloto estadounidense no superó el 18º puesto en pruebas de clasificación y en el Gran Premio de Australia debió ceder el auto a su compañero, Alexander Albon, que había estrellado el suyo en los entrenamientos y era imposible de reparar en Melbourne. En el póquer de carreras, la 14ª posición en el GP de Bahréin fue su mejor actuación. Sobre 25 presencias en un año y fracción, lo mejor se dio en su país: la sorpresiva aparición en el sexto cajón de la grilla en Las Vegas 2023 y la 10ª plaza en la carrera de Austin, donde logró el único punto que capturó desde que es piloto de Fórmula 1.

El equipo Prema Racing es la estructura soporte de Antonelli desde el que italiano pasó de los karts a los monoplazas; el chico de 17 años marcha noveno en el certamen de Fórmula 2. Instagram @kimi.antonelli

Dos jornadas de pruebas con el modelo W13 de Mercedes y las que realizará entre el domingo y el lunes en Imola, escenario de la séptima cita del calendario (17 al 19 de mayo) serán el bagaje de Antonelli en la pista. Poco, pero Wolff no quiere repetir un error del pasado, cuando perdió a Max Verstappen y el neerlandés se marchó a Red Bull Racing. La situación no es la misma, porque en 2014 Mercedes no tenía una butaca como para ofrecer a MadMax, por los contratos de largo aliento de Hamilton y Nico Rosberg. La mejor propuesta era un espacio en el DTM, el turismo alemán, que no conformó al clan Verstappen. Jos y su hijo pronto descubrieron los brazos abiertos de Helmut Marko y un lugar en Toro Rosso para estrenarse en el GP de Australia de 2015.

Con siete años, Andrea Kimi Antonelli incursionó en el karting; una década después, Toto Wolff traza un plan para hacerlo debutar en la Fórmula 1. Instagram @kimi.antonelli

“Con eso perdimos al joven y ahora vemos el éxito que tiene”, se lamentó en múltiples ocasiones Wolff. “Ahora tenemos a un junior que está rindiendo en un nivel muy alto. Quería mantener abierta esta opción. El mercado de pilotos es increíblemente interesante en este momento, porque habrá muy buenos disponibles para 2025. No tenemos presión de tiempo. Después de Melbourne habrá una primera evaluación, pero tenemos a un chico prometedor y no quiero ponerle presión. Puede convertirse en una estrella, pero no queremos lanzarlo al abismo demasiado temprano, subirlo a la F. 1 con 17 años”, explicó Wolff al inicio del año. El tiempo, sin embargo, moviliza al austríaco a apurar una resolución.

Bajo el agua, Antonelli tuvo dos jornadas de entrenamientos con Mercedes, y repetirá la experiencia el domingo y el lunes en el autódromo de Imola. Instagram @kimi.antonelli

Antonelli nació en Bolonia el 25 de agosto de 2006 y a los siete años inició la escalera en karting. En 2015 obtuvo la victoria en la final de la EasyKart International y al año siguiente se aventuró en WSK. La cadena de éxito no se detuvo y Mercedes siguió su progreso: competir por campeonatos en las diversas modalidades del karting despertaba interés y las Flechas de Plata se anticiparon para sumarlo a su academia de pilotos. En monoplazas, la Fórmula 4 italiana fue la base, que protagonizó en el equipo Prema Racing, con el que todavía está bajo relación. En 2022 se coronó en la F. 4 de su país y en ADAC F. 4 y repitió al año siguiente en el Campeonato de Europa de Fórmula Regional Alpine y el Campeonato de Oriente Medio de la Fórmula Regional.

El talento de Andrea Kimi Antonelli

El ingreso a la Fórmula 3 era el paso para enredarse en los fines de semana del Gran Circo, para compartir con la F. 1. Pero Mercedes descartó ese peldaño y lo trepó este año a un auto de Fórmula 2, categoría en la que Antonelli compite con el argentino Franco Colapinto (MP Motorsport). Después de tres fechas, que son como dobles porque abarcan una carrera sprint y una carrera principal, el italiano se ubica noveno, con 24 unidades –un cuarto puesto en Australia–, a 38 del puntero Zane Maloney (Rodin Motorsport).

Antonelli ya tiene los puntos exigibles de la superlicencia, pero necesitará un permiso de FIA y de Fórmula 1 para estrenarse con 17 años; el único piloto que lo logró es Max Verstappen, autorizado en 2015. Instagram @kimi.antonelli

Los puntos de la superlicencia no serían una imposibilidad para que Antonelli se sentara en un coche de Fórmula 1, porque logró 65 y los exigibles son 40. La edad, en cambio, es una situación que Wolff tendrá que resolver si pretende que el chico de pelos ondulados debute como titular en Wlliams en Emilia-Romaña, en mayo: FIA exige un mínimo de 18 años y Antonelli los cumplirá recién en agosto. El único que logró sortear ese obstáculo, no sin polémicas, fue Verstappen, que se estrenó con 17 años y 165 días.

En 2024, Oliver Bearman, también protagonista en la F. 2, debutó con 18 años y 304 días en el GP de Arabia Saudita al reemplazar a Carlos Sainz, que se sometió de urgencia a una operación por apendicitis. En la primera temporada de la Fórmula 1, la de 1950, el piloto más joven en una carrera fue el estadounidense Troy Ruttman, con 20 años y 79 días; el escenario fue las 500 Millas de Indianápolis, que eran válidas por el Gran Circo. Otros tiempos.