Gran Premio de Austria de Fórmula 1: una cadena de errores desató la batalla, el caos y forjó a un inesperado ganador: George Russell

Una temporada agitada, con múltiples emociones y situaciones cambiantes desanda la Fórmula 1. Un calendario que se inició con el favoritismo de Max Verstappen y Red Bull Racing (RBR) y que el paso de las carreras alteró, lo que provocó que otros pilotos se sumaran a la lista de candidatos para firmar una victoria. El Gran Premio de Austria, la undécima estación del año, renovó el espectáculo y las batallas que engrandecieron la historia del Gran Circo: cinco ganadores diferentes y cuatro marcas se reparten los triunfos en 2024, una señal de competitividad y de trabajo en las fábricas para equiparar las performances de MadMax y la escudería de Milton Keynes, que desde hace tres temporadas marcan el pulso en la F.1. La pelea entre el tricampeón neerlandés y Lando Norris (McLaren) reavivó el fuego en la pista y en el pit, y el circuito de Spielberg enseñó que la amistad y las sonrisas compartidas entre los dos talentos desaparece cuando se combate por una posición. Con la victoria en juego, corrieron los límites y desencadenaron un incidente que abrió la ventana para el inesperado festejo de George Russell y Mercedes, quienes no se trepaban a lo más alto del podio desde el GP de San Pablo de 2022.

George Russell heredó la victoria en el Gran Premio de Austria, tras el accidente que protagonizaron Max Verstappen y Lando Norris; segundo triunfo del piloto británico en la Fórmula 1 JURE MAKOVEC - AFP

“Estábamos en el lugar adecuado”, dijo sonriente Russell, que selló su segundo éxito en la F.1. “Se veía que estaban yendo el uno por el otro”, apuntó el británico, que en 2025 liderará el garaje de Mercedes ante la partida de Lewis Hamilton a Ferrari, acerca de los duelos que desde el arranque protagonizaron Verstappen y Norris. El neerlandés tomó la cabeza de la carrera apenas se apagaron los cinco semáforos y con un ritmo arrollador en el primer stint abrió una brecha tranquilizadora, necesaria para la estrategia que diseñó el muro de RBR. El rendimiento con los neumáticos de compuesto duro para los dos segmentos finales del gran premio era la incógnita a develar: las virtudes del RB20 decaen con las gomas con esas características, mientras que McLaren presenta en la actualidad el auto de mayor rentabilidad en la pista y estaba al acecho.

La Curva 3, escenario del incidente entre Max Verstappen y Lando Norris; el tricampeón recibió 10 segundos de penalización, al ser considerado culpable y terminó quinto en el clasificador, mientras que el británico abandonó Captura

Como en Imola y en Miami, Red Bull Racing no ensayó con el neumático duro. En el circuito Enzo y Dino Ferrari ganó Verstappen con Norris como primer escolta; en la primera de las tres fechas que la F.1 corre en los Estados Unidos, intercambiaron los puestos y el británico cosechó su primera victoria en el Gran Circo. Spielberg ofreció otro duelo vibrante y MadMax pasó de dominante a sentir que el auto, con el caucho duro, no era superior. Las comunicaciones por radio con su ingeniero Gianpiero Lambiase eran críticas y, por esa razón, para el desenlace el equipo retocó la estrategia: neumáticos usados, de compuesto medio, en lugar de los duros. La maniobra, sin embargo, tuvo un contratiempo: la sincronización impecable que demuestran los mecánicos de Red Bull Racing en las detenciones en boxes falló al trabarse la rueda trasera izquierda y el error hizo desaparecer la ventaja en el cronómetro.

El resumen del Gran Premio de Austria

Norris, con neumáticos medios, pero nuevos, vislumbró que se presentaba la oportunidad para ensayar el ataque, celebrar un nuevo éxito y recortar la distancia en el Mundial de Pilotos. La batalla se encendió: desde la radio, el británico apuntaba que Verstappen copiaba sus movimientos y bloqueaba su marcha. “Hay reglas sobre lo que no se puede hacer y lo que puedes hacer en la pista, y él estaba haciendo cosas que no se pueden y no fue penalizado. Espero una dura batalla con Max y sé lo que me espera: agresividad, ir al límite… Pero realizó maniobras que pueden provocar fácilmente un incidente: un poco imprudente, pareció desesperado”, relató Norris, sin la sonrisa fácil con la que acostumbra brillar en los circuitos.

Max Verstappen señala el rumbo, con Lando Norris como perseguidor: la batalla por el primer puesto entre el neerlandés y el británico tuvo varios episodios y un desenlace accidentado Darko Bandic - AP

“No estoy sorprendido, pero esperaba una carrera dura, justa, respetuosa… Respeto mucho a Max, pero hay veces que va demasiado lejos. Si dice que hizo las cosas bien, nuestra amistad se terminó; si dice que hizo algo estúpido, lo entenderé”, alimentó Norris, según publica Sky Italia, devastado porque el incidente provocó su abandono y múltiples roturas, con el GP de Gran Bretaña a la vista, en una semana. El jefe de McLaren, Andrea Stella, ubicó a los accidentes que Verstappen protagonizó con Hamilton en 2021 como la génesis de estas maniobras: “Todo el mundo sabrá quién es el responsable, son situaciones que no se abordaron con honestidad en el pasado, cuando se debió castigar con más dureza”, se descargó y no se conformó con los 10 segundos de penalización que recibió MadMax, responsable del choque, según los comisarios deportivos. “Cuando un auto queda fuera como consecuencia de un accidente, el castigo debe ser proporcional al resultado”, apuró el italiano.

Lando Norris y Max Verstappen dialogan en el circuito de Spielberg, tras la carrera Sprint que ganó el neerlandés el sábado; un día después, la batalla en la pista superó los límites terminó con un accidente Agencia AFP - AFP

El neerlandés logró llegar al pit, cambiar el neumático destrozado y minimizar el daño con un quinto puesto, que aumentó la distancia en el campeonato porque Norris y Charles Leclerc (Ferrari), sus inmediatos perseguidores, no sumaron puntos. “Que hayamos chocado no es lo ideal. Tuve la sensación de que él siempre frenaba desde muy lejos y que hubiéramos chocado igual, aunque no me hubiera desviado hacia el exterior. Volveré a mirar las imágenes. Ahora es muy fácil decir algo, pero mejor es primero analizar lo que salió mal para hablar. El ángulo en el que nos chocamos es raro y es muy loco que los dos pincháramos. La penalización de diez segundos me pareció severa”, rescató Verstappen, que tuvo el apoyo de su jefe, Christian Horner: “Pelearon duro. Lando excedió los límites y lo iban a penalizar, por eso el contacto entre ambos fue muy frustrante. Parece que estaba buscando generar un incidente”.

Los mecánicos de McLaren enganchan el auto de Lando Norris para ingresarlo al box, después del incidente entre el piloto británico con Max Verstappen, a falta de siete giros para el final del Gran Premio de Austria JURE MAKOVEC - AFP

La Curva 3 fue el espacio de la explosión. En 2019, Verstappen y Leclerc se enredaron en el mismo sector, pero no hubo castigos. Ahora, en el giro 59, de los 71 de la carrera, Norris intentó el sobrepaso, pero transitó por fuera de los límites de la pista, devolvió la posición y la maniobra empezó a ser analizada por los comisarios deportivos. Cuatro vueltas más tarde, MadMax conservó el liderazgo, aunque circulando por el mismo lugar que el británico, que por la radio se quejó de que debían dejarlo saltar a la cabeza de la carrera. El desenlace llegó en la siguiente ronda: porfiaron y se engancharon. Al mismo tiempo del incidente se conoció el dictamen de 5 segundos de castigo a Norris por exceder los límites de la pista en varias oportunidades… ¿El muro de Red Bull Racing debió aconsejar a Verstappen sobre esa investigación? ¿El tricampeón hubiera cedido el puesto en la pista para ganar en los relojes? La televisión francesa, Canal+, consultó al neerlandés sobre la posibilidad de dejar pasar a Norris, ya que la diferencia en el campeonato es amplia y la respuesta del monarca enseñó que es un animal competitivo: “También podrían haberme quedado en casa, pero estoy acá para ganar y no para ser segundo”.

La F.1 enfilará hacia Silverstone, donde empezó la historia, para cumplir la primera trilogía de carreras consecutivas del año. También para ofrecer un nuevo duelo y descubrir si la amistad, las sonrisas y las bromas entre Verstappen y Norris siguen en pie.