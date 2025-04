Fórmula 1: Lando Norris confesó situaciones que lo marcaron en sus inicios y se diferencia de Verstappen

“Siento que hay una versión muy prescripta de cómo la gente dice que tiene que ser un campeón del mundo de Fórmula 1: excesivamente agresivo“, describió Lando Norris. Pero no es algo con lo que el piloto inglés esté de acuerdo, según lo refleja en una entrevista con el diario británico The Guardian.

A los 25 años, al conductor de uno de los dos McLaren que buscan darle pelea por el título al Red Bull de Max Verstappen en la actual temporada lo seduce otro plan, como si apostara a un contrapunto con la ambición competitiva del actual tricampeón. Dijo que está decidido a hacerlo en base a sus propios valores, “siendo un buen tipo”.

Lando Norris celebra su triunfo con el equipo de McLaren en el Gran Premio de Australia, con alegría y sin grandes efusividades

¿Dos personalidades opuestas pugnando por un mismo objetivo? A la luz de las declaraciones del británico, sí. A Norris se lo nota muy sereno, poco demostrativo de sus actos, aunque no deje de acelerar a fondo con el auto que este año ya le permitió celebrar una victoria, en Australia, en el comienzo del certamen que lidera. Su compañero, el australiano Oscar Piastri, encabezó el 1-2 de la escudería en China, en la segunda de las tres competencias. Y Lando escoltó a Verstappen en Japón, el domingo pasado.

“Prefiero ser una buena persona e intentar hacerlo bien. Haré todo lo que pueda para ganar un campeonato, pero quizá no sacrifique mi vida, ni tenga la mentalidad de ‘que se jodan’ que la gente dice que hay que tener. Sigo creyendo que puedo ser campeón del mundo, pero que puedo hacerlo siendo un buen tipo”, amplió el inglés.

Norris se diferencia de muchos de sus rivales. Tal vez, de gran parte de ellos. “No tengo tanto instinto asesino como probablemente la mayoría de los pilotos, o la mayoría de los campeones, porque no fui educado de esa manera. Puedo ir y fingir que tengo un instinto asesino, y actuar un poco como un imbécil, y dar a la gente esa percepción... Pero hay ciertas cosas que otros campeones han hecho que yo no haría”, advirtió en la charla que recrea Motorsport, sin dar ejemplos.

A Lando Norris le preocupa más su salud mental y cómo ayudar a los demás desde su posición que los grandes éxitos en la pista GABRIEL BOUYS - AFP

Tiene, entonces, la misión de demostrar que puede ganar el título sin dejar de “disfrutar de la vida”, tanto dentro como fuera de la pista. “No quiero que me manipulen, y tampoco quiero que se considere que renuncio a las cosas por ser demasiado amable. Seguiré luchando y asumiendo riesgos, y haciendo todo lo que sé que puedo hacer para ser campeón del mundo, pero sin perder la libertad de lo que soy“, explicó.

Detrás de eso hay una lucha mental, está el recuerdo de todo lo vivido en sus primeros años de su carrera. “Cuando tenía pensamientos negativos sobre todo y sobre mi propio rendimiento, comenzaba a pensar negativamente en el siguiente fin de semana, cuando ni siquiera había llegado“, recordó.

Lando Norris recibió un premio por una pole position en 2024 de manos del exfutbolista de la selección argentina Javier Zanetti. twitter

“Era visible desde afuera lo negativo que era y sigo siendo. Sigo siendo el tipo de persona que dirá: ‘Hoy hice un trabajo de mierda, lo hice mal y no fui lo suficientemente bueno’. Probablemente no haya mucha gente que admita ese tipo de cosas, pero yo siempre seré así. Me estaba pasando factura a mí y a mi bienestar”, confesó.

Muchos deportistas sufrieron depresiones y otros problemas de salud mental en público, pero Norris siente que tiene una posición privilegiada. “Lo peor de todo es que soy consciente de la suerte que tengo de viajar por el mundo, de que me paguen bien y de que casi puedo hacer lo que quiera en mi vida”, destacó.

Max Verstappen y Lando Norris, cara a cara en una conferencia de prensa, como en la pista, pero con personalidades diferentes bien marcadas. Darko Bandic - AP

En ese contexto, el piloto dijo que “a veces” siente que “no tengo derecho a quejarme o a decir ciertas cosas tanto como otras personas”. Hay un triunfo invisible detrás. “Sin dudas, fue una victoria hablar de eso por la cantidad de mensajes que recibí de la gente, diciendo lo mucho que les ayudó tener a alguien en mi posición y poder reflejarse en ello”.

Por su mente no sólo pasa la idea de ser campeón, está a la vista. “Aunque sólo haya sido por un mensaje, eso me hizo más feliz”, aseguró. Y dio un ejemplo muy fuerte: “Te dicen que les salvaste la vida porque querían terminar con ella“. No parece una sola muestra: ”Recibí bastantes; eso me hace más feliz que ganar una carrera. Esa es mi percepción de la vida, es un impacto mayor. Porque marcas la diferencia. Ganar una carrera no marca la diferencia”.

LA NACION