Hamilton y su posteo sobre el coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 20:00

Lewis Hamilton es uno de los deportistas de primer nivel que padeció un contagio por coronavirus. El séptuple campeón del mundo estuvo aislado dos semanas tras dar positivo y ahora reveló algunas de las secuelas del Covid-19.

"Perdí 6 kilos en los últimos dos meses, cuatro de los cuales por Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay triunfo", escribió el británico en una historia de Instagram.

Hamilton fue uno de los positivos por Covid de entre las cientos de personas que forman el Gran Circo de la F1, muy blindado en su regreso a la competición tras la interrupción por la pandemia.

El británico se había sometido a tres pruebas de detección del virus en la última semana de noviembre, todas con resultado negativo, y la última de ellas el domingo por la tarde en el Circuito Internacional de Bahréin, donde finalmente ganó.

Lewis Hamilton, de Mercedes, ganador en Bahrein, pero ya con síntomas Fuente: Reuters

"Se despertó el lunes con ligeros síntomas y al mismo tiempo fue informado de que una persona con la que estuvo en contacto antes de su llegada a Baréin dio positivo", había apuntado Mercedes en un comunicado.

Hamilton, de 35 años, parecía agotado al final del GP de Bahréin, marcado por el espectacular accidente que le provocó quemaduras menores en las manos y los tobillos a Romain Grosjean luego de que su monoplaza Haas se estrelló y comenzó a arder poco después del inicio. "Es físico, este circuito siempre ha sido físico. Hay muchas curvas a gran velocidad y definitivamente las sentí", había dicho el piloto británico tras la carrera.

ha sido nombrado Personalidad Deportiva del Año de la BBC este domingo, completando un año notable en el que se convirtió en campeón mundial de Fórmula Uno por séptima vez.

Premiado por la BBC

Como consecuencia de su gran temporada, Hamilton fue distinguido como Personalidad Deportiva del Año de la BBC, un lauro que se elige por votación del público. Se trata del premio anual más importante del deporte británico, y el piloto lo ganó por segunda vez en su carrera después de ganarlo en 2014.

Hamilton ganó este 2020 su cuarto título mundial consecutivo para igualar el récord de Michael Schumacher de siete coronas. También fue firme en su apoyo al movimiento Black Lives Matter y puso en marcha la Comisión Hamilton para lograr un "cambio real, tangible y mensurable" en la diversidad del deporte del motor.

Conforme a los criterios de Más información