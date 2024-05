Los Pumas 7s siguen sin aparecer: cayeron frente a Australia en el comienzo del torneo de Singapur

Escuchar

Los Pumas 7s siguen sin encontrarse con su juego. Apresurados, con falencias defensivas y sin paciencia para atacar, cayeron por 26-19 ante Australia en el inicio del Seven de Singapur, donde a las 9.32 enfrentarán a Nueva Zelanda en la continuidad del Grupo A en busca de la recuperación.

Después del noveno puesto al que cayeron en Hong Kong, su peor actuación en más de un año, el seleccionado argentino de seven volvió a viajar hacia el extremo opuesto del planeta para la séptima etapa del Circuito Mundial 2023/24, la última antes de la gran final en Madrid. El objetivo: conservar el primer lugar en la tabla general y finalizar primero de la etapa regular por primera vez en su historia, más allá de que ya está clasificado para la definición en el estadio Metropolitano, donde los ocho mejores definirán al campeón de la temporada. Sin embargo, el equipo de Santiago Gómez Cora volvió a estar muy lejos de ser ese equipo abrumador que ganó tres de los primeros cuatro torneos de esta campaña y fue subcampeón en el restante.

Más allá de la derrota, el pase a cuartos de final todavía está al alcance. El primer escollo será nada menos que Nueva Zelanda, la mayor potencia de la especialidad, que viene de ser campeón en Hong Kong. Luego, a las 3.48 de la madrugada del sábado, cerrará la zona ante Canadá, un rival accesible (terminó último en todas las etapas excepto en Ciudad del Cabo) pero que le hizo partido a los All Blacks: ganaron los de negro 22-17 en tiempo suplementario tras empatar sobre la hora de los 14 minutos.

Tackle australiano sobre Pellandini Bryan Foo / @bryanfootography

Para seguir en la lucha por el título, los argentinos deben aspirar por lo menos a finalizar entre los dos mejores terceros entre los tres grupos que componen los 12 equipos del certamen. En ese sentido, fue positiva la levantada sobre el final, ya que luego de ir perdiendo 26-5 el equipo reaccionó y cerró con dos tries en el último minuto para que la diferencia de puntos fuera menor. En Hong Kong habían sido terceros pero se quedaron afuera de los ocho mejores por diferencia de puntos.

“Fue un partido difícil. Un poco queríamos volver a encontrar ese juego que en los últimos torneos no veníamos encontrando. Creo que por momentos salió al final”, dijo con optimismo el capitán Santiago Álvarez a ESPN. “Creo que hay que aprender de esto, ser ese equipo que busca la alegría gane o pierda. El seven es así, es una carnicería que hay que estar siempre pensando en lo que viene. Hay que mirar lo positivo y corregir los errores para jugar con Nueva Zelanda.”

Joaquín Pellandini se despliega con la pelota ante la atenta mirada de dos rivales Bryan Foo / @bryanfootography

Ya en la primera acción del partido se entrevió lo que sería el desarrollo. Los Pumas 7s recibieron la primera salida e intentaron hilvanar un ataque directo con penetraciones por el centro de la cancha, pero carecieron de paciencia (una de sus virtudes), cometieron un penal en ataque que los australianos capitalizaron llegando rápido al try. El empate 5-5 de los argentinos llegó rápido, pero los errores por apresuramiento continuaron: Germán Schulz vio la amarilla al cometer dos penales consecutivos y, con uno menos, Australia marcó dos tries más. Otra conquista al promediar el segundo tiempo sentenció la historia (26-5). La reacción sobre el final, al menos, no sólo les permite sumar chances matemáticas sino levantar el ánimo y saber que tienen armas para volver a ser el equipo del inicio de la temporada.

“Australia tuvo esa paciencia de no volverse locos y defendernos bien. Nosotros tuvimos intensidad y pelotas y se nos hizo difícil”, continuó Álvarez, que regresó al equipo tras perderse los últimos dos certámenes por una lesión en el hombro. “Perdimos muchas pelotas en el punto de encuentro y se nos hizo difícil. Ellos fueron incisivos a la hora de atacar. Nuestra defensa es un punto para corregir. Tenemos que laburar el partido, toque a quien le toque entrar. "

Los Pumas 7s están sin Marcos Moneta, su jugador más desequilibrante y una de las estrellas del Circuito, que en el primer partido de Hong Kong sufrió un esguince de tobillo con fractura de peroné y se encuentra haciendo rehabilitación con la esperanza de llegar a los Juegos Olímpicos de Francia 2024, el objetivo final de esta temporada.