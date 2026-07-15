Horarios del GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto

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La duodécima fecha del Gran Circo tendrá lugar este fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps con la participación de los 22 pilotos de las 11 escuderías
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La temporada 2026 de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto (Alpine), continua este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica, que corresponde a la duodécima fecha y se desarrolla en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps.
La actividad comenzará el viernes 17 con las dos primeras prácticas, a las 8.30 y 17 (horarios de Argentina). Un día después, será el tercer y último entrenamiento y, luego, a las 11, la clasificación para la carrera del domingo a las 10.
- Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Cronograma del GP de Bélgica
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 15 de julio
- 8.30: Práctica 1.
- 12: Práctica 2.
Sábado 16 de julio
- 7.30: Práctica 3.
- 11: Clasificación.
Domingo 17 de julio
- 10: Carrera.
It's race week again! 🤩— Formula 1 (@F1) July 13, 2026
The mighty Spa-Francorchamps circuit awaits 👊#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/yIFoMZSOxk
El argentino se presentará en Bélgica después de una gran actuación en Silverstone, donde largó 19° y llegó noveno. Así, sumó dos puntos y tiene 18 en total, con los que se ubica en el duodécimo puesto a Oliver Bearman (Haas). Su año es muy bueno y ello lo ratifica que obtuvo unidades en cinco de las nueve competencias que se completaron.
Todas las carreras de Colapinto en la temporada 2026 de la F1
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: 9°
El líder de la tabla de pilotos es el Kimi Antonelli (Mercedes) con 179 puntos seguido de su compañero de equipo, George Russell, con 154 y de Lewis Hamilton (Ferrari) con 147. El joven italiano lideró cinco pruebas, pero no se impone desde hace tres y se le acercaron sus perseguidores.
En la clasificación de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades, las 18 de Colapinto más 42 conseguidas por Pierre Gasly.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores
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