Horarios del GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto (Alpine), continua este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica, que corresponde a la duodécima fecha y se desarrolla en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps.

La actividad comenzará el viernes 17 con las dos primeras prácticas, a las 8.30 y 17 (horarios de Argentina). Un día después, será el tercer y último entrenamiento y, luego, a las 11, la clasificación para la carrera del domingo a las 10.

El circuito de Spa-Francorchamps recibe la duodécuma fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1 Charly Lopez - DPPI

Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del GP de Bélgica

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 15 de julio

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 16 de julio

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 17 de julio

10: Carrera.

El argentino se presentará en Bélgica después de una gran actuación en Silverstone, donde largó 19° y llegó noveno. Así, sumó dos puntos y tiene 18 en total, con los que se ubica en el duodécimo puesto a Oliver Bearman (Haas). Su año es muy bueno y ello lo ratifica que obtuvo unidades en cinco de las nueve competencias que se completaron.

Todas las carreras de Colapinto en la temporada 2026 de la F1

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

Franco Colapinto marcha duodécimo en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 Sam Bagnall - Sutton Images

El líder de la tabla de pilotos es el Kimi Antonelli (Mercedes) con 179 puntos seguido de su compañero de equipo, George Russell, con 154 y de Lewis Hamilton (Ferrari) con 147. El joven italiano lideró cinco pruebas, pero no se impone desde hace tres y se le acercaron sus perseguidores.

En la clasificación de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades, las 18 de Colapinto más 42 conseguidas por Pierre Gasly.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña

Tabla de posiciones de constructores