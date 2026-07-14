Scaloni todavía no definió la formación de la selección y mantiene abiertas varias incógnitas para la semifinal contra Inglaterra

ATLANTA (Enviado especial). La duda se repetía una y otra vez entre los más de 500 periodistas que siguieron la práctica de la selección este martes en el predio de Atlanta United. ¿Se animará Lionel Scaloni a tocar apellidos fuertes o, incluso, cambiar el esquema para la semifinal frente a Inglaterra? La incógnita no surgió de la nada. El propio entrenador la potenció el lunes, en el último entrenamiento en Kansas City antes del viaje a Atlanta, cuando probó variantes en casi todas las líneas y durante buena parte del ensayo armó una defensa con cinco hombres, con Nicolás Otamendi en lugar de Rodrigo De Paul, entre otros movimientos.

Este martes, ya instalado en Atlanta, Scaloni volvió a recurrir a una costumbre que suele repetir cuando todavía no tiene definida la formación. Repartió pecheras entre los habituales titulares, pero también entre varios futbolistas que asoman como alternativas para el miércoles. Otamendi, curiosamente, no recibió una. Sí lo hicieron Nicolás González, Giuliano Simeone y Exequiel Palacios. De todos modos, eso no suele ser un indicio. Antes del partido frente a Egipto, por ejemplo, Leandro Paredes se había entrenado sin pechera y terminó siendo titular.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, durante el entrenamiento de este martes en el predio de Atlanta United Aníbal Greco - La Nación

Más allá de esos indicios, hay una certeza: Scaloni no quedó conforme con el rendimiento del equipo frente a Suiza. Él mismo lo dejó entrever en la conferencia de prensa posterior al partido, cuando reconoció que, más allá de la clasificación, Argentina había jugado su peor partido en el Mundial. El festejo por el pase a semifinales no alcanzó para tapar una actuación que encendió algunas alarmas dentro del cuerpo técnico. Por eso, durante estos días, el entrenador analizó variantes, aunque también sabe que no es sencillo tocar una estructura que estos mismos futbolistas sostuvieron durante años y que, incluso jugando lejos de su mejor nivel, sigue siendo la base del equipo campeón del mundo y bicampeón de América.

Si finalmente decide apostar por una línea de cinco defensores, Otamendi ingresaría por uno de los volantes, con Rodrigo De Paul como principal candidato a salir, más allá de que el mediocampista aseguró estar “motivado y con muchas ganas de jugar”. Pero aun manteniendo la defensa de cuatro también podrían aparecer modificaciones. En el lateral derecho continúa la pelea entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, ambos de rendimiento irregular durante el Mundial. Nicolás González asoma como una alternativa para darle más velocidad y recorrido al mediocampo, especialmente por los costados, una de las zonas que Inglaterra más explota en ataque. Giuliano Simeone también sigue en carrera, sobre todo si Scaloni termina inclinándose por un sistema con carrileros bien abiertos. En definitiva, el objetivo es construir un equipo más sólido y con mayor equilibrio en todos los sectores.

Giuliano Simeone solo fue titular frente a Jordania, pero sigue siendo una de las alternativas que maneja Scaloni, sobre todo si apuesta por una línea de cinco Aníbal Greco - La Nación

Exequiel Palacios también se mantiene expectante. Había sido uno de los futbolistas de mejor rendimiento durante los amistosos preparatorios para el Mundial e incluso estuvo muy cerca de ser titular frente a Argelia, cuando Leandro Paredes todavía no estaba en plenitud física. Más tarde actuó como lateral derecho frente a Jordania, cuando Molina y Montiel también llegaban con lo justo. Ahora vuelve a meterse en la discusión como una alternativa para reforzar una mitad de la cancha que busca recuperar la intensidad y el buen juego que mostró durante buena parte del ciclo.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa apenas pudo observarse la entrada en calor. Después llegaron los trabajos tácticos y los ejercicios de pelota parada, ya lejos de las cámaras. Detrás de esas puertas cerradas, el cuerpo técnico intenta corregir uno de los problemas que más quedó en evidencia frente a Suiza: un equipo que por momentos quedó demasiado largo, perdió agresividad para recuperar la pelota y permitió que el rival avanzara con demasiada facilidad por el centro, dejando a Cristian Romero y Lisandro Martínez demasiado expuestos.

Exequiel Palacios peleó por un lugar en la previa del debut ante Argelia y luego solo jugó como lateral frente a Jordania; ahora vuelve a estar entre las opciones para el mediocampo Aníbal Greco - La Nación

Por la tarde, una vez finalizada la semifinal entre Francia y España, Scaloni brindará la conferencia de prensa anterior al partido. Se espera que pueda entregar alguna pista más sobre la formación, como ocurrió en los últimos encuentros, aunque esta vez podría ser distinto. Enfrente estará Inglaterra y hay un lugar en la final del Mundial en juego. Tampoco sería extraño que esta vez decida guardarse las cartas hasta el último momento para no ofrecer ninguna ventaja.

Como suele ocurrir, la decisión definitiva recién llegará en las horas previas al partido. Scaloni acostumbra definir el equipo el día anterior y comunicárselo a cada futbolista por la noche, en el hotel, o directamente durante la charla técnica antes de partir desde la concentración rumbo al estadio. Y recién ahí quedará claro si las pruebas de la semana terminan reflejándose en el equipo.