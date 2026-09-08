Isack Hadjar no correrá el GP de España: la lesión que lo deja afuera por tercera carrera consecutiva

Isack Hadjar deberá esperar para volver a competir en la Fórmula 1. Red Bull confirmó que el piloto francés no participará este fin de semana del Gran Premio de España, en Madrid, debido a que todavía se recupera de la fractura que sufrió en una muñeca. Será la tercera carrera consecutiva que se perderá y Liam Lawson volverá a reemplazarlo como compañero de Max Verstappen.

La escudería comunicó la decisión este lunes, después de evaluar la evolución del piloto. “La decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack continúa progresando positivamente. Aunque todavía no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo”, informó Red Bull. La ausencia prolongará un paréntesis que comenzó a fines de agosto y que obligó a modificar la formación de los dos equipos de la estructura de la marca austríaca.

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Hadjar sufrió una fractura en la muñeca durante el receso de verano europeo mientras practicaba boxeo, una actividad que forma parte de su preparación física habitual. El inconveniente le impidió disputar el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort, y desde entonces Red Bull optó por no acelerar los plazos de recuperación.

La lesión produjo, además, una reorganización entre Red Bull y Racing Bulls. Lawson dejó de manera temporal su lugar en la segunda escudería para incorporarse al equipo principal y acompañar a Verstappen, mientras que Yuki Tsunoda recibió la posibilidad de regresar a la F1 con Racing Bulls. Esa distribución se mantuvo una semana después en Monza y continuará ahora en Madrid.

El regreso de Hadjar para el Gran Premio de España ya aparecía como una posibilidad difícil debido al escaso margen entre las competencias de Italia y Madrid. Laurent Mekies, jefe de Red Bull, había anticipado que una vuelta del francés para esta fecha sería “complicada”. La escudería tampoco estaba dispuesta a asumir riesgos con una lesión que requiere una recuperación completa para soportar las exigencias físicas de un monoplaza de Fórmula 1.

Su última participación fue el 26 de julio en el Gran Premio de Hungría afp - POOL

Así, Lawson afrontará su tercera carrera seguida con Red Bull desde que fue convocado para reemplazar al francés. Su nueva oportunidad con el equipo llegó en circunstancias diferentes de las que atravesó al comienzo de la temporada 2025, cuando su breve paso por la escudería principal terminó después de apenas dos Grandes Premios.

En Zandvoort, el neozelandés finalizó séptimo y sumó puntos en su regreso al equipo. El panorama resultó diferente en el Gran Premio de Italia: una penalización vinculada con la unidad de potencia condicionó su fin de semana en Monza y no pudo terminar entre los diez primeros (14°).

Liam Lawson en el circuito de Zandvoort SIMON WOHLFAHRT - AFP

Tsunoda también conservará su posición en Racing Bulls. El japonés consiguió en Italia su primer punto de la temporada tras finalizar décimo, aunque ese resultado quedó sujeto a una posible revisión: Audi evalúa apelar la decisión de los comisarios de no sancionarlo por un episodio relacionado con una vuelta de formación adicional.

Para Hadjar, en cambio, Madrid volverá a transcurrir fuera del auto. Aunque Red Bull destacó que su recuperación avanza de manera positiva, todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a la competencia. El francés viajará al Gran Premio de España y acompañará al equipo durante el fin de semana, pero deberá postergar otra vez su vuelta a la pista.

La decisión deja establecida la formación de la estructura de Red Bull para el estreno de la Fórmula 1 en el nuevo circuito urbano de Madrid: Verstappen y Lawson competirán para la escudería principal, mientras que Tsunoda continuará en Racing Bulls. Hadjar tendrá como prioridad completar su recuperación antes de recibir la autorización para volver a ocupar su lugar.